Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Scores

The Associated Press

December 7, 2025, 9:34 AM

Sunday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

Final Round

Kristoffer Reitan, Norway (665), $879,083 63-69-67-72—271
Dan Bradbury, England (348), $448,547 69-70-67-66—272
Jayden Trey Schaper, South Africa (348), $448,547 70-68-66-68—272
Christiaan Bezuidenhout, South Africa (200), $259,008 70-65-71-69—275
Shaun Norris, South Africa (170), $219,556 68-72-69-68—277
Thomas Detry, Belgium (130), $168,955 68-73-70-67—278
Julien Guerrier, France (130), $168,955 68-67-74-69—278
Angel Ayora Fanegas, Spain (94), $123,500 73-66-70-70—279
Andy Sullivan, England (94), $123,500 70-67-71-71—279
Ewen Ferguson, Scotland (69), $90,395 69-70-69-72—280
Hao-Tong Li, China (69), $90,395 68-72-68-72—280
Joost Luiten, Netherlands (69), $90,395 72-71-65-72—280
Francesco Molinari, Italy (69), $90,395 72-68-69-71—280
Daniel Van Tonder, South Africa (69), $90,395 70-67-72-71—280
Will Zalatoris, United States (58), $76,330 75-71-68-67—281
Tom McKibbin, Northern Ireland (55), $71,613 68-74-68-72—282
Garrick Higgo, South Africa (0), $71,613 68-69-71-74—282
John Parry, England (49), $64,609 72-70-71-70—283
Adrien Saddier, France (49), $64,609 66-67-76-74—283
Nick Taylor, Canada (0), $64,609 70-72-71-70—283
Marcus Armitage, England (46), $60,035 66-73-73-72—284
Jordan L. Smith, England (46), $60,035 73-68-70-73—284
Jorge Campillo, Spain (42), $54,066 69-72-72-72—285
Alejandro Del Rey, Spain (42), $54,066 70-70-72-73—285
Grant Forrest, Scotland (42), $54,066 71-71-71-72—285
Viktor Hovland, Norway (42), $54,066 69-70-74-72—285
Junghwan Lee, South Korea (42), $54,066 69-68-74-74—285
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (37), $48,457 73-70-74-69—286
Thorbjorn Olesen, Denmark (37), $48,457 71-74-76-65—286
Martin Couvra, France (34), $44,597 73-74-70-70—287
Nacho Elvira, Spain (34), $44,597 74-72-74-67—287
Richard Mansell, England (34), $44,597 72-70-73-72—287
Ryggs Johnston, United States (31), $38,508 71-71-72-74—288
Joakim Lagergren, Sweden (31), $38,508 71-70-76-71—288
Pablo Larrazabal, Spain (31), $38,508 72-70-74-72—288
Thriston Lawrence, South Africa (31), $38,508 69-71-74-74—288
Christo Lamprecht, South Africa (0), $38,508 72-70-75-71—288
Jesper Svensson, Sweden (28), $34,134 66-74-76-73—289
Aldrich Potgieter, South Africa (0), $34,134 69-71-74-75—289
Calum Hill, Scotland (26), $31,561 77-67-68-78—290
Oliver Lindell, Finland (26), $31,561 69-74-76-71—290
Jacob Skov Olesen, Denmark (26), $31,561 76-75-67-72—290
Matteo Manassero, Italy (24), $28,474 72-72-78-69—291
Marco Penge, England (24), $28,474 72-71-76-72—291
David Ravetto, France (24), $28,474 73-69-74-75—291
Angel Hidalgo, Spain (20), $24,357 74-70-75-73—292
Yuto Katsuragawa, Japan (20), $24,357 73-68-76-75—292
Jacques Kruyswijk, South Africa (20), $24,357 75-72-74-71—292
Frederic Lacroix, France (20), $24,357 76-72-74-70—292
Antoine Rozner, France (20), $24,357 73-73-73-73—292
Connor Syme, Scotland (18), $21,270 71-71-75-76—293
Guido Migliozzi, Italy (17), $20,240 77-71-75-71—294
Niklas Norgaard Moller, Denmark (16), $18,670 69-72-76-78—295
Darius Van Driel, Netherlands (16), $18,670 73-74-71-77—295
Adrian Meronk, Poland (15), $17,667 74-77-74-71—296
Rikuya Hoshino, Japan (14), $17,153 72-72-75-78—297
Paul Waring, England (13), $16,638 79-75-75-69—298
Dylan Naidoo, South Africa (12), $16,124 74-76-75-74—299
Dylan Frittelli, South Africa (12), $15,094 77-75-75-74—301
Yurav Premlall, South Africa (12), $15,094 72-75-75-79—301
Ockie Strydom, South Africa (12), $15,094 75-74-82-70—301
Marcel Siem, Germany (11), $14,065 75-79-74-76—304
Johannes Veerman, United States (10), $13,293 80-79-74-72—305
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (10), $13,293 75-78-78-74—305
Daniel Gavins, England (10), $12,522 81-88-82-75—326

