Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 11:50 AM

Saturday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

Third Round

Kristoffer Reitan, Norway 63-69-67—199
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68-66—204
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-65-71—206
Dan Bradbury, England 69-70-67—206
Ewen Ferguson, Scotland 69-70-69—208
Garrick Higgo, South Africa 68-69-71—208
Hao-Tong Li, China 68-72-68—208
Joost Luiten, Netherlands 72-71-65—208
Andy Sullivan, England 70-67-71—208
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-66-70—209
Julien Guerrier, France 68-67-74—209
Francesco Molinari, Italy 72-68-69—209
Shaun Norris, South Africa 68-72-69—209
Adrien Saddier, France 66-67-76—209
Daniel Van Tonder, South Africa 70-67-72—209
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-74-68—210
Thomas Detry, Belgium 68-73-70—211
Junghwan Lee, South Korea 69-68-74—211
Jordan L. Smith, England 73-68-70—211
Marcus Armitage, England 66-73-73—212
Alejandro Del Rey, Spain 70-70-72—212
Calum Hill, Scotland 77-67-68—212
Jorge Campillo, Spain 69-72-72—213
Grant Forrest, Scotland 71-71-71—213
Viktor Hovland, Norway 69-70-74—213
John Parry, England 72-70-71—213
Nick Taylor, Canada 70-72-71—213
Ryggs Johnston, United States 71-71-72—214
Thriston Lawrence, South Africa 69-71-74—214
Aldrich Potgieter, South Africa 69-71-74—214
Will Zalatoris, United States 75-71-68—214
Richard Mansell, England 72-70-73—215
Pablo Larrazabal, Spain 72-70-74—216
David Ravetto, France 73-69-74—216
Jesper Svensson, Sweden 66-74-76—216
Martin Couvra, France 73-74-70—217
Yuto Katsuragawa, Japan 73-68-76—217
Joakim Lagergren, Sweden 71-70-76—217
Christo Lamprecht, South Africa 72-70-75—217
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-70-74—217
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72-76—217
Connor Syme, Scotland 71-71-75—217
Jacob Skov Olesen, Denmark 76-75-67—218
Darius Van Driel, Netherlands 73-74-71—218
Angel Hidalgo, Spain 74-70-75—219
Rikuya Hoshino, Japan 72-72-75—219
Oliver Lindell, Finland 69-74-76—219
Marco Penge, England 72-71-76—219
Antoine Rozner, France 73-73-73—219
Nacho Elvira, Spain 74-72-74—220
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-72-74—221
Thorbjorn Olesen, Denmark 71-74-76—221
Frederic Lacroix, France 76-72-74—222
Matteo Manassero, Italy 72-72-78—222
Yurav Premlall, South Africa 72-75-75—222
Guido Migliozzi, Italy 77-71-75—223
Adrian Meronk, Poland 74-77-74—225
Dylan Naidoo, South Africa 74-76-75—225
Dylan Frittelli, South Africa 77-75-75—227
Marcel Siem, Germany 75-79-74—228
Paul Waring, England 79-75-75—229
Ockie Strydom, South Africa 75-74-82—231
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-78-78—231
Johannes Veerman, United States 80-79-74—233
Daniel Gavins, England 81-88-82—251
Laurie Canter, England 73-74-WD

