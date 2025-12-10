NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 2 Texas (10-0) at UT Rio Grande Valley (3-4), 7:30 p.m.
No. 7 Maryland (11-0) vs. Delaware State (3-7), 6 p.m.
No. 10 Iowa State (10-0) vs. No. 11 Iowa (9-0), 7 p.m.
No. 22 Louisville (8-3) vs. Ball State (8-2), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 9 Oklahoma (9-1) vs. Little Rock (3-5), 7 p.m.
No. 19 Notre Dame (6-2) vs. Morehead State (4-5), 7 p.m.
No. 21 Ohio State (7-1) vs. Northern Kentucky (3-8), 6:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 UConn (9-0) at No. 16 USC (7-2), 5:30 p.m.
No. 5 LSU (10-0) vs. Louisiana Tech (5-3) at New Orleans, 6 p.m.
No. 6 Michigan (8-1) vs. Akron (1-7), Noon
No. 9 Oklahoma (9-1) vs. No. 23 Oklahoma State (10-1) at Oklahoma City, 4 p.m.
No. 11 Iowa (9-0) vs. Lindenwood (7-2), 3 p.m.
No. 17 Ole Miss (8-1) vs. Wofford (4-5), 1 p.m.
No. 20 Washington (8-1) vs. Green Bay (7-3), 3 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 Texas (10-0) vs. No. 13 Baylor (10-1) at Fort Worth, Texas, 1 p.m.
No. 3 South Carolina (9-1) vs. Penn State (6-3), 3:30 p.m.
No. 8 TCU (10-0) vs. Jacksonville (7-1), 5 p.m.
No. 10 Iowa State (10-0) vs. Northern Iowa (4-4), 6 p.m.
No. 12 North Carolina (9-2) vs. No. 22 Louisville (8-3), 4 p.m.
No. 15 Kentucky (10-1) at Belmont (4-5), 3 p.m.
No. 17 Ole Miss (8-1) vs. South Carolina State (3-8), 3 p.m.
No. 18 Tennessee (6-2) vs. Winthrop (7-4), 2 p.m.
No. 19 Notre Dame (6-2) at James Madison (8-3), 4 p.m.
No. 21 Ohio State (7-1) vs. Toledo (3-4), 1 p.m.
No. 24 Nebraska (10-0) vs. Illinois State (5-5), Noon
No. 25 Michigan State (8-1) at DePaul (2-8), 5:30 p.m.
