NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (9-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Saturday.
No. 2 Texas (11-0) beat UT Rio Grande Valley 110-45. Next: vs. No. 13 Baylor, Sunday.
No. 3 South Carolina (9-1) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 4 UCLA (9-1) did not play. Next: vs. Cal Poly, Tuesday.
No. 5 LSU (10-0) did not play. Next: vs. Louisiana Tech, Saturday.
No. 6 Michigan (8-1) did not play. Next: vs. Akron, Saturday.
No. 7 Maryland (12-0) beat Delaware State 91-21. Next: vs. Central Connecticut, Friday, Dec. 19.
No. 8 TCU (10-0) did not play. Next: vs. Jacksonville, Sunday.
No. 9 Oklahoma (9-1) did not play. Next: vs. Little Rock, Thursday.
No. 10 Iowa State (11-0) beat No. 11 Iowa 74-69. Next: vs. Northern Iowa, Sunday.
No. 11 Iowa (9-1) lost to No. 10 Iowa State 74-69. Next: vs. Lindenwood, Saturday.
No. 12 North Carolina (9-2) did not play. Next: vs. No. 22 Louisville, Sunday.
No. 13 Baylor (10-1) did not play. Next: at No. 2 Texas, Sunday.
No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. South Florida, Monday.
No. 15 Kentucky (10-1) did not play. Next: at Belmont, Sunday.
No. 16 USC (7-2) did not play. Next: vs. No. 1 UConn, Saturday.
No. 17 Ole Miss (8-1) did not play. Next: vs. Wofford, Saturday.
No. 18 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 19 Notre Dame (6-2) did not play. Next: vs. Morehead State, Thursday.
No. 20 Washington (8-1) did not play. Next: vs. Green Bay, Saturday.
No. 21 Ohio State (7-1) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Thursday.
No. 22 Louisville (9-3) beat Ball State 93-62. Next: at No. 12 North Carolina, Sunday.
No. 23 Oklahoma State (10-1) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Saturday.
No. 24 Nebraska (10-0) did not play. Next: vs. Illinois State, Sunday.
No. 25 Michigan State (8-1) did not play. Next: at DePaul, Sunday.
