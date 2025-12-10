NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 6 Purdue (8-1) vs. Minnesota (5-4), 7 p.m.
No. 7 Houston (8-1) vs. Jackson State (1-7), 8 p.m.
No. 23 Nebraska (9-0) vs. Wisconsin (7-2), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 4 Iowa State (9-0) vs. Iowa (8-1), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 5 UConn (9-1) vs. Texas (7-3), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (8-0) vs. No. 12 Alabama (7-2) at Birmingham, Ala., 9:30 p.m.
No. 2 Michigan (9-0) at Maryland (6-4), 8 p.m.
No. 6 Purdue (8-1) vs. Marquette (5-5), 2 p.m.
No. 7 Houston (8-1) vs. New Orleans (3-7), 3 p.m.
No. 8 Gonzaga (9-1) vs. No. 25 UCLA (7-2) at Seattle, 11:30 p.m.
No. 9 Michigan State (8-1) at Penn State (8-2), Noon
No. 10 BYU (8-1) vs. UC Riverside (5-5), 9 p.m.
No. 11 Louisville (8-1) vs. Memphis (4-4), 3:30 p.m.
No. 13 Illinois (8-2) vs. No. 23 Nebraska (9-0), 4 p.m.
No. 14 North Carolina (8-1) vs. USC Upstate (6-5), 2 p.m.
No. 15 Vanderbilt (9-0) vs. Central Arkansas (4-6), 6:30 p.m.
No. 16 Texas Tech (7-2) vs. No. 17 Arkansas (7-2) at Dallas, Noon
No. 18 Florida (5-4) vs. George Washington (8-2) at Sunrise, Fla., 2:30 p.m.
No. 19 Kansas (7-3) at North Carolina State (6-3), 5:30 p.m.
No. 21 Auburn (7-3) vs. Chattanooga (5-5) at Atlanta, 4:30 p.m.
No. 22 St. John’s (5-3) vs. Iona (7-3), Noon
Sunday’s Games
No. 4 Iowa State (9-0) vs. Eastern Illinois (2-6), 1 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.