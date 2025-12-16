Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

December 16, 2025, 11:13 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 13 0 106 8.2
Indiana 13 0 141 10.8
Texas Tech 13 0 142 10.9
Toledo 12 2 146 12.2
San Diego St. 12 0 151 12.6
Miami 12 0 166 13.8
Oklahoma 12 2 167 13.9
Oregon 12 1 178 14.8
Iowa 12 2 182 15.2
James Madison 13 0 206 15.8
Georgia 13 0 207 15.9
Alabama 13 1 226 17.4
Notre Dame 12 1 211 17.6
W. Michigan 13 0 237 18.2
LSU 12 1 220 18.3
Michigan 12 0 224 18.7
Utah 12 1 224 18.7
Washington 13 0 243 18.7
Arizona 12 0 227 18.9
BYU 13 1 247 19.0
Old Dominion 12 1 231 19.2
Missouri 12 1 233 19.4
Texas 12 0 237 19.8
Fresno St. 12 0 241 20.1
Mississippi 12 1 241 20.1
Iowa St. 12 0 242 20.2
Washington St. 12 1 242 20.2
East Carolina 12 0 244 20.3
Clemson 12 0 245 20.4
Wyoming 12 0 246 20.5
Virginia 13 1 267 20.5
Auburn 12 0 248 20.7
SMU 12 0 248 20.7
Northwestern 12 0 251 20.9
Louisville 12 0 253 21.1
Louisiana Tech 12 0 256 21.3
Penn St. 12 1 257 21.4
Wake Forest 12 1 258 21.5
Wisconsin 12 0 259 21.6
Houston 12 0 262 21.8
Texas A&M 12 0 263 21.9
Vanderbilt 12 0 263 21.9
Florida St. 12 0 264 22.0
Miami (Ohio) 13 2 286 22.0
Army 12 0 265 22.1
South Carolina 12 0 265 22.1
Southern Cal 12 0 269 22.4
Memphis 12 0 270 22.5
New Mexico 12 1 270 22.5
Tulane 13 0 294 22.6
Cent. Michigan 12 0 272 22.7
Ohio 12 0 275 22.9
Arizona St. 12 0 276 23.0
Nebraska 12 1 276 23.0
Illinois 12 0 279 23.2
South Florida 12 2 280 23.3
Minnesota 12 0 281 23.4
W. Kentucky 12 0 281 23.4
Buffalo 12 1 282 23.5
Hawaii 12 1 282 23.5
UCF 12 1 283 23.6
Florida 12 1 288 24.0
Boise St. 14 0 337 24.1
Bowling Green 12 0 291 24.2
Kennesaw St. 13 2 316 24.3
N. Illinois 12 0 292 24.3
Troy 13 0 318 24.5
North Carolina 12 0 294 24.5
Cincinnati 12 0 298 24.8
Pittsburgh 12 0 299 24.9
North Texas 13 0 324 24.9
Georgia Tech 12 0 300 25.0
TCU 12 0 302 25.2
Uconn 12 0 310 25.8
Navy 12 0 312 26.0
Jacksonville St. 13 0 340 26.2
Kentucky 12 0 317 26.4
California 12 0 318 26.5
Liberty 12 0 318 26.5
Maryland 12 1 318 26.5
Kansas St. 12 0 320 26.7
Kansas 12 0 321 26.8
Arkansas St. 12 0 328 27.3
Akron 12 0 329 27.4
Southern Miss. 12 1 329 27.4
Nevada 12 0 330 27.5
New Mexico St. 12 0 331 27.6
FIU 12 0 333 27.8
Utah St. 12 0 339 28.2
Missouri St. 12 0 340 28.3
Duke 13 0 373 28.7
Tennessee 12 0 345 28.8
NC State 12 0 346 28.8
UNLV 13 0 375 28.8
Tulsa 12 0 347 28.9
Mississippi St. 12 0 350 29.2
Stanford 12 0 350 29.2
Oregon St. 12 1 353 29.4
UTSA 12 1 355 29.6
Temple 12 0 356 29.7
E. Michigan 12 0 357 29.8
Appalachian St. 12 0 358 29.8
Ball St. 12 1 358 29.8
Michigan St. 12 1 359 29.9
Louisiana-Lafayette 12 0 360 30.0
Virginia Tech 12 2 362 30.2
Marshall 12 0 363 30.2
Air Force 12 1 364 30.3
South Alabama 12 0 365 30.4
UTEP 12 0 365 30.4
Colorado 12 1 366 30.5
Texas State 12 1 367 30.6
Colorado St. 12 0 370 30.8
West Virginia 12 1 370 30.8
Middle Tennessee 12 0 371 30.9
Purdue 12 0 382 31.8
Rutgers 12 0 382 31.8
Louisiana-Monroe 12 0 383 31.9
Rice 12 0 387 32.2
Delaware 12 0 390 32.5
San Jose St. 12 0 390 32.5
Baylor 12 0 391 32.6
Boston College 12 0 393 32.8
Oklahoma St. 12 0 400 33.3
UCLA 12 0 401 33.4
Kent St. 12 0 403 33.6
Arkansas 12 0 406 33.8
Coastal Carolina 12 0 407 33.9
Georgia Southern 12 0 410 34.2
Syracuse 12 1 419 34.9
Charlotte 12 0 436 36.3
FAU 12 0 436 36.3
Georgia St. 12 2 454 37.8
Sam Houston St. 12 0 454 37.8
UAB 12 0 459 38.2
Umass 12 0 463 38.6

