NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|12
|88
|1291
|107.6
|S.Bell, Uconn
|12
|101
|1276
|106.3
|M.Lemon, Southern Cal
|12
|79
|1156
|96.3
|E.McAlister, TCU
|12
|64
|1121
|93.4
|W.Young, North Texas
|13
|63
|1209
|93.0
|B.Sparks, Texas State
|12
|80
|1113
|92.8
|J.Smith, Ohio St.
|12
|80
|1086
|90.5
|K.Duff, Rutgers
|12
|60
|1084
|90.3
|D.Robinson, Florida St.
|12
|56
|1081
|90.1
|E.Messer, FAU
|12
|104
|1052
|87.7
|J.Harris, Hawaii
|11
|49
|963
|87.5
|C.Brown, Georgia Southern
|12
|63
|1049
|87.4
|C.Brazzell, Tennessee
|12
|62
|1017
|84.8
|C.Dawn, Texas State
|11
|54
|931
|84.6
|C.Tate, Ohio St.
|10
|48
|838
|83.8
|T.Hurst, Georgia St.
|12
|71
|1004
|83.7
|C.Bell, Louisville
|11
|72
|917
|83.4
|L.Bond, Boston College
|12
|88
|993
|82.8
|C.Barkate, Duke
|13
|68
|1069
|82.2
|N.McMillan, Buffalo
|12
|62
|981
|81.8
|M.Toney, Miami
|12
|84
|970
|80.8
|D.Boston, Washington
|11
|62
|881
|80.1
|C.Hendricks, Ohio
|12
|67
|950
|79.2
|I.Sategna, Oklahoma
|12
|65
|948
|79.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|12
|53
|948
|79.0
|J.Tyson, Arizona St.
|9
|61
|711
|79.0
|J.Vandeross, Toledo
|12
|75
|947
|78.9
|I.Hooks, UAB
|12
|72
|927
|77.2
|B.Pegan, Utah St.
|12
|60
|925
|77.1
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|I.Strong, Rutgers
|10
|52
|762
|76.2
|A.Thomas, Houston
|12
|59
|906
|75.5
|M.Craver, Texas A&M
|11
|52
|825
|75.0
|J.Hudson, SMU
|10
|56
|749
|74.9
|A.Smith, East Carolina
|12
|60
|897
|74.8
|J.De Jesus, California
|12
|99
|892
|74.3
|K.Perry, Miami (Ohio)
|13
|42
|966
|74.3
|C.Braham, Memphis
|12
|63
|889
|74.1
|K.Concepcion, Texas A&M
|12
|57
|886
|73.8
|T.King, New Mexico St.
|8
|41
|588
|73.5
|O.Miller, Colorado
|11
|45
|808
|73.5
|E.Heidenreich, Navy
|12
|46
|877
|73.1
|K.Singleton, South Florida
|12
|50
|877
|73.1
|J.Cameron, Baylor
|12
|69
|872
|72.7
|C.Rucker, Arkansas St.
|12
|69
|866
|72.2
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|71.2
|G.Benyard, Kennesaw St.
|13
|55
|898
|69.1
|H.Beatty, Illinois
|12
|64
|826
|68.8
|T.Walker, Oregon St.
|12
|68
|823
|68.6
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|68.2
|A.Perry, FIU
|12
|53
|816
|68.0
|V.Snow, Buffalo
|12
|62
|815
|67.9
|J.Lane, Southern Cal
|11
|49
|745
|67.7
|K.Hutson, Arizona
|11
|57
|740
|67.3
|B.Staley, Tennessee
|12
|64
|806
|67.2
|J.Bradley, UNLV
|13
|54
|869
|66.8
|C.Nimrod, South Florida
|7
|23
|466
|66.6
|K.Johnson, New Mexico
|11
|57
|730
|66.4
|G.Wilde, Northwestern
|12
|61
|783
|65.2
|P.Kingston, BYU
|13
|61
|848
|65.2
|K.Duplessis, Delaware
|12
|57
|782
|65.2
|T.Harris, Virginia
|13
|59
|847
|65.2
|C.Douglas, Texas Tech
|13
|54
|846
|65.1
|C.Dorner, North Texas
|13
|50
|845
|65.0
|D.Voisin, South Alabama
|12
|67
|775
|64.6
|M.Matthews, Tennessee
|12
|50
|770
|64.2
|R.Wingo, Texas
|12
|50
|770
|64.2
|O.Blake, Arkansas
|12
|58
|769
|64.1
|D.Lacey, Marshall
|12
|65
|769
|64.1
|E.Stowers, Vanderbilt
|12
|62
|769
|64.1
|S.Wilson, Delaware
|12
|58
|769
|64.1
|K.Shoels, San Jose St.
|12
|59
|768
|64.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|12
|69
|767
|63.9
|E.Henderson, Kansas
|12
|45
|766
|63.8
|G.Bernard, Alabama
|12
|57
|762
|63.5
|M.Henry, W. Kentucky
|12
|48
|762
|63.5
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|632
|63.2
|M.Trigg, Baylor
|11
|50
|694
|63.1
|T.Moore, Clemson
|12
|46
|754
|62.8
|T.Brown, Old Dominion
|12
|37
|751
|62.6
|A.Evans, Mississippi St.
|12
|63
|751
|62.6
|E.Sarratt, Indiana
|11
|51
|687
|62.5
|C.Williams, Stanford
|12
|59
|749
|62.4
|C.Roberts, BYU
|12
|47
|745
|62.1
|O.Cooper, Indiana
|13
|58
|804
|61.8
|J.Nicholas, Charlotte
|12
|60
|740
|61.7
|J.Gibson, Umass
|10
|63
|616
|61.6
|J.Thomas, Old Dominion
|11
|38
|674
|61.3
|J.Dwyer, TCU
|12
|54
|730
|60.8
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|60.8
|M.Sanders, Georgia Southern
|12
|45
|725
|60.4
|A.Williams, Clemson
|10
|55
|604
|60.4
|J.Platt, FAU
|12
|46
|720
|60.0
|H.Wallace, Mississippi
|12
|46
|719
|59.9
|R.Davis, Utah
|11
|57
|659
|59.9
|S.Knotts, Maryland
|12
|44
|717
|59.8
|K.Coleman, Missouri
|12
|63
|715
|59.6
|D.McCuin, UTSA
|11
|59
|653
|59.4
|C.Coleman, Auburn
|12
|56
|708
|59.0
|P.Ashlock, Hawaii
|12
|62
|704
|58.7
|A.Waseem, FAU
|12
|66
|699
|58.2
|K.Johnson, Pittsburgh
|12
|48
|695
|57.9
|T.Grizzell, California
|12
|47
|690
|57.5
|L.Smith, San Jose St.
|12
|43
|688
|57.3
|Z.Branch, Georgia
|13
|73
|744
|57.2
|T.Richardson, Vanderbilt
|12
|40
|679
|56.6
|E.Metcalf, Southern Miss.
|12
|52
|677
|56.4
|N.Harbor, South Carolina
|11
|30
|618
|56.2
|R.Harris, Boston College
|12
|39
|673
|56.1
|J.Shipp, North Carolina
|12
|60
|671
|55.9
|H.Mack, E. Michigan
|6
|20
|333
|55.5
|C.Allen, Cincinnati
|12
|49
|665
|55.4
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|N.Marsh, Michigan St.
|12
|59
|662
|55.2
|D.Faupel, New Mexico St.
|12
|61
|661
|55.1
|J.Sherrill, Vanderbilt
|12
|46
|661
|55.1
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|9
|29
|495
|55.0
|W.Davis, UTEP
|11
|25
|604
|54.9
|T.Koziol, Houston
|12
|65
|651
|54.2
|B.Boyd, Utah St.
|12
|42
|644
|53.7
|R.Williams, Pittsburgh
|12
|46
|644
|53.7
|A.Marsh, Michigan
|12
|42
|641
|53.4
|M.Williams, Akron
|12
|45
|641
|53.4
|J.Faison, Notre Dame
|12
|49
|640
|53.3
|J.Meredith, Washington St.
|12
|49
|639
|53.2
|R.Brinson, SMU
|12
|43
|638
|53.2
|T.Anderson, NC State
|12
|38
|637
|53.1
|Y.Smith, East Carolina
|11
|44
|583
|53.0
|K.Odom, UTEP
|11
|62
|582
|52.9
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|R.Williams, Alabama
|12
|42
|631
|52.6
|M.Fields, Notre Dame
|12
|36
|630
|52.5
|C.Marshall, Boise St.
|11
|30
|574
|52.2
|O.Kelly, Michigan St.
|12
|47
|626
|52.2
|R.Virgil, Texas Tech
|13
|55
|676
|52.0
|A.Hawkins, Baylor
|12
|53
|621
|51.8
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|12
|61
|619
|51.6
|C.Moss, Kennesaw St.
|13
|42
|670
|51.5
|N.Hunter, Nebraska
|12
|43
|617
|51.4
|Q.Brown, Duke
|13
|54
|668
|51.4
|V.Brown, Florida
|10
|40
|512
|51.2
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|N.Gladding, Old Dominion
|12
|46
|607
|50.6
|C.Barnes, Wake Forest
|11
|39
|547
|49.7
|J.Robinson, Georgia St.
|12
|58
|595
|49.6
|J.Tibbs, Kansas St.
|12
|47
|595
|49.6
|R.Sharpe, Arkansas
|12
|41
|592
|49.3
|J.Hawkins, Memphis
|12
|34
|591
|49.2
|K.Wilson, Baylor
|12
|44
|591
|49.2
|D.Lee, Liberty
|12
|32
|589
|49.1
|M.Coleman, North Texas
|11
|46
|536
|48.7
|J.Robinson, Missouri St.
|11
|40
|536
|48.7
|C.Harris, Air Force
|12
|35
|584
|48.7
|D.Moore, Texas
|11
|38
|532
|48.4
|C.Eakin, Texas Tech
|13
|47
|626
|48.2
|D.Alexander, Mississippi
|12
|34
|577
|48.1
|D.Sheffield, Rutgers
|12
|44
|577
|48.1
|B.Foley, Tulsa
|11
|37
|528
|48.0
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|D.Johnson, Jacksonville St.
|13
|24
|623
|47.9
|D.Henry, FAU
|12
|40
|575
|47.9
|M.Danzy, Florida St.
|12
|27
|571
|47.6
|D.Wade, UCF
|11
|43
|523
|47.5
|M.Jackson, Purdue
|12
|63
|570
|47.5
|D.Stroman, Appalachian St.
|12
|32
|570
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|A.Greene, Virginia Tech
|11
|31
|516
|46.9
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|46.4
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|T.Freeman, Washington St.
|12
|51
|557
|46.4
|K.Marion, Miami
|12
|41
|557
|46.4
|E.Rivers, Georgia Tech
|12
|42
|556
|46.3
|B.Spalding, East Carolina
|12
|41
|554
|46.2
|D.Martin, Kent St.
|11
|33
|507
|46.1
|C.Weaver, Miami (Ohio)
|13
|43
|599
|46.1
|T.Carter, Texas Tech
|12
|46
|552
|46.0
|S.Preston, Tulane
|13
|38
|598
|46.0
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|8
|23
|368
|46.0
|J.Manjack, TCU
|12
|41
|551
|45.9
|S.Johnson, Houston
|6
|13
|275
|45.8
|J.Cook, Syracuse
|12
|45
|549
|45.8
|C.Lacy, Middle Tennessee
|12
|38
|549
|45.8
|V.Jacobs, South Carolina
|12
|32
|548
|45.7
|C.Lacy, Louisville
|12
|54
|547
|45.6
|J.Farooq, Maryland
|12
|58
|545
|45.4
|S.Roush, Stanford
|12
|49
|545
|45.4
|D.Thomas, New Mexico
|12
|53
|545
|45.4
|J.Freeman, Fresno St.
|11
|45
|499
|45.4
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|23
|317
|45.3
|L.Collins, Middle Tennessee
|4
|16
|181
|45.2
|L.Ellis, James Madison
|12
|33
|541
|45.1
|B.Hawkins, UAB
|12
|41
|540
|45.0
|K.Law, Kentucky
|12
|53
|540
|45.0
|C.Vaughn, West Virginia
|12
|35
|540
|45.0
|C.Dixon, Illinois
|12
|33
|538
|44.8
|C.Hernandez, Wake Forest
|12
|34
|538
|44.8
|D.Dozier, Appalachian St.
|10
|20
|448
|44.8
|C.Lee, Mississippi
|12
|33
|537
|44.8
|E.Mosley, Texas
|8
|23
|357
|44.6
