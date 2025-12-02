Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

December 2, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
T.Dorje, San Diego St. 3 3 50.0
J.Kleather, Bowling Green 12 2 49.5
C.Maynard, W. Kentucky 12 51 48.7
R.Eckley, Michigan St. 12 49 48.5
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 3 1 48.0
Q.Warren, Indiana 9 6 48.0
B.Hansen, Colorado St. 12 57 47.9
E.Pulliam, Mississippi St. 12 41 47.7
A.Clark, Tulane 12 42 47.7
J.Ulrich, Oklahoma 12 2 47.5
S.West, Wisconsin 6 26 47.4
D.Sparks, Virginia 12 33 47.3
M.Nichols, Georgia Tech 12 31 47.2
J.Chance, Louisiana Tech 12 58 47.0
P.Williams, Baylor 12 27 46.9
H.Green, San Diego St. 12 59 46.8
N.Haberer, Vanderbilt 12 23 46.7
E.Crenshaw, Troy 12 56 46.7
K.Andrews, Umass 12 69 46.5
W.Pahl, Oklahoma St. 12 64 46.5
J.Stonehouse, Syracuse 12 60 46.4
B.Gowers, Hawaii 12 46 46.4
N.Botsford, UTEP 12 59 46.3
G.Miller, Oklahoma 11 54 46.2
E.Slibeck, Virginia 11 11 46.2
G.Nwosu, Penn St. 12 35 46.1
B.Edmiston, Wyoming 12 65 46.1
G.Chadwick, LSU 12 59 46.0
M.Tomasek, E. Michigan 12 48 46.0
O.Bird, Mississippi 12 32 45.9
D.Hughes, New Mexico 11 37 45.9
R.Chandley, Georgia St. 12 54 45.8
M.Fletcher, Cincinnati 12 35 45.8
D.Bale, Arkansas 12 34 45.6
T.Carrizosa, San Jose St. 12 39 45.6
N.Totten, Marshall 12 56 45.6
C.Stutz, Uconn 12 44 45.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 11 47 45.5
L.Akers, Northwestern 12 32 45.4
F.Lappin, Kansas 10 39 45.3
B.Thorson, Georgia 10 35 45.2
M.Love, South Carolina 12 53 45.1
L.Lupo, FAU 12 28 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
B.Ettridge, Nevada 12 47 44.9
J.Carlson, Navy 11 30 44.9
C.Hogan, UTSA 12 50 44.9
D.Drennan, Buffalo 12 65 44.8
A.Winsor, Oregon St. 12 62 44.7
J.Bouwmeester, Texas 12 55 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 12 66 44.7
A.Bacchetta, Rice 12 60 44.6
T.White, Texas A&M 12 45 44.6
J.Rendell, Notre Dame 11 25 44.6
L.Freer, Air Force 12 23 44.5
A.Laros, Kentucky 11 50 44.5
D.Barker, New Mexico St. 3 6 44.5
C.Junko, Pittsburgh 12 48 44.5
D.Joyce, Miami 12 37 44.4
L.Dougherty, Houston 12 50 44.3
K.Reynoldson, Duke 12 35 44.3
J.Ross, Tennessee 12 37 44.3
J.Anderson, Rutgers 11 33 44.2
M.Chiumento, Florida St. 12 26 44.2
B.McFerson, Maryland 12 56 44.2
A.Flintoft, Stanford 12 58 44.1
T.Doman, Florida 11 50 44.0
K.Crimmins, Illinois 12 35 44.0
O.Doyle, Boise St. 12 48 44.0
I.Ratliff, Appalachian St. 12 54 43.9
T.Wilhoit, FIU 12 51 43.9
C.Brown, UNLV 12 37 43.9
D.Greaves, Colorado 12 64 43.7
J.Ference, N. Illinois 7 30 43.7
C.Noonkester, NC State 12 52 43.6
J.Burgess, Texas Tech 12 38 43.6
A.Davies, Tulsa 12 47 43.5
W.Karoll, UCLA 12 44 43.5
L.Carrigan, Memphis 12 42 43.3
J.McCallister, Purdue 12 50 43.2
R.Dakin, Iowa 12 39 43.2
C.Gerrand, Sam Houston St. 12 64 43.0
G.Addison, Kansas 12 3 43.0
J.Wagenseller, Army 10 29 43.0
H.Hollenbeck, Michigan 12 38 43.0
C.Leon, South Florida 12 32 43.0
O.Phillips, Utah 12 35 42.9
J.Castle, Akron 12 48 42.9
L.Rehkow, Utah St. 12 60 42.8
T.Weston, Minnesota 12 59 42.8
S.Vander Haar, BYU 12 34 42.7
B.Doud, Alabama 12 35 42.7
S.McDonald, Missouri St. 12 42 42.7
B.Long, Charlotte 12 70 42.7
T.Maginness, North Carolina 12 56 42.7
T.O’Halloran, East Carolina 6 18 42.7
A.Smith, Georgia Southern 12 54 42.6
E.Sebafundi, Coastal Carolina 12 63 42.6
I.Lovison, Arizona 10 32 42.6
S.McClannan, Kansas St. 12 48 42.5
O.Straw, West Virginia 12 66 42.5
W.McSparron, SMU 12 52 42.4
T.Perkins, Iowa St. 12 42 42.4
D.Vuckovic, N. Illinois 12 25 42.3
M.Dean, New Mexico St. 12 55 42.3
M.Haines, Ohio 12 38 42.2
J.Smith, Clemson 12 45 42.2
D.Atton, Temple 12 62 42.2
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 12 29 42.1
N.Torney, Louisiana-Lafayette 12 50 42.1
M.Morgan, Liberty 12 46 42.0
H.Kaak, Auburn 12 49 42.0
R.Millmore, W. Michigan 12 49 41.9
C.Weselman, Missouri 12 41 41.8
M.Salgado-Medina, Arizona 12 6 41.7
A.Bertrams, Wisconsin 12 36 41.6
P.Foley, UAB 12 30 41.6
M.Kern, California 10 38 41.6
S.Johnson, Southern Cal 12 21 41.5
J.McGuire, Ohio St. 12 21 41.5
E.Craw, TCU 12 41 41.5
C.Durkin, Kent St. 12 49 41.4
K.Floyd, Arizona St. 12 36 41.4
P.Stainton, Miami (Ohio) 12 53 41.4
J.Huiet, Kennesaw St. 12 53 41.4
J.Waller, Arkansas St. 12 54 41.4
B.Honore, California 12 20 41.4
A.Saul, Ball St. 12 69 41.3
P.Rea, James Madison 12 37 41.0
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
R.Harris, Washington St. 12 51 40.9
D.Duley, Cent. Michigan 12 50 40.9
I.Brandt, Old Dominion 12 40 40.8
R.Harradine, Southern Miss. 12 34 40.8
A.Venneri, UCF 12 48 40.7
E.Duran, Toledo 12 60 40.6
N.Verdugo, Fresno St. 12 48 40.6
J.Henderson, Bowling Green 12 59 40.5
S.Evans, North Texas 12 26 40.5
A.Pulkkinen, South Alabama 12 49 40.4
D.Nunez, Texas State 12 36 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 4 3 40.3
M.McCarthy, Indiana 10 24 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 11 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
B.Johnson, Akron 12 12 40.1
L.Dunne, Washington 12 29 39.9
S.Florio, Boston College 12 49 39.7
B.Lach, Delaware 12 42 39.5
D.Chapeau, Louisville 12 39 39.5
C.Donaghy, Jacksonville St. 12 44 39.5
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
R.Leavy, East Carolina 12 20 39.2
A.Wilson, Nebraska 11 32 38.9
M.Ryan, Louisiana-Monroe 12 60 38.8
C.Joseph, Wake Forest 11 57 38.1
B.Reus, Florida St. 5 1 38.0
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
J.Murley, Southern Miss. 9 23 36.5
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 12 1 36.0
W.McCune, Clemson 1 1 36.0
L.Boyd, Charlotte 12 1 35.0
W.Hudlow, Tulane 1 1 34.0
M.McKenzie, Arizona St. 5 10 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 6 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 10 1 28.0
N.Hauser, Clemson 12 2 27.5
C.Freeman, Uconn 12 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 12 1 21.0
R.Gunn, Clemson 12 1 5.0
K.Anderson, Wyoming 4 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0.0
R.Armstrong, Baylor 12 0 0.0
O.Baker, Indiana 0 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
K.Bartels, Ohio 0 0 0.0
W.Berry, Kentucky 12 0 0.0
M.Bhaghani, UCLA 12 0 0.0
J.Billingsley, Liberty 11 0 0.0
L.Bironas, Stanford 1 0 0.0
A.Birr, Georgia Tech 12 0 0.0
S.Bisesi, TCU 2 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 1 0 0.0
J.Bogdan, Syracuse 0 0 0.0
C.Brown, Utah St. 3 0 0.0
J.Butcher, Missouri 0 0 0.0
C.Carlson, Wake Forest 12 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 12 0 0.0
J.Cassidy, W. Kentucky 12 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 1 0 0.0
J.Courville, Ohio St. 2 0 0.0
D.Cunanan, Toledo 12 0 0.0
K.Cunanan, Nebraska 12 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 2 0 0.0
D.De Freitas, Appalachian St. 12 0 0.0
J.Deal, Missouri St. 0 0 0.0
J.Delange, UAB 12 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 12 0 0.0
S.Dubwig, Purdue 0 0 0.0
D.Efird, Kansas 1 0 0.0
M.Faulk, Army 0 0 0.0
B.Ford, Arkansas 3 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 12 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
A.Green, Alabama 2 0 0.0
A.Hadzisabic, North Texas 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 4 0 0.0
R.Hammond, Toledo 12 0 0.0
C.Helmke, Tulane 1 0 0.0
A.Hemelt, FIU 0 0 0.0
K.Hensley, West Virginia 11 0 0.0
C.Hilbert, Louisville 1 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 8 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
B.Hosea, Army 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 12 0 0.0
D.Hull, E. Michigan 0 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
R.James, Oregon 3 0 0.0
D.Jones, Army 11 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 12 0 0.0
I.Kelly, Charlotte 0 0 0.0
C.Kieffer, Arizona St. 4 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 5 0 0.0
L.Klotz, Louisiana-Lafayette 12 0 0.0
N.Konieczynski, NC State 6 0 0.0
P.Laforge, Coastal Carolina 12 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
D.Little, South Alabama 5 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
R.Macneill, Wake Forest 0 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 6 0 0.0
R.McCann, Rutgers 12 0 0.0
K.Melzer, UNLV 12 0 0.0
R.Meyer, Missouri 11 0 0.0
L.Miller, UCLA 0 0 0.0
D.Morris, Umass 12 0 0.0
T.Nissen, Iowa 12 0 0.0
Y.Obeid, Missouri St. 12 0 0.0
J.Oh, Syracuse 12 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 5 0 0.0
M.Parker, Penn St. 1 0 0.0
C.Peterman, UCLA 7 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
M.Petro, UTSA 12 0 0.0
E.Phillipson, Umass 0 0 0.0
D.Pippin, Ball St. 9 0 0.0
N.Radicic, Indiana 12 0 0.0
J.Raney, Houston 0 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
N.Reed, Delaware 12 0 0.0
S.Renfroe, Troy 12 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 12 0 0.0
M.Rohmiller, Vanderbilt 2 0 0.0
A.Ruggles, Toledo 1 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
S.Rusnak, Cincinnati 12 0 0.0
L.Ryerse, Minnesota 0 0 0.0
C.Salas, Duke 6 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 12 0 0.0
A.Sappington, Oregon 12 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 12 0 0.0
M.Schramm, Akron 7 0 0.0
Z.Schreiner, Kentucky 1 0 0.0
E.Scott, East Carolina 9 0 0.0
E.Scruggs, Georgia Southern 12 0 0.0
M.Shipley, Texas 12 0 0.0
O.Simpson, UAB 12 0 0.0
M.Slaba, Tulsa 0 0 0.0
G.Smith, FAU 12 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 12 0 0.0
D.Sprague, Utah St. 0 0 0.0
S.Springman, FIU 2 0 0.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 12 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
H.Tessier, Coastal Carolina 0 0 0.0
T.Tsuyumine, Oregon St. 0 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
C.Van Andel, Arkansas St. 12 0 0.0
K.Vinesett, NC State 11 0 0.0
C.Von Der Meden, Arkansas 1 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
J.White, Texas A&M 0 0 0.0
O.Wiley, Akron 12 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
A.Winkenhofer, Louisville 0 0 0.0
T.Woody, Syracuse 12 0 0.0

