NCAA Division I Men’s Soccer Champions

The Associated Press

December 15, 2025, 9:33 PM

2025_Washington

2024_Vermont

2023_Clemson

2022_Syracuse

2021_Clemson

2020_Marshall

2019_Georgetown

2018_Maryland

2017_Stanford

2016_Stanford

2015_Stanford

2014_Virginia

2013_Notre Dame

2012_Indiana

2011_North Carolina

2010_Akron

2009_Virginia

2008_Maryland

2007_Wake Forest

2006_UC Santa Barbara

2005_Maryland

2004_Indiana

2003_Indiana

2002_UCLA

2001_North Carolina

2000_Connecticut

1999_Indiana

1998_Indiana

1997_UCLA

1996_St. John’s

1995_Wisconsin

1994_Virginia

1993_Virginia

1992_Virginia

1991_Virginia

1990_UCLA

1989_Santa Clara and Virginia (co-champions)

1988_Indiana

1987_Clemson

1986_Duke

1985_UCLA

1984_Clemson

1983_Indiana

1982_Indiana

1981_Connecticut

1980_San Francisco

1979_SIU-Edwardsville

1978_Championship vacacted

1977_Hartwick

1976_San Francisco

1975_San Francisco

1974_Howard

1973_St. Louis

1972_St. Louis

1971_Championship vacated

1970_St. Louis

1969_St. Louis

1968_Maryland and Michigan State (co-champions)

1967_Michigan State and St. Louis (co-champions)

1966_San Francisco

1965_St. Louis

1964_Navy

1963_St. Louis

1962_St. Louis

1961_West Chester

1960_St. Louis

1959_St. Louis

