NCAA Division I Men’s Soccer Champions

2025_Washington
2024_Vermont
2023_Clemson
2022_Syracuse
2021_Clemson
2020_Marshall
2019_Georgetown
2018_Maryland
2017_Stanford
2016_Stanford
2015_Stanford
2014_Virginia
2013_Notre Dame
2012_Indiana
2011_North Carolina
2010_Akron
2009_Virginia
2008_Maryland
2007_Wake Forest
2006_UC Santa Barbara
2005_Maryland
2004_Indiana
2003_Indiana
2002_UCLA
2001_North Carolina
2000_Connecticut
1999_Indiana
1998_Indiana
1997_UCLA
1996_St. John’s
1995_Wisconsin
1994_Virginia
1993_Virginia
1992_Virginia
1991_Virginia
1990_UCLA
1989_Santa Clara and Virginia (co-champions)
1988_Indiana
1987_Clemson
1986_Duke
1985_UCLA
1984_Clemson
1983_Indiana
1982_Indiana
1981_Connecticut
1980_San Francisco
1979_SIU-Edwardsville
1978_Championship vacacted
1977_Hartwick
1976_San Francisco
1975_San Francisco
1974_Howard
1973_St. Louis
1972_St. Louis
1971_Championship vacated
1970_St. Louis
1969_St. Louis
1968_Maryland and Michigan State (co-champions)
1967_Michigan State and St. Louis (co-champions)
1966_San Francisco
1965_St. Louis
1964_Navy
1963_St. Louis
1962_St. Louis
1961_West Chester
1960_St. Louis
1959_St. Louis
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.