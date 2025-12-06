Live Radio
Hero World Challenge Par Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 5:19 PM

Saturday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Third Round

Sepp Straka 66-69-64—199 -17
Scottie Scheffler 66-69-65—200 -16
Hideki Matsuyama 68-66-68—202 -14
Alex Noren 69-66-67—202 -14
Wyndham Clark 66-68-69—203 -13
J.J. Spaun 66-68-69—203 -13
Justin Rose 68-68-68—204 -12
Cameron Young 70-64-70—204 -12
Sam Burns 71-70-65—206 -10
Corey Conners 67-70-69—206 -10
Harris English 70-67-69—206 -10
Akshay Bhatia 66-68-74—208 -8
Keegan Bradley 67-72-69—208 -8
Billy Horschel 71-68-69—208 -8
Robert MacIntyre 73-67-69—209 -7
Brian Harman 72-70-71—213 -3
Andrew Novak 68-72-73—213 -3
Aaron Rai 71-71-71—213 -3
Jordan Spieth 72-73-70—215 -1
Chris Gotterup 74-73-74—221 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

