All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|26
|19
|6
|1
|0
|39
|85
|55
|Reading
|27
|15
|10
|2
|0
|32
|80
|77
|Maine
|22
|11
|7
|3
|1
|26
|64
|54
|Adirondack
|23
|11
|8
|3
|1
|26
|56
|60
|Worcester
|24
|12
|10
|1
|1
|26
|62
|70
|Trois-Rivieres
|22
|11
|8
|0
|3
|25
|64
|59
|Greensboro
|24
|7
|12
|4
|1
|19
|56
|80
|Norfolk
|25
|6
|17
|2
|0
|14
|62
|98
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|25
|17
|6
|1
|1
|36
|83
|51
|South Carolina
|27
|17
|9
|1
|0
|35
|82
|74
|Atlanta
|23
|17
|6
|0
|0
|34
|73
|47
|Jacksonville
|26
|13
|13
|0
|0
|26
|71
|81
|Greenville
|23
|11
|9
|3
|0
|25
|64
|62
|Savannah
|23
|10
|10
|2
|1
|23
|73
|69
|Orlando
|24
|7
|14
|2
|1
|17
|54
|78
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|25
|16
|6
|3
|0
|35
|87
|59
|Toledo
|23
|14
|5
|2
|2
|32
|81
|63
|Bloomington
|25
|13
|8
|2
|2
|30
|82
|79
|Cincinnati
|24
|12
|9
|3
|0
|27
|80
|84
|Indy
|25
|11
|11
|2
|1
|25
|63
|76
|Kalamazoo
|23
|9
|11
|2
|1
|21
|69
|84
|Iowa
|25
|8
|15
|2
|0
|18
|67
|92
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|28
|17
|8
|3
|0
|37
|97
|88
|Kansas City
|24
|15
|7
|1
|1
|32
|80
|68
|Tahoe
|28
|15
|11
|1
|1
|32
|101
|92
|Allen
|24
|12
|9
|3
|0
|27
|77
|75
|Wichita
|25
|11
|10
|2
|2
|26
|70
|71
|Rapid City
|26
|12
|12
|2
|0
|26
|80
|86
|Utah
|25
|11
|12
|2
|0
|24
|78
|82
|Tulsa
|24
|9
|15
|0
|0
|18
|63
|90
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Greensboro 3, Wheeling 0
Reading 5, Adirondack 3
Savannah 3, Florida 2
South Carolina 2, Orlando 0
Trois-Rivieres 3, Maine 1
Worcester 3, Norfolk 2
Atlanta 3, Jacksonville 2
Toledo 5, Iowa 2
Indy 2, Fort Wayne 1
Kalamazoo 6, Bloomington 2
Utah 7, Kansas City 4
Allen 5, Tulsa 3
Rapid City 4, Idaho 3
Tahoe 3, Wichita 2
Saturday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Atlanta at Greenville, 6:05 p.m.
Norfolk at Worcester, 6:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Savannah, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Utah at Kansas City, 7:05 p.m.
Iowa at Toledo, 7:15 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Florida at Savannah, 3 p.m.
Norfolk at Adirondack, 3 p.m.
Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.
Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.
Utah at Tulsa, 4:05 p.m.
Allen at Kansas City, 5:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
