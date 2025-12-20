Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 20, 2025, 12:55 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 26 19 6 1 0 39 85 55
Reading 27 15 10 2 0 32 80 77
Maine 22 11 7 3 1 26 64 54
Adirondack 23 11 8 3 1 26 56 60
Worcester 24 12 10 1 1 26 62 70
Trois-Rivieres 22 11 8 0 3 25 64 59
Greensboro 24 7 12 4 1 19 56 80
Norfolk 25 6 17 2 0 14 62 98

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 25 17 6 1 1 36 83 51
South Carolina 27 17 9 1 0 35 82 74
Atlanta 23 17 6 0 0 34 73 47
Jacksonville 26 13 13 0 0 26 71 81
Greenville 23 11 9 3 0 25 64 62
Savannah 23 10 10 2 1 23 73 69
Orlando 24 7 14 2 1 17 54 78

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 25 16 6 3 0 35 87 59
Toledo 23 14 5 2 2 32 81 63
Bloomington 25 13 8 2 2 30 82 79
Cincinnati 24 12 9 3 0 27 80 84
Indy 25 11 11 2 1 25 63 76
Kalamazoo 23 9 11 2 1 21 69 84
Iowa 25 8 15 2 0 18 67 92

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 28 17 8 3 0 37 97 88
Kansas City 24 15 7 1 1 32 80 68
Tahoe 28 15 11 1 1 32 101 92
Allen 24 12 9 3 0 27 77 75
Wichita 25 11 10 2 2 26 70 71
Rapid City 26 12 12 2 0 26 80 86
Utah 25 11 12 2 0 24 78 82
Tulsa 24 9 15 0 0 18 63 90

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Greensboro 3, Wheeling 0

Reading 5, Adirondack 3

Savannah 3, Florida 2

South Carolina 2, Orlando 0

Trois-Rivieres 3, Maine 1

Worcester 3, Norfolk 2

Atlanta 3, Jacksonville 2

Toledo 5, Iowa 2

Indy 2, Fort Wayne 1

Kalamazoo 6, Bloomington 2

Utah 7, Kansas City 4

Allen 5, Tulsa 3

Rapid City 4, Idaho 3

Tahoe 3, Wichita 2

Saturday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Atlanta at Greenville, 6:05 p.m.

Norfolk at Worcester, 6:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Savannah, 7 p.m.

Reading at Adirondack, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Utah at Kansas City, 7:05 p.m.

Iowa at Toledo, 7:15 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Allen at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Florida at Savannah, 3 p.m.

Norfolk at Adirondack, 3 p.m.

Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.

Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.

Utah at Tulsa, 4:05 p.m.

Allen at Kansas City, 5:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

