2026 World Cup Glance

The Associated Press

December 7, 2025, 5:52 PM

All Times EDT

FIRST ROUND

Thursday, June 11

Mexico vs. South Africa, Mexico City, 3 p.m.

South Korea vs. Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner, Monterrey, Mexico, 10 p.m.

Thursday, June 18

Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner vs. South Africa, Atlanta, noon

Mexico vs. South Korea, Guadalajara, Mexico, 9 p.m.

Wednesday, June 24

Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner vs. Mexico , Mexico City, 9 p.m.

South Africa vs. South Korea, Monterrey, Mexico, 9 p.m.

Friday, June 12

Canada vs. Bosnia-Herzegovina-Wales_Italy_Northern Ireland winner, Toronto, 3 p.m.

Saturday, June 13

Qatar v Switzerland, Santa Clara, Calif., 3 p.m.

Thursday, June 18

Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina-Wales_Italy_Northern Ireland winner, Inglewood, Calif., 3 p.m.

Canada vs Qatar, Vancouver, British Columbia, 6 p.m.

Wednesday, June 24

Switzerland vs. Canada, Vancouver, British Columbia, 3 p.m.

Saturday, June 13

Haiti vs. Scotland, Foxborough, Mass., 6 p.m.

Brazil vs. Morocco, East Rutherford, N.J., 9 p.m.

Friday, June 19

Brazil vs. Haiti, Philadelphia, 6 p.m.

Scotland vs. Morocco, Foxborough, Mass., 9 p.m.

Wednesday, June 24

Scotland vs. Brazil, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.

Morocco vs. Haiti, Atlanta, 6 p.m.

Friday, June 12

United States vs. Paraguay, Inglewood, Calif., 9 p.m.

Saturday, June 13

Australia vs. Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner, Vancouver, British Columbia, midnight

Friday, June 19

United States vs. Australia, Seattle 3 p.m.

Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner vs. Paraguay, Santa Clara, Calif., midnight

Thursday, June 25

Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner vs. United States, Inglewood, Calif., 10 p.m.

Sunday, June 14

Germany vs. Curacao, Houston, 1 p.m.

Ivory Coast vs. Ecuador, Philadelphia, 7 p.m.

Saturday, June 20

Germany vs. Ivory Coast, Toronto, 4 p.m.

Ecuador vs. Curacao, Kansas City, Mo., 8 p.m.

Thursday, June 25

Curacao vs. Ivory Coast, Philadelphia, 4 p.m.

Ecuador vs. Germany, East Rutherford, N.J., 4 p.m.

Sunday, June 14

Netherland vs. Japan, Arlington, Texas, 4 p.m.

Albania-Poland_Sweden-Ukraine vs. Tunisia winner, Monterrey, Mexico, 10 p.m.

Saturday, June 20

Netherlands vs. Albania-Poland_Sweden-Ukraine winner, Houston, 1 p.m.

Tunisia vs. Japan, Monterrey, Mexico, midnight

Thursday, June 25

Japan vs. Albania-Poland_Sweden-Ukraine winner, Arlington, Texas, 7 p.m.

Monday, June 15

Belgium vs. Egypt, Seattle, 3 p.m.

Iran vs. New Zealand, Inglewood, Calif., 9 p.m.

Sunday, June 21

Belgium vs. Iran, Inglewood, Calif., 3 p.m.

New Zealand vs. Egypt, Vancouver, British Columbia, 9 p.m.

Friday, June 26

Egypt vs. Iran, Seattle, 11 p.m.

New Zealand vs. Belgium, Vancouver, British Columbia, 11 p.m.

Monday, June 15

Spain vs. Cape Verde, Atlanta, noon

Saudi Arabia vs. Uruguay, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.

Sunday, June 21

Spain vs. Saudi Arabia, Atlanta, noon

Uruguay vs. Cape Verde, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.

Friday, June 26

Cape Verde vs. Saudi Arabia, Houston, 8 p.m.

Tuesday, June 16

France vs. Senegal, East Rutherford, N.J. , 3 p.m.

Bolivia-Suriname_Iraq winner vs. Norway, Foxborough, Mass., 6 p.m.

Monday, June 22

France vs. Bolivia-Suriname_Iraq winner, Philadelphia, 5 p.m.

Norway vs. Senegal, East Rutherford, N.J., 8 p.m.

Friday, June 26

Norway vs. France, Foxborough, Mass., 3 p.m.

Senegal vs. Bolivia-Suriname_Iraq winner, Toronto, 3 p.m.

Tuesday, June 16

Argentina vs. Algeria, Kansas City, Mo., 9 p.m.

Austria vs. Jordan, Santa Clara, Calif., midnight

Monday, June 22

Argentina vs. Austria, Arlington, Texas, 1 p.m.

Jordan vs. Algeria, Santa Clara, Calif., 11 p.m.

Saturday, June 27

Algeria vs. Austria, Kansas City, Mo., 10 p.m.

Wednesday, June 17

Portugal vs. New Caledonia-Jamaica_Congo winner, Houston, 1 p.m.

Uzbekistan vs. Colombia, Mexico City, 10 p.m.

Tuesday, June 23

Portugal vs. Uzbekistan, Houston, 1 p.m.

Colombia vs. New Caledonia-Jamaica_Congo winner, Monterrey, Mexico, 10 p.m.

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, Miami Gardens, Fla., 7:30 p.m.

New Caledonia-Jamaica_Congo winner vs. Uzbekistan, Atlanta, 7:30 p.m.

Wednesday, June 17

England vs. Croatia, Arlington, Texas, 4 p.m.

Ghana vs. Panama, Toronto, 7 p.m.

Tuesday, June 23

England vs. Ghana, Foxborough, Mass., 4 p.m.

Panama vs. Croatia, Toronto, 7 p.m.

Saturday, June 27

Panama vs. England, East Rutherford, N.J., 5 p.m.

Croatia vs. Ghana, Philadelphia, 5 p.m.

SECOND ROUND

Sunday, June 28

At Inglewood, Calif.

Group A second vs. Group B second, 3 p.m.

Monday, June 29

At Houston

Group C winner vs. Group F second, 1 p.m.

At Foxborough, Mass.

Group E winner vs. Group A, B, C, D or F third, 4:30 p.m.

At Monterrey, Mexico

Group F winner vs. Group C second, 9 p.m.

Tuesday, June 30

At Arlington, Texas

Group E second vs. Group I second, 1 p.m.

At East Rutherford, N.J.

Group I winner vs. Group C, D, F, G or H third, 5 p.m.

At Mexico City

Group A winner vs. Group C, E, F, H or I third, 9 p.m.

Wednesday, July 1

At Atlanta

Group L winner vs. Group E, H, I, J or K third, noon

At Seattle

Group G winner vs. Group A, E, H, I or J third, 4 p.m.

At Santa Clara, Calif.

Group D winner vs. Group B, E, F, I or J third, 8 p.m.

Thursday, July 2

At Inglewood, Calif.

Group H winner vs. Group J second, 3 p.m.

At Toronto

Group K second vs. Group L second, 7 p.m.

At Vancouver, British Columbia

Group B winner vs. Group E, F, G, I or J third, 11 p.m.

Friday, July 3

At Arlington, Texas

Group D second vs. Group G second, 2 p.m.

At Miami Gardens, Fla.

Group J winner vs. Group H second, 6 p.m.

At Kansas City, Mo.

Group K winner vs. Group D, E, I, J or L third, 9:30 p.m.

THIRD ROUND

Saturday, July 4

At Houston

Inglewood winner vs. Monterrey winner, 1 p.m.

At Philadelphia

Foxborough winner vs. East Rutherford winner, 5 p.m.

Sunday, July 5

At East Rutherford, N.J.

Houston winner vs. Arlington June 30 winner4 p.m.

At Mexico City

Mexico City vs. Atlanta winner, 8 p.m.

Monday, July 6

At Arlington, Texas

Toronto winner vs. Inglewood winner, 3 p.m.

At Seattle

Santa Clara winner vs. Seattle winner, 8 p.m.

Tuesday, July 7

At Atlanta

Miami Gardens winner vs. Arlington July 3 winner, noon

At Vancouver, British Columbia

Vancouver winner vs. Kansas City winner, 4 p.m.

QUARTERFINALS

Thursday, July 9

At Foxborough, Mass.

Philadelphia vs. Houston winner, 4 p.m.

Friday, July 10

At Inglewood, Calif.

Arlington winner vs. Seattle winner, 3 p.m.

Saturday, July 11

At Miami Gardens, Fla.

East Rutherford winner vs. Mexico City winner, 5 p.m.

At Kansas City, Mo.

Atlanta winner vs. Vancouver winner, 9 p.m.

SEMIFINALS

Tuesday, July 14

At Arlington, Texas

Foxborough winner vs. Arlington winner, 3 p.m.

Wednesday, July 15

At Atlanta

Miami Gardens winner vs. Kansas City winner, 3 p.m.

THIRD PLACE

Saturday, July 18

At Miami Gardens, Fla.

Semifinal losers, 5 p.m.

CHAMPIONSHIP

Sunday, July 19

At East Rutherford, N.J.

Semifinal winners, 3 p.m.

