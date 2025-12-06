2026 U.S. Soccer Schedule

All Times EDT
Saturday, March 28 — vs. Belgium at Atlanta, 3:30 p.m.
Tuesday, March 31 — vs. Portugal at Atlanta, 7 p.m.
Sunday, May 31 — vs. TBA at Charlotte, N.C., 3:30 p.m.
Saturday, June 6 — vs. Germany at Chicago, 2:30 p.m.
a-Friday, June 12 — vs. Paraguay at Inglewood, Calif., 9 p.m.
a-Friday, June 19 — vs. Australia at Seattle, 3 p.m.
a-Thursday, June 25 — vs Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner at Inglewood, Calif., 10 p.m.
___
a-World Cup
