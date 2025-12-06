Live Radio
Home » Sports » 2026 U.S. Soccer Schedule

2026 U.S. Soccer Schedule

The Associated Press

December 6, 2025, 12:27 PM

All Times EDT

Saturday, March 28 — vs. Belgium at Atlanta, 3:30 p.m.

Tuesday, March 31 — vs. Portugal at Atlanta, 7 p.m.

Sunday, May 31 — vs. TBA at Charlotte, N.C., 3:30 p.m.

Saturday, June 6 — vs. Germany at Chicago, 2:30 p.m.

a-Friday, June 12 — vs. Paraguay at Inglewood, Calif., 9 p.m.

a-Friday, June 19 — vs. Australia at Seattle, 3 p.m.

a-Thursday, June 25 — vs Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner at Inglewood, Calif., 10 p.m.

___

a-World Cup

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up