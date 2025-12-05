Live Radio
Home » Sports » 2026 FIFA World Cup…

2026 FIFA World Cup Final Group Draw

The Associated Press

December 5, 2025, 2:30 PM

European Play-Off A – Winner of Wales/Bosnia and Herzegovina vs. Italy/Northern Ireland

European Play-Off B – Winner of Ukraine/Sweden vs. Poland/Albania

European Play-Off C – Winner of Slovakia/Kosovo vs. Turkey/Romania

European Play-Off D – Winner of Czechia/Republic of Ireland vs. Denmark/North Macedonia

FIFA Play-Off Tournament 1 – Winner of Jamaica/New Caledonia/DR Congo

FIFA Play-Off Tournament 2 – Winner of Bolivia/Suriname/Iraq

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up