The RSM Classic Par Scores

The Associated Press

November 21, 2025, 4:09 PM

Friday

Sea Island, Ga.

a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,005 yards; Par 70

b-Plantation Course at Sea Island Golf Club

7,060 yards; Par 72

Purse: $7 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Andrew Novak 61a-65b—126 -16
Patrick Rodgers 65a-62b—127 -15
Michael Thorbjornsen 64b-63a—127 -15
Greyson Sigg 66a-62b—128 -14
Sami Valimaki 66b-62a—128 -14
John Keefer 65a-64b—129 -13
Hayden Buckley 66a-64b—130 -12
Ricky Castillo 65b-65a—130 -12
Eric Cole 68b-62a—130 -12
Quade Cummins 64b-66a—130 -12
J.T. Poston 65a-65b—130 -12
Andrew Putnam 61a-69b—130 -12
Nicolas Echavarria 66b-65a—131 -11
Doug Ghim 60a-71b—131 -11
Lee Hodges 66a-65b—131 -11
Max McGreevy 64b-67a—131 -11
Keith Mitchell 66b-65a—131 -11
Doc Redman 65b-66a—131 -11
Matthew Riedel 64b-67a—131 -11
Antoine Rozner 69b-62a—131 -11
Jesper Svensson 67a-64b—131 -11
Zac Blair 68b-64a—132 -10
James Hahn 66a-66b—132 -10
Rico Hoey 62b-70a—132 -10
Si Woo Kim 65a-67b—132 -10
Henrik Norlander 65a-67b—132 -10
Seamus Power 64a-68b—132 -10
Thomas Rosenmueller 65a-67b—132 -10
Ben Silverman 64b-68a—132 -10
Karl Vilips 66a-66b—132 -10
Jonathan Byrd 67a-66b—133 -9
Patrick Fishburn 71b-62a—133 -9
Mark Hubbard 70a-63b—133 -9
Patton Kizzire 63a-70b—133 -9
Ben Kohles 68b-65a—133 -9
Mac Meissner 67b-66a—133 -9
Trey Mullinax 65a-68b—133 -9
John Pak 66a-67b—133 -9
Ryan Palmer 69b-64a—133 -9
Davis Riley 67a-66b—133 -9
Webb Simpson 68b-65a—133 -9
Jackson Suber 70b-63a—133 -9
Davis Thompson 62b-71a—133 -9
Matt Wallace 67a-66b—133 -9
Vince Whaley 68a-65b—133 -9
Michael Brennan 70a-64b—134 -8
Chan Kim 66b-68a—134 -8
Chris Kirk 70b-64a—134 -8
Denny McCarthy 68b-66a—134 -8
Troy Merritt 68a-66b—134 -8
William Mouw 69a-65b—134 -8
Niklas Norgaard Moller 65a-69b—134 -8
Chad Ramey 66a-68b—134 -8
Chez Reavie 67a-67b—134 -8
Alex Smalley 66a-68b—134 -8
Brandt Snedeker 70b-64a—134 -8
Sam Stevens 67a-67b—134 -8
Kris Ventura 65a-69b—134 -8
Byeong Hun An 68b-67a—135 -7
Daniel Berger 66a-69b—135 -7
Pierceson Coody 66b-69a—135 -7
Austin Eckroat 65a-70b—135 -7
Harrison Endycott 68a-67b—135 -7
Harris English 67a-68b—135 -7
Brice Garnett 67b-68a—135 -7
Adam Hadwin 71b-64a—135 -7
Beau Hossler 68a-67b—135 -7
Mackenzie Hughes 67b-68a—135 -7
Matt Kuchar 67b-68a—135 -7
Ben Martin 66b-69a—135 -7
Matthieu Pavon 70a-65b—135 -7
Sam Ryder 70b-65a—135 -7
Brendan Valdes 69a-66b—135 -7

Missed Cut

Blades Brown 70b-66a—136 -6
Rafael Campos 67a-69b—136 -6
Cristobal Del Solar 71a-65b—136 -6
Steven Fisk 69a-67b—136 -6
David Ford 69b-67a—136 -6
Lanto Griffin 71a-65b—136 -6
Chesson Hadley 70a-66b—136 -6
Nick Hardy 71a-65b—136 -6
Brian Harman 67a-69b—136 -6
Zach Johnson 71b-65a—136 -6
Peter Knade 67b-69a—136 -6
Martin Laird 67a-69b—136 -6
Luke List 69b-67a—136 -6
Kevin Roy 72b-64a—136 -6
Robert Streb 71b-65a—136 -6
Kevin Streelman 68b-68a—136 -6
Sahith Theegala 70a-66b—136 -6
Braden Thornberry 69b-67a—136 -6
Kevin Velo 68a-68b—136 -6
Camilo Villegas 67b-69a—136 -6
Danny Walker 68b-68a—136 -6
Carson Young 71a-65b—136 -6
Mason Andersen 66a-71b—137 -5
Cameron Champ 69b-68a—137 -5
Trevor Cone 65a-72b—137 -5
Kyle Cottam 69a-68b—137 -5
Joel Dahmen 69b-68a—137 -5
Adrien Dumont De Chassart 66b-71a—137 -5
Dylan Frittelli 65b-72a—137 -5
Ryan Gerard 68a-69b—137 -5
Will Gordon 68a-69b—137 -5
Rikuya Hoshino 68a-69b—137 -5
Justin Lower 69b-68a—137 -5
Thorbjorn Olesen 67b-70a—137 -5
Matt Atkins 69b-69a—138 -4
Luke Clanton 67a-71b—138 -4
Taylor Dickson 70b-68a—138 -4
Noah Goodwin 68b-70a—138 -4
Harry Higgs 71a-67b—138 -4
Tom Hoge 70a-68b—138 -4
Stephan Jaeger 71b-67a—138 -4
Kevin Kisner 68b-70a—138 -4
Hayden Springer 70a-68b—138 -4
Adam Svensson 67b-71a—138 -4
Tim Widing 69b-69a—138 -4
Anders Albertson 70b-69a—139 -3
Ryan Blaum 69a-70b—139 -3
Joseph Bramlett 71b-68a—139 -3
Takumi Kanaya 68a-71b—139 -3
Jeremy Paul 68b-71a—139 -3
Paul Peterson 71a-68b—139 -3
Scott Piercy 71b-68a—139 -3
Robby Shelton 66a-73b—139 -3
Dylan Wu 70a-69b—139 -3
Frankie Capan 71b-69a—140 -2
Will Chandler 72b-68a—140 -2
Tyler Duncan 70a-70b—140 -2
Ryo Hisatsune 72b-68a—140 -2
Kaito Onishi 71b-69a—140 -2
Isaiah Salinda 67b-73a—140 -2
Gordon Sargent 70a-70b—140 -2
David Skinns 67a-73b—140 -2
Tommy Gainey 67b-74a—141 -1
Joe Highsmith 71b-70a—141 -1
David Lipsky 72b-69a—141 -1
Taylor Montgomery 73b-68a—141 -1
Taylor Moore 71b-70a—141 -1
Chandler Phillips 72a-69b—141 -1
Kyle Westmoreland 71b-70a—141 -1
Jacob Bridgeman 71b-71a—142 E
Austin Cook 75a-67b—142 E
Vince Covello 72b-70a—142 E
Jason Dufner 69a-73b—142 E
Matthew NeSmith 72a-70b—142 E
Bud Cauley 71b-72a—143 +1
George McNeill 72b-71a—143 +1
Ben Polland 71b-72a—143 +1
Adam Schenk 73b-71a—144 +2
Nick Watney 71a-73b—144 +2
Mason Howell 73a-72b—145 +3
Brendon Todd 72a-73b—145 +3
Davis Love III 71a-76b—147 +5
Matt Sanders 75a-78b—153 +11

