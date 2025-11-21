The RSM Classic Par Scores

Friday
Sea Island, Ga.
a-Seaside Course at Sea Island Golf Club (Host Course)
7,005 yards; Par 70
b-Plantation Course at Sea Island Golf Club
7,060 yards; Par 72
Purse: $7 million
Second Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
|Andrew Novak
|61a-65b—126
|-16
|Patrick Rodgers
|65a-62b—127
|-15
|Michael Thorbjornsen
|64b-63a—127
|-15
|Greyson Sigg
|66a-62b—128
|-14
|Sami Valimaki
|66b-62a—128
|-14
|John Keefer
|65a-64b—129
|-13
|Hayden Buckley
|66a-64b—130
|-12
|Ricky Castillo
|65b-65a—130
|-12
|Eric Cole
|68b-62a—130
|-12
|Quade Cummins
|64b-66a—130
|-12
|J.T. Poston
|65a-65b—130
|-12
|Andrew Putnam
|61a-69b—130
|-12
|Nicolas Echavarria
|66b-65a—131
|-11
|Doug Ghim
|60a-71b—131
|-11
|Lee Hodges
|66a-65b—131
|-11
|Max McGreevy
|64b-67a—131
|-11
|Keith Mitchell
|66b-65a—131
|-11
|Doc Redman
|65b-66a—131
|-11
|Matthew Riedel
|64b-67a—131
|-11
|Antoine Rozner
|69b-62a—131
|-11
|Jesper Svensson
|67a-64b—131
|-11
|Zac Blair
|68b-64a—132
|-10
|James Hahn
|66a-66b—132
|-10
|Rico Hoey
|62b-70a—132
|-10
|Si Woo Kim
|65a-67b—132
|-10
|Henrik Norlander
|65a-67b—132
|-10
|Seamus Power
|64a-68b—132
|-10
|Thomas Rosenmueller
|65a-67b—132
|-10
|Ben Silverman
|64b-68a—132
|-10
|Karl Vilips
|66a-66b—132
|-10
|Jonathan Byrd
|67a-66b—133
|-9
|Patrick Fishburn
|71b-62a—133
|-9
|Mark Hubbard
|70a-63b—133
|-9
|Patton Kizzire
|63a-70b—133
|-9
|Ben Kohles
|68b-65a—133
|-9
|Mac Meissner
|67b-66a—133
|-9
|Trey Mullinax
|65a-68b—133
|-9
|John Pak
|66a-67b—133
|-9
|Ryan Palmer
|69b-64a—133
|-9
|Davis Riley
|67a-66b—133
|-9
|Webb Simpson
|68b-65a—133
|-9
|Jackson Suber
|70b-63a—133
|-9
|Davis Thompson
|62b-71a—133
|-9
|Matt Wallace
|67a-66b—133
|-9
|Vince Whaley
|68a-65b—133
|-9
|Michael Brennan
|70a-64b—134
|-8
|Chan Kim
|66b-68a—134
|-8
|Chris Kirk
|70b-64a—134
|-8
|Denny McCarthy
|68b-66a—134
|-8
|Troy Merritt
|68a-66b—134
|-8
|William Mouw
|69a-65b—134
|-8
|Niklas Norgaard Moller
|65a-69b—134
|-8
|Chad Ramey
|66a-68b—134
|-8
|Chez Reavie
|67a-67b—134
|-8
|Alex Smalley
|66a-68b—134
|-8
|Brandt Snedeker
|70b-64a—134
|-8
|Sam Stevens
|67a-67b—134
|-8
|Kris Ventura
|65a-69b—134
|-8
|Byeong Hun An
|68b-67a—135
|-7
|Daniel Berger
|66a-69b—135
|-7
|Pierceson Coody
|66b-69a—135
|-7
|Austin Eckroat
|65a-70b—135
|-7
|Harrison Endycott
|68a-67b—135
|-7
|Harris English
|67a-68b—135
|-7
|Brice Garnett
|67b-68a—135
|-7
|Adam Hadwin
|71b-64a—135
|-7
|Beau Hossler
|68a-67b—135
|-7
|Mackenzie Hughes
|67b-68a—135
|-7
|Matt Kuchar
|67b-68a—135
|-7
|Ben Martin
|66b-69a—135
|-7
|Matthieu Pavon
|70a-65b—135
|-7
|Sam Ryder
|70b-65a—135
|-7
|Brendan Valdes
|69a-66b—135
|-7
Missed Cut
|Blades Brown
|70b-66a—136
|-6
|Rafael Campos
|67a-69b—136
|-6
|Cristobal Del Solar
|71a-65b—136
|-6
|Steven Fisk
|69a-67b—136
|-6
|David Ford
|69b-67a—136
|-6
|Lanto Griffin
|71a-65b—136
|-6
|Chesson Hadley
|70a-66b—136
|-6
|Nick Hardy
|71a-65b—136
|-6
|Brian Harman
|67a-69b—136
|-6
|Zach Johnson
|71b-65a—136
|-6
|Peter Knade
|67b-69a—136
|-6
|Martin Laird
|67a-69b—136
|-6
|Luke List
|69b-67a—136
|-6
|Kevin Roy
|72b-64a—136
|-6
|Robert Streb
|71b-65a—136
|-6
|Kevin Streelman
|68b-68a—136
|-6
|Sahith Theegala
|70a-66b—136
|-6
|Braden Thornberry
|69b-67a—136
|-6
|Kevin Velo
|68a-68b—136
|-6
|Camilo Villegas
|67b-69a—136
|-6
|Danny Walker
|68b-68a—136
|-6
|Carson Young
|71a-65b—136
|-6
|Mason Andersen
|66a-71b—137
|-5
|Cameron Champ
|69b-68a—137
|-5
|Trevor Cone
|65a-72b—137
|-5
|Kyle Cottam
|69a-68b—137
|-5
|Joel Dahmen
|69b-68a—137
|-5
|Adrien Dumont De Chassart
|66b-71a—137
|-5
|Dylan Frittelli
|65b-72a—137
|-5
|Ryan Gerard
|68a-69b—137
|-5
|Will Gordon
|68a-69b—137
|-5
|Rikuya Hoshino
|68a-69b—137
|-5
|Justin Lower
|69b-68a—137
|-5
|Thorbjorn Olesen
|67b-70a—137
|-5
|Matt Atkins
|69b-69a—138
|-4
|Luke Clanton
|67a-71b—138
|-4
|Taylor Dickson
|70b-68a—138
|-4
|Noah Goodwin
|68b-70a—138
|-4
|Harry Higgs
|71a-67b—138
|-4
|Tom Hoge
|70a-68b—138
|-4
|Stephan Jaeger
|71b-67a—138
|-4
|Kevin Kisner
|68b-70a—138
|-4
|Hayden Springer
|70a-68b—138
|-4
|Adam Svensson
|67b-71a—138
|-4
|Tim Widing
|69b-69a—138
|-4
|Anders Albertson
|70b-69a—139
|-3
|Ryan Blaum
|69a-70b—139
|-3
|Joseph Bramlett
|71b-68a—139
|-3
|Takumi Kanaya
|68a-71b—139
|-3
|Jeremy Paul
|68b-71a—139
|-3
|Paul Peterson
|71a-68b—139
|-3
|Scott Piercy
|71b-68a—139
|-3
|Robby Shelton
|66a-73b—139
|-3
|Dylan Wu
|70a-69b—139
|-3
|Frankie Capan
|71b-69a—140
|-2
|Will Chandler
|72b-68a—140
|-2
|Tyler Duncan
|70a-70b—140
|-2
|Ryo Hisatsune
|72b-68a—140
|-2
|Kaito Onishi
|71b-69a—140
|-2
|Isaiah Salinda
|67b-73a—140
|-2
|Gordon Sargent
|70a-70b—140
|-2
|David Skinns
|67a-73b—140
|-2
|Tommy Gainey
|67b-74a—141
|-1
|Joe Highsmith
|71b-70a—141
|-1
|David Lipsky
|72b-69a—141
|-1
|Taylor Montgomery
|73b-68a—141
|-1
|Taylor Moore
|71b-70a—141
|-1
|Chandler Phillips
|72a-69b—141
|-1
|Kyle Westmoreland
|71b-70a—141
|-1
|Jacob Bridgeman
|71b-71a—142
|E
|Austin Cook
|75a-67b—142
|E
|Vince Covello
|72b-70a—142
|E
|Jason Dufner
|69a-73b—142
|E
|Matthew NeSmith
|72a-70b—142
|E
|Bud Cauley
|71b-72a—143
|+1
|George McNeill
|72b-71a—143
|+1
|Ben Polland
|71b-72a—143
|+1
|Adam Schenk
|73b-71a—144
|+2
|Nick Watney
|71a-73b—144
|+2
|Mason Howell
|73a-72b—145
|+3
|Brendon Todd
|72a-73b—145
|+3
|Davis Love III
|71a-76b—147
|+5
|Matt Sanders
|75a-78b—153
|+11
