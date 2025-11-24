Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Nov. 25

The Associated Press

November 24, 2025, 3:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Nov. 25

CHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — 2025 Prospects Challenge: Canada vs. U.S., Game 1, Calgary, Canada

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Semifinal, Kissimmee, Fla.

1 p.m.

BTN — Fort Myers Tip-Off Tournament: Michigan St. vs. East Carolina, Beach Division – Day 1, Fort Myers, Fla.

FS2 — Fort Myers Tip-Off Tournament: Michigan St. vs. East Carolina, Beach Division – Day 1, Fort Myers, Fla.

TNT — Players Era Festival: Rutgers vs. Notre Dame, Round Robin, Las Vegas

2 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: Iowa St. vs. Creighton, Round Robin, Las Vegas

2:30 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Consolation Game, Maui, Hawaii

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Consolation Game, Kissimmee, Fla.

3:30 p.m.

TNT — Players Era Festival: Syracuse vs. Kansas, Round Robin, Las Vegas

4:30 p.m.

TRUTV — Players Era Festival: St. John’s vs. Baylor, Round Robin, Las Vegas

5 p.m.

CBSSN — Sunshine Slam Tournament: TBD, Third-Place Game, Daytona Beach, Fla.

ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Semifinal, Maui, Hawaii

ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Semifinal, Kissimmee, Fla.

6 p.m.

FS1 — Fort Myers Tip-Off Tournament: North Carolina vs. St. Bonaventure, Beach Division – Day 1, Fort Myers, Fla.

TNT — Players Era Festival: Tennessee vs. Houston, Round Robin, Las Vegas

6:30 p.m.

BTN — Mount St. Mary’s at Ohio St.

7 p.m.

PEACOCK — Boston U. at Penn St.

7:30 p.m.

CBSSN — Sunshine Slam Tournament: TBD, Championship, Daytona Beach, Fla.

ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Consolation Game, Kissimmee, Fla.

8 p.m.

ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Semifinal, Maui, Hawaii

FS1 — Kansas St. at Indiana

8:30 p.m.

BTN — Winthrop at Nebraska

TNT — Players Era Festival: Michigan vs. Auburn, Round Robin, Las Vegas

9:30 p.m.

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Iowa vs. Mississippi, Palm Springs, Calif.

TRUTV — Players Era Festival: Maryland vs. Gonzaga, Round Robin, Las Vegas

10 p.m.

ESPN — UCLA vs. California, San Francisco

10:30 p.m.

ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Consolation Game, Maui, Hawaii

11 p.m.

TNT — Players Era Festival: San Diego St. vs. Oregon, Round Robin, Las Vegas

Midnight

CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Grand Canyon vs. Utah, Palm Springs, Calif.

TRUTV — Players Era Festival: UNLV vs. Alabama, Round Robin, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Louisiana-Monroe at Clemson

COLLEGE FOOTBALL

4:30 p.m.

ESPNU — Bowling Green at UMass

7 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

7:30 p.m.

ESPN2 — W. Michigan at E. Michigan

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Savannah, Ga.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Orlando at Philadelphia

PEACOCK — Orlando at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at L.A. Lakers

PEACOCK — L.A. Clippers at L.A. Lakers

SOCCER (MEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Benfica at Ajax

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Newcastle United at Marseille

3:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Caribbean Cup: Cibao at Defence Force, Third-Place Game – 1st Leg

5:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Caribbean Cup: Mount Pleasant FA at O&M FC, Final – 1st Leg

_____

