Sports on TV for Tuesday, Nov. 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Nov. 25
CHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — 2025 Prospects Challenge: Canada vs. U.S., Game 1, Calgary, Canada
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Semifinal, Kissimmee, Fla.
1 p.m.
BTN — Fort Myers Tip-Off Tournament: Michigan St. vs. East Carolina, Beach Division – Day 1, Fort Myers, Fla.
TNT — Players Era Festival: Rutgers vs. Notre Dame, Round Robin, Las Vegas
2 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: Iowa St. vs. Creighton, Round Robin, Las Vegas
2:30 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Consolation Game, Maui, Hawaii
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Consolation Game, Kissimmee, Fla.
3:30 p.m.
TNT — Players Era Festival: Syracuse vs. Kansas, Round Robin, Las Vegas
4:30 p.m.
TRUTV — Players Era Festival: St. John’s vs. Baylor, Round Robin, Las Vegas
5 p.m.
CBSSN — Sunshine Slam Tournament: TBD, Third-Place Game, Daytona Beach, Fla.
ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Semifinal, Maui, Hawaii
ESPN2 — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Semifinal, Kissimmee, Fla.
6 p.m.
FS1 — Fort Myers Tip-Off Tournament: North Carolina vs. St. Bonaventure, Beach Division – Day 1, Fort Myers, Fla.
TNT — Players Era Festival: Tennessee vs. Houston, Round Robin, Las Vegas
6:30 p.m.
BTN — Mount St. Mary’s at Ohio St.
7 p.m.
PEACOCK — Boston U. at Penn St.
7:30 p.m.
CBSSN — Sunshine Slam Tournament: TBD, Championship, Daytona Beach, Fla.
ESPNU — Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational – Adventure Bracket: TBD, Consolation Game, Kissimmee, Fla.
8 p.m.
ESPN — The Southwest Maui Invitational: TBD, Semifinal, Maui, Hawaii
FS1 — Kansas St. at Indiana
8:30 p.m.
BTN — Winthrop at Nebraska
TNT — Players Era Festival: Michigan vs. Auburn, Round Robin, Las Vegas
9:30 p.m.
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Iowa vs. Mississippi, Palm Springs, Calif.
TRUTV — Players Era Festival: Maryland vs. Gonzaga, Round Robin, Las Vegas
10 p.m.
ESPN — UCLA vs. California, San Francisco
10:30 p.m.
ESPN2 — The Southwest Maui Invitational: TBD, Consolation Game, Maui, Hawaii
11 p.m.
TNT — Players Era Festival: San Diego St. vs. Oregon, Round Robin, Las Vegas
Midnight
CBSSN — Acrisure Holiday Invitational: Grand Canyon vs. Utah, Palm Springs, Calif.
TRUTV — Players Era Festival: UNLV vs. Alabama, Round Robin, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Louisiana-Monroe at Clemson
COLLEGE FOOTBALL
4:30 p.m.
ESPNU — Bowling Green at UMass
7 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
7:30 p.m.
ESPN2 — W. Michigan at E. Michigan
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Savannah, Ga.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Orlando at Philadelphia
PEACOCK — Orlando at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at L.A. Lakers
PEACOCK — L.A. Clippers at L.A. Lakers
SOCCER (MEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Benfica at Ajax
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Newcastle United at Marseille
3:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Caribbean Cup: Cibao at Defence Force, Third-Place Game – 1st Leg
5:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Caribbean Cup: Mount Pleasant FA at O&M FC, Final – 1st Leg
_____
