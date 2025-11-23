Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 23, 2025, 6:11 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA RAMS 7 (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO (49½) Carolina

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Bowling Green 13½ 14½ (45½) at UMASS
Western Michigan (45½) at EASTERN MICHIGAN

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MEMPHIS (58½) Navy

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Ole Miss 10½ (63½) at MISSISSIPPI STATE
at NORTHERN ILLINOIS (44½) Kent State
Ohio (47½) at BUFFALO
Utah 12½ 13½ (59½) at KANSAS
Iowa (38½) at NEBRASKA
Air Force (48½) at COLORADO STATE
at NORTH TEXAS 18½ 19½ (64½) Temple
San Diego State (41½) at NEW MEXICO
Georgia 12½ 12½ (59½) at GEORGIA TECH
Boise State (55½) at UTAH STATE
Texas A&M 10½ (51½) at TEXAS
Indiana 26½ 28½ (53½) at PURDUE
Arizona (49½) at ARIZONA STATE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Texas Tech 21½ 21½ (52½) at WEST VIRGINIA
Iowa State 15½ 14½ (49½) at OKLAHOMA STATE
at BAYLOR (60½) Houston
at LOUISVILLE (47½) Kentucky
at KANSAS STATE 17½ 17½ (51½) Colorado
East Carolina (67½) at FLORIDA ATLANTIC
at MIAMI (OH) 15½ 17½ (41½) Ball State
Toledo (44½) at CENTRAL MICHIGAN
Miami (FL) (51½) at PITTSBURGH
at SOUTH CAROLINA (46½) Clemson
Ohio State 11½ (44½) at MICHIGAN
at BYU 16½ 18½ (47½) UCF
at DELAWARE (54½) UTEP
Florida International 11½ 10½ (51½) at SAM HOUSTON
at MARSHALL (60½) Georgia Southern
at OLD DOMINION 23½ 26½ (58½) Georgia State
at MISSOURI STATE (51½) Louisiana Tech
Western Kentucky (55½) at JACKSONVILLE STATE
at APPALACHIAN STATE (55½) Arkansas State
at LOUISIANA 13½ 13½ (48½) UL Monroe
Boston College (53½) at SYRACUSE
at TEXAS STATE (63½) South Alabama
at TULSA (60½) UAB
at NEW MEXICO STATE (54½) Middle Tennessee
at OKLAHOMA 10½ (38½) LSU
at UTSA (51½) Army
at MINNESOTA (38½) Wisconsin
Oregon (52½) at WASHINGTON
at TCU (58½) Cincinnati
at DUKE (54½) Wake Forest
Missouri (58½) at ARKANSAS
Penn State 10½ (54½) at RUTGERS
at TENNESSEE (64½) Vanderbilt
at SOUTHERN MISS (51½) Troy
Kennesaw State (54½) at LIBERTY
James Madison 21½ 21½ (53½) at COASTAL CAROLINA
at FLORIDA (51½) Florida State
at WASHINGTON STATE 12½ 13½ (43½) Oregon State
at SOUTH FLORIDA 23½ 25½ (59½) Rice
at MICHIGAN STATE (47½) Maryland
at VIRGINIA 11½ 11½ (52½) Virginia Tech
at NC STATE (48½) North Carolina
at TULANE 28½ 28½ (52½) Charlotte
Alabama (48½) at AUBURN
at ILLINOIS (47½) Northwestern
SMU 10½ 10½ (52½) at CAL
UNLV (52½) at NEVADA
Fresno State (46½) at SAN JOSE STATE
Notre Dame 28½ 32½ (51½) at STANFORD
at HAWAII 10½ 11½ (44½) Wyoming

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at TORONTO OFF (OFF) Cleveland
at INDIANA OFF (OFF) Detroit
at MIAMI OFF (OFF) Dallas
at BROOKLYN OFF (OFF) New York
at MEMPHIS OFF (OFF) Denver
at MILWAUKEE OFF (OFF) Portland
at NEW ORLEANS OFF (OFF) Chicago
at PHOENIX OFF (OFF) Houston
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Utah
at SACRAMENTO OFF (OFF) Minnesota

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at TENNESSEE 14½ Rutgers
at BAYLOR Creighton
at NC STATE 10½ Seton Hall
Kansas at NOTRE DAME
at IOWA STATE St. John’s
USC at BOISE STATE
Houston 12½ at SYRACUSE
Auburn 4 at OREGON
Gonzaga at ALABAMA
Michigan at SAN DIEGO STATE
at TEXAS 7 Arizona State
at MARYLAND UNLV

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y RANGERS -138 St. Louis +115
at TAMPA BAY -170 Philadelphia +140
at WASHINGTON -166 Columbus +138
at NEW JERSEY -150 Detroit +125
Florida -154 at NASHVILLE +128
at LOS ANGELES -154 Ottawa +128
Vegas -115 at UTAH -104

