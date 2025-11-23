NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at LA RAMS 6½ 7 (49½) Tampa Bay Monday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at LA RAMS
|6½
|7
|(49½)
|Tampa Bay
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN FRANCISCO
|6½
|7½
|(49½)
|Carolina
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Bowling Green
|13½
|14½
|(45½)
|at UMASS
|Western Michigan
|5½
|6½
|(45½)
|at EASTERN MICHIGAN
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MEMPHIS
|4½
|5½
|(58½)
|Navy
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Ole Miss
|10½
|7½
|(63½)
|at MISSISSIPPI STATE
|at NORTHERN ILLINOIS
|5½
|4½
|(44½)
|Kent State
|Ohio
|5½
|6½
|(47½)
|at BUFFALO
|Utah
|12½
|13½
|(59½)
|at KANSAS
|Iowa
|2½
|5½
|(38½)
|at NEBRASKA
|Air Force
|2½
|3½
|(48½)
|at COLORADO STATE
|at NORTH TEXAS
|18½
|19½
|(64½)
|Temple
|San Diego State
|1½
|2½
|(41½)
|at NEW MEXICO
|Georgia
|12½
|12½
|(59½)
|at GEORGIA TECH
|Boise State
|4½
|3½
|(55½)
|at UTAH STATE
|Texas A&M
|10½
|2½
|(51½)
|at TEXAS
|Indiana
|26½
|28½
|(53½)
|at PURDUE
|Arizona
|1½
|1½
|(49½)
|at ARIZONA STATE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Texas Tech
|21½
|21½
|(52½)
|at WEST VIRGINIA
|Iowa State
|15½
|14½
|(49½)
|at OKLAHOMA STATE
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(60½)
|Houston
|at LOUISVILLE
|4½
|3½
|(47½)
|Kentucky
|at KANSAS STATE
|17½
|17½
|(51½)
|Colorado
|East Carolina
|5½
|6½
|(67½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at MIAMI (OH)
|15½
|17½
|(41½)
|Ball State
|Toledo
|8½
|9½
|(44½)
|at CENTRAL MICHIGAN
|Miami (FL)
|6½
|6½
|(51½)
|at PITTSBURGH
|at SOUTH CAROLINA
|4½
|2½
|(46½)
|Clemson
|Ohio State
|6½
|11½
|(44½)
|at MICHIGAN
|at BYU
|16½
|18½
|(47½)
|UCF
|at DELAWARE
|5½
|5½
|(54½)
|UTEP
|Florida International
|11½
|10½
|(51½)
|at SAM HOUSTON
|at MARSHALL
|4½
|6½
|(60½)
|Georgia Southern
|at OLD DOMINION
|23½
|26½
|(58½)
|Georgia State
|at MISSOURI STATE
|3½
|3½
|(51½)
|Louisiana Tech
|Western Kentucky
|2½
|2½
|(55½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at APPALACHIAN STATE
|1½
|1½
|(55½)
|Arkansas State
|at LOUISIANA
|13½
|13½
|(48½)
|UL Monroe
|Boston College
|4½
|3½
|(53½)
|at SYRACUSE
|at TEXAS STATE
|6½
|7½
|(63½)
|South Alabama
|at TULSA
|7½
|8½
|(60½)
|UAB
|at NEW MEXICO STATE
|4½
|4½
|(54½)
|Middle Tennessee
|at OKLAHOMA
|8½
|10½
|(38½)
|LSU
|at UTSA
|6½
|6½
|(51½)
|Army
|at MINNESOTA
|2½
|2½
|(38½)
|Wisconsin
|Oregon
|6½
|6½
|(52½)
|at WASHINGTON
|at TCU
|4½
|4½
|(58½)
|Cincinnati
|at DUKE
|3½
|3½
|(54½)
|Wake Forest
|Missouri
|1½
|2½
|(58½)
|at ARKANSAS
|Penn State
|9½
|10½
|(54½)
|at RUTGERS
|at TENNESSEE
|3½
|2½
|(64½)
|Vanderbilt
|at SOUTHERN MISS
|6½
|6½
|(51½)
|Troy
|Kennesaw State
|3½
|2½
|(54½)
|at LIBERTY
|James Madison
|21½
|21½
|(53½)
|at COASTAL CAROLINA
|at FLORIDA
|4½
|2½
|(51½)
|Florida State
|at WASHINGTON STATE
|12½
|13½
|(43½)
|Oregon State
|at SOUTH FLORIDA
|23½
|25½
|(59½)
|Rice
|at MICHIGAN STATE
|4½
|3½
|(47½)
|Maryland
|at VIRGINIA
|11½
|11½
|(52½)
|Virginia Tech
|at NC STATE
|2½
|7½
|(48½)
|North Carolina
|at TULANE
|28½
|28½
|(52½)
|Charlotte
|Alabama
|5½
|5½
|(48½)
|at AUBURN
|at ILLINOIS
|6½
|6½
|(47½)
|Northwestern
|SMU
|10½
|10½
|(52½)
|at CAL
|UNLV
|9½
|9½
|(52½)
|at NEVADA
|Fresno State
|2½
|2½
|(46½)
|at SAN JOSE STATE
|Notre Dame
|28½
|32½
|(51½)
|at STANFORD
|at HAWAII
|10½
|11½
|(44½)
|Wyoming
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at TORONTO
|OFF
|(OFF)
|Cleveland
|at INDIANA
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at MIAMI
|OFF
|(OFF)
|Dallas
|at BROOKLYN
|OFF
|(OFF)
|New York
|at MEMPHIS
|OFF
|(OFF)
|Denver
|at MILWAUKEE
|OFF
|(OFF)
|Portland
|at NEW ORLEANS
|OFF
|(OFF)
|Chicago
|at PHOENIX
|OFF
|(OFF)
|Houston
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Utah
|at SACRAMENTO
|OFF
|(OFF)
|Minnesota
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at TENNESSEE
|14½
|Rutgers
|at BAYLOR
|4½
|Creighton
|at NC STATE
|10½
|Seton Hall
|Kansas
|4½
|at NOTRE DAME
|at IOWA STATE
|1½
|St. John’s
|USC
|5½
|at BOISE STATE
|Houston
|12½
|at SYRACUSE
|Auburn
|4
|at OREGON
|Gonzaga
|3½
|at ALABAMA
|Michigan
|6½
|at SAN DIEGO STATE
|at TEXAS
|7
|Arizona State
|at MARYLAND
|1½
|UNLV
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y RANGERS
|-138
|St. Louis
|+115
|at TAMPA BAY
|-170
|Philadelphia
|+140
|at WASHINGTON
|-166
|Columbus
|+138
|at NEW JERSEY
|-150
|Detroit
|+125
|Florida
|-154
|at NASHVILLE
|+128
|at LOS ANGELES
|-154
|Ottawa
|+128
|Vegas
|-115
|at UTAH
|-104
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.