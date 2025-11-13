Outstanding Designated Hitter Award

The Edgar Martinez Outstanding DH Award.
2025 — Shohei Ohtani
2024 — Shohei Ohtani
2023 — Shohei Ohtani
2022 — Shohei Ohtani
2021 — Shohei Ohtani
2020 — Marcell Ozuna
2019 — Nelson Cruz
2018 — Khris Davis
2017 — Nelson Cruz
2016 — David Ortiz
2015 — Kendrys Morales
2014 — Víctor Martínez
2013 — David Ortiz
2012 — Billy Butler
2011 — David Ortiz
2010 — Vladimir Guerrero
2009 — Adam Lind
2008 — Aubrey Huff
2007 — David Ortiz
2006 — David Ortiz
2005 — David Ortiz
2004 — David Ortiz
2003 — David Ortiz
2002 — Ellis Burks
2001 — Edgar Martínez
2000 — Edgar Martínez
1999 — Rafael Palmeiro
1998 — Edgar Martínez
1997 — Edgar Martínez
1996 — Paul Molitor
1995 — Edgar Martínez
1994 — Not awarded due to the players’ strike
1993 — Paul Molitor
1992 — Dave Winfield
1991 — Chili Davis
1990 — Dave Parker
1989 — Dave Parker
1988 — Harold Baines
1987 — Harold Baines
1986 — Don Baylor
1985 — Don Baylor
1984 — Dave Kingman
1983 — Greg Luzinski
1982 — Hal McRae
1981 — Greg Luzinski
1980 — Hal McRae
1979 — Willie Horton
1978 — Rusty Staub
1977 — Jim Rice
1976 — Hal McRae
1975 — Willie Horton
1974 — Tommy Davis
1973 — Orlando Cepeda
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.