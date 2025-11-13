Live Radio
Outstanding Designated Hitter Award

The Associated Press

November 13, 2025, 10:29 PM

The Edgar Martinez Outstanding DH Award.

2025 — Shohei Ohtani

2024 — Shohei Ohtani

2023 — Shohei Ohtani

2022 — Shohei Ohtani

2021 — Shohei Ohtani

2020 — Marcell Ozuna

2019 — Nelson Cruz

2018 — Khris Davis

2017 — Nelson Cruz

2016 — David Ortiz

2015 — Kendrys Morales

2014 — Víctor Martínez

2013 — David Ortiz

2012 — Billy Butler

2011 — David Ortiz

2010 — Vladimir Guerrero

2009 — Adam Lind

2008 — Aubrey Huff

2007 — David Ortiz

2006 — David Ortiz

2005 — David Ortiz

2004 — David Ortiz

2003 — David Ortiz

2002 — Ellis Burks

2001 — Edgar Martínez

2000 — Edgar Martínez

1999 — Rafael Palmeiro

1998 — Edgar Martínez

1997 — Edgar Martínez

1996 — Paul Molitor

1995 — Edgar Martínez

1994 — Not awarded due to the players’ strike

1993 — Paul Molitor

1992 — Dave Winfield

1991 — Chili Davis

1990 — Dave Parker

1989 — Dave Parker

1988 — Harold Baines

1987 — Harold Baines

1986 — Don Baylor

1985 — Don Baylor

1984 — Dave Kingman

1983 — Greg Luzinski

1982 — Hal McRae

1981 — Greg Luzinski

1980 — Hal McRae

1979 — Willie Horton

1978 — Rusty Staub

1977 — Jim Rice

1976 — Hal McRae

1975 — Willie Horton

1974 — Tommy Davis

1973 — Orlando Cepeda

