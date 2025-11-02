New York City Marathon Results

Sunday
At New York
Men
1. Benson Kipruto (KEN) – 2:08:09
2. Alexander Mutiso (KEN) – 2:08:09
3. Albert Korir (KEN) – 2:08:57
4. Patrick Dever (GBR) – 2:08:58
5. Matthias Kyburz (SUI) – 2:09:55
6. Joel Reichow (USA) – 2:09:56
7. Charles Hicks (USA) – 2:09:59
8. Sondre Nordstad Moen (NOR) – 2:10:15
9. Tsegay Weldlibanos (ERI) – 2:10:36
10. Joe Klecker (USA) – 2:10:37
Women
1. Hellen Obiri (KEN) – 2:19:51
2. Sharon Lokedi (KEN) – 2:20:07
3. Sheila Chepkirui (KEN) – 2:20:24
4. Fiona O’Keeffe (USA) – 2:22:49
5. Annie Frisbie (USA) – 2:24:12
6. Sifan Hassan (NEL) – 2:24:43
7. Jessica Warner-Judd (GBR) – 2:24:45
8. Emily Sisson (USA) – 2:25:05
9. Amanda Vestri (USA) – 2:25:40
10. Fionnuala McCormack (IRE) – 2:27:00
Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) – 01:30:16
2. David Weir (GBR) – 01:34:09
3. Suzuki Tomoki (JPN) – 01:36:28
4. Jetze Plat (NED) – 01:38:46
5. Evan Correll (USA) – 01:40:07
Women’s Wheelchair
1. Susannah Scaroni (USA) – 01:42:10
2. Tatyana McFadden (USA) – 01:47:54
3. Catherine Debrunner (SUI) – 01:47:56
4. Manuela Schar (SUI) – 01:50:03
5. Hoda Elshorbagy (EGY) – 01:57:46
