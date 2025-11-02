Live Radio
New York City Marathon Results

The Associated Press

November 2, 2025, 2:29 PM

Sunday

At New York

Men

1. Benson Kipruto (KEN) – 2:08:09

2. Alexander Mutiso (KEN) – 2:08:09

3. Albert Korir (KEN) – 2:08:57

4. Patrick Dever (GBR) – 2:08:58

5. Matthias Kyburz (SUI) – 2:09:55

6. Joel Reichow (USA) – 2:09:56

7. Charles Hicks (USA) – 2:09:59

8. Sondre Nordstad Moen (NOR) – 2:10:15

9. Tsegay Weldlibanos (ERI) – 2:10:36

10. Joe Klecker (USA) – 2:10:37

Women

1. Hellen Obiri (KEN) – 2:19:51

2. Sharon Lokedi (KEN) – 2:20:07

3. Sheila Chepkirui (KEN) – 2:20:24

4. Fiona O’Keeffe (USA) – 2:22:49

5. Annie Frisbie (USA) – 2:24:12

6. Sifan Hassan (NEL) – 2:24:43

7. Jessica Warner-Judd (GBR) – 2:24:45

8. Emily Sisson (USA) – 2:25:05

9. Amanda Vestri (USA) – 2:25:40

10. Fionnuala McCormack (IRE) – 2:27:00

Men’s Wheelchair

1. Marcel Hug (SUI) – 01:30:16

2. David Weir (GBR) – 01:34:09

3. Suzuki Tomoki (JPN) – 01:36:28

4. Jetze Plat (NED) – 01:38:46

5. Evan Correll (USA) – 01:40:07

Women’s Wheelchair

1. Susannah Scaroni (USA) – 01:42:10

2. Tatyana McFadden (USA) – 01:47:54

3. Catherine Debrunner (SUI) – 01:47:56

4. Manuela Schar (SUI) – 01:50:03

5. Hoda Elshorbagy (EGY) – 01:57:46

