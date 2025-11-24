NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 2 Arizona (5-0) vs. Denver (2-3), 10:30 p.m.
No. 3 Houston (5-0) vs. Syracuse (4-0), Game 5 at Las Vegas, 6 p.m.
No. 6 Louisville (5-0) vs. Eastern Michigan (3-2), 7 p.m.
No. 7 Michigan (4-0) vs. San Diego State (2-1), Game 8 at Paradise, Nev., 10:30 p.m.
No. 8 Alabama (3-1) vs. No. 12 Gonzaga (5-0), Game 7 at Las Vegas, 9:30 p.m.
No. 13 Illinois (5-1) vs. Texas Rio Grande Valley (2-3), 8 p.m.
No. 14 St. John’s (3-1) vs. No. 15 Iowa State (4-0), Game 4 at Paradise, Nev., 4:30 p.m.
No. 17 Tennessee (5-0) vs. Rutgers (4-1), Game 1 at Las Vegas, 1 p.m.
No. 21 Auburn (4-1) vs. Oregon (4-0), Game 6 at Paradise, Nev., 8 p.m.
No. 23 North Carolina State (4-0) vs. Seton Hall (5-0), Quarterfinals Game 1 at Maui, Hawaii, 2:30 p.m.
Tuesday’s Games
No. 3 Houston (5-0) vs. No. 17 Tennessee (5-0), Game 14 at Las Vegas, 6 p.m.
No. 7 Michigan (4-0) vs. No. 21 Auburn (4-1), Game 15 at Paradise, Nev., 8:30 p.m.
No. 11 Michigan State (5-0) vs. East Carolina (2-3) at Fort Myers, Fla., 1 p.m.
No. 12 Gonzaga (5-0) vs. Maryland (4-1), Game 16 at Las Vegas, 9:30 p.m.
No. 14 St. John’s (3-1) vs. Baylor (3-0), Game 13 at Paradise, Nev., 5 p.m.
No. 15 Iowa State (4-0) vs. Creighton (3-1), Game 11 at Paradise, Nev., 2 p.m.
No. 16 North Carolina (5-0) vs. St. Bonaventure (5-0) at Fort Myers, Fla., 6 p.m.
No. 18 UCLA (5-1) vs. California (5-1) at San Francisco, 10 p.m.
No. 25 Indiana (5-0) vs. Kansas State (5-1), 8 p.m.
Wednesday’s Games
No. 6 Louisville (5-0) vs. NJIT (3-3), 9 p.m.
No. 8 Alabama (3-1) vs. UNLV (3-2), Game 18 at Las Vegas, 12 a.m.
No. 19 Kentucky (4-2) vs. Tennessee Tech (3-3), 7 p.m.
No. 20 Texas Tech (4-2) vs. New Orleans (2-3), 1 p.m.
No. 24 Vanderbilt (5-0) vs. Western Kentucky (4-0), Quarterfinals Game 1 at Nassau, Bahamas, Noon
Thursday’s Games
No. 4 Duke (7-0) vs. No. 22 Arkansas (5-1) at Chicago, 8 p.m.
No. 9 BYU (4-1) vs. Miami (FL) (5-1), Magic Bracket Semifinals Game 1 at Orlando, Fla., 5 p.m.
No. 10 Florida (4-1) vs. TCU (3-2), Semifinals Game 1 at San Diego, 3 p.m.
No. 11 Michigan State (5-0) vs. No. 16 North Carolina (5-0) at Fort Myers, Fla., 4:30 p.m.
Friday’s Games
No. 1 Purdue (6-0) vs. Eastern Illinois (2-3), Noon
No. 5 UConn (5-1) vs. No. 13 Illinois (5-1) at New York, 12:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 2 Arizona (5-0) vs. Norfolk State (3-4), 4 p.m.
No. 25 Indiana (5-0) vs. Bethune-Cookman (2-3), Noon
Sunday’s Games
No. 20 Texas Tech (4-2) vs. Wyoming (5-1), 3 p.m.
