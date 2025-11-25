NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Purdue (6-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 2 Arizona (6-0) did not play. Next: vs. Norfolk State, Saturday.
No. 3 Houston (6-1) lost to No. 17 Tennessee 76-73. Next: vs. Florida State, Saturday, Dec. 6.
No. 4 Duke (7-0) did not play. Next: vs. No. 22 Arkansas, Thursday.
No. 5 UConn (5-1) did not play. Next: vs. No. 13 Illinois, Friday.
No. 6 Louisville (6-0) did not play. Next: vs. NJIT, Wednesday.
No. 7 Michigan (6-0) beat No. 21 Auburn 102-72. Next: vs. Rutgers, Saturday, Dec. 6.
No. 8 Alabama (3-2) did not play. Next: at UNLV, Wednesday.
No. 9 BYU (4-1) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 10 Florida (4-1) did not play. Next: vs. TCU, Thursday.
No. 11 Michigan State (6-0) beat East Carolina 89-56. Next: vs. No. 16 North Carolina, Thursday.
No. 12 Gonzaga (6-0) vs. Maryland. Next: at No. 19 Kentucky, Friday, Dec. 5.
No. 13 Illinois (6-1) did not play. Next: at No. 5 UConn, Friday.
No. 14 St. John’s (4-2) beat Baylor 96-81. Next: vs. Ole Miss, Saturday, Dec. 6.
No. 15 Iowa State (6-0) beat Creighton 78-60. Next: vs. Alcorn State, Wednesday, Dec. 3.
No. 16 North Carolina (6-0) beat St. Bonaventure 85-70. Next: at No. 11 Michigan State, Thursday.
No. 17 Tennessee (7-0) beat No. 3 Houston 76-73. Next: at Syracuse, Tuesday.
No. 18 UCLA (5-1) at California. Next: at Washington, Wednesday, Dec. 3.
No. 19 Kentucky (4-2) did not play. Next: vs. Tennessee Tech, Wednesday.
No. 20 Texas Tech (4-2) did not play. Next: vs. New Orleans, Wednesday.
No. 21 Auburn (5-2) lost to No. 7 Michigan 102-72. Next: vs. No. 23 North Carolina State, Wednesday, Dec. 3.
No. 22 Arkansas (5-1) did not play. Next: at No. 4 Duke, Thursday.
No. 23 North Carolina State (5-1) beat Boise State 81-70. Next: at TBA, Wednesday.
No. 24 Vanderbilt (5-0) did not play. Next: vs. Western Kentucky, Wednesday.
No. 25 Indiana (6-0) beat Kansas State 86-69. Next: vs. Bethune-Cookman, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.