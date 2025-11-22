NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Friday
No. 1 Purdue (6-0) beat No. 15 Texas Tech 86-56. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 2 Houston (5-0) did not play. Next: at Syracuse, Monday.
No. 3 UConn (4-1) did not play. Next: vs. Bryant, Sunday.
No. 4 Arizona (5-0) did not play. Next: vs. Denver, Monday.
No. 5 Duke (6-0) beat Niagara 100-42. Next: vs. Howard, Sunday.
No. 6 Louisville (5-0) beat Cincinnati 74-64. Next: vs. Eastern Michigan, Monday.
No. 7 Michigan (4-0) did not play. Next: at San Diego State, Monday.
No. 8 Illinois (4-1) did not play. Next: vs. LIU, Saturday.
No. 9 BYU (4-1) beat No. 23 Wisconsin 98-70. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 10 Florida (4-1) beat Merrimack 80-45. Next: vs. TCU, Thursday.
No. 11 Alabama (3-1) did not play. Next: vs. No. 13 Gonzaga, Monday.
No. 12 Kentucky (4-2) beat Loyola (Md) 88-46. Next: vs. Tennessee Tech, Wednesday.
No. 13 Gonzaga (5-0) did not play. Next: at No. 11 Alabama, Monday.
No. 14 St. John’s (3-1) did not play. Next: at No. 16 Iowa State, Monday.
No. 15 Texas Tech (4-2) lost to No. 1 Purdue 86-56. Next: vs. New Orleans, Wednesday.
No. 16 Iowa State (4-0) did not play. Next: vs. No. 14 St. John’s, Monday.
No. 17 Michigan State (5-0) beat Detroit Mercy 84-56. Next: vs. East Carolina, Tuesday.
No. 18 North Carolina (5-0) did not play. Next: vs. St. Bonaventure, Tuesday.
No. 19 UCLA (5-1) beat Presbyterian 86-46. Next: at California, Tuesday.
No. 20 Tennessee (5-0) did not play. Next: vs. Rutgers, Monday.
No. 21 Arkansas (5-1) beat Jackson State 115-61. Next: at No. 5 Duke, Thursday.
No. 22 Auburn (4-1) did not play. Next: at Oregon, Monday.
No. 23 Wisconsin (4-1) lost to No. 9 BYU 98-70. Next: vs. Providence, Thursday.
No. 24 Kansas (3-2) did not play. Next: at Notre Dame, Monday.
No. 25 North Carolina State (4-0) did not play. Next: vs. Seton Hall, Monday.
