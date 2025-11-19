NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Purdue (4-0) did not play. Next: vs. Memphis, Thursday.
No. 2 Houston (4-0) did not play. Next: vs. Rider, Thursday.
No. 3 UConn (4-0) did not play. Next: vs. No. 4 Arizona, Wednesday.
No. 4 Arizona (4-0) did not play. Next: at No. 3 UConn, Wednesday.
No. 5 Duke (5-0) beat No. 24 Kansas 78-66. Next: vs. Niagara, Friday.
No. 6 Louisville (4-0) did not play. Next: at Cincinnati, Friday.
No. 7 Michigan (3-0) did not play. Next: vs. Middle Tennessee, Wednesday.
No. 8 Illinois (4-0) did not play. Next: vs. No. 11 Alabama, Wednesday.
No. 9 BYU (3-1) did not play. Next: vs. No. 23 Wisconsin, Friday.
No. 10 Florida (3-1) did not play. Next: vs. Merrimack, Friday.
No. 11 Alabama (2-1) did not play. Next: at No. 8 Illinois, Wednesday.
No. 12 Kentucky (3-2) lost to No. 17 Michigan State 83-66. Next: vs. Loyola (Md), Friday.
No. 13 Gonzaga (5-0) did not play. Next: at No. 11 Alabama, Monday.
No. 14 St. John’s (2-1) did not play. Next: vs. Bucknell, Thursday.
No. 15 Texas Tech (3-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 16 Iowa State (4-0) did not play. Next: vs. No. 14 St. John’s, Monday.
No. 17 Michigan State (4-0) beat No. 12 Kentucky 83-66. Next: vs. Detroit Mercy, Friday.
No. 18 North Carolina (5-0) beat Navy 73-61. Next: vs. St. Bonaventure, Tuesday.
No. 19 UCLA (4-1) beat Sacramento State 79-48. Next: vs. Presbyterian, Friday.
No. 20 Tennessee (4-0) did not play. Next: vs. Tennessee State, Thursday.
No. 21 Arkansas (4-1) beat Winthrop 84-83. Next: vs. Jackson State, Friday.
No. 22 Auburn (3-1) did not play. Next: vs. Jackson State, Wednesday.
No. 23 Wisconsin (4-0) did not play. Next: at No. 9 BYU, Friday.
No. 24 Kansas (3-2) lost to No. 5 Duke 78-66. Next: at Notre Dame, Monday.
No. 25 North Carolina State (4-0) did not play. Next: vs. Seton Hall, Monday.
