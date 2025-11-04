Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Oregon 8 198 97 9 997 4 88.86
San Diego St. 8 253 128 10 1262 7 93.72
Arizona 8 237 124 12 1242 6 94.57
Nebraska 9 228 127 6 1155 3 97.33
Utah 9 248 124 8 1411 6 99.32
Iowa 8 215 120 9 1208 4 100.78
Ohio St. 8 210 127 5 1064 3 102.99
Indiana 9 259 157 13 1515 4 104.81
W. Kentucky 9 314 170 7 1848 6 105.42
Texas Tech 9 317 176 10 1771 9 105.51
Louisville 8 234 129 12 1343 9 105.77
Toledo 8 199 105 7 1142 8 107.20
Wake Forest 8 277 156 4 1530 7 108.17
BYU 8 245 142 12 1511 7 109.40
Southern Miss. 8 258 150 15 1702 6 109.60
Missouri 8 214 116 5 1243 9 112.20
Boise St. 9 245 137 11 1511 10 112.21
Wyoming 9 276 152 9 1664 11 112.35
LSU 8 243 142 10 1529 7 112.57
Louisiana Tech 8 306 173 13 1927 11 112.80
Oklahoma 9 274 159 5 1636 7 112.96
James Madison 8 211 111 9 1369 10 114.22
Liberty 8 240 132 6 1511 9 115.26
N. Illinois 8 211 122 7 1342 7 115.56
Alabama 8 209 126 8 1304 7 116.09
Memphis 9 299 180 12 1968 9 117.40
Miami 8 265 158 7 1647 9 117.75
Buffalo 9 272 150 4 1658 12 117.97
Northwestern 8 208 125 5 1321 6 118.16
Miami (Ohio) 8 268 152 9 1625 14 118.17
Notre Dame 8 294 171 16 2069 11 118.74
UCF 8 215 131 5 1291 8 119.00
North Texas 9 229 133 9 1443 11 119.00
South Carolina 9 259 152 9 1715 10 120.10
California 9 276 171 6 1789 7 120.43
Kansas St. 9 294 165 9 2012 12 120.96
Mississippi St. 9 283 170 11 1861 12 121.53
Cent. Michigan 9 281 168 10 1833 12 121.56
Maryland 8 276 171 15 1810 13 121.72
Michigan 9 296 196 11 1834 10 121.98
Mississippi 9 280 164 5 1772 12 122.30
Coastal Carolina 8 271 162 8 1759 12 123.01
East Carolina 8 250 154 4 1696 6 123.31
Fresno St. 9 253 155 12 1559 16 124.41
UTEP 8 231 136 3 1564 8 124.58
W. Michigan 9 241 146 6 1636 9 124.95
Arizona St. 9 293 181 6 1904 12 125.78
South Florida 8 332 215 10 2179 12 125.79
Old Dominion 9 267 163 8 1742 13 125.93
Texas 9 312 198 9 2118 11 126.35
Clemson 8 293 180 5 1956 11 126.49
North Carolina 8 258 162 5 1684 10 126.53
SMU 9 374 216 14 2702 18 126.84
Uconn 9 287 180 8 1950 11 126.86
Houston 9 268 165 6 1840 10 127.07
Washington 8 286 182 8 1841 13 127.11
Auburn 9 277 173 9 2036 8 127.23
Iowa St. 9 274 164 7 1910 12 127.75
Texas A&M 8 259 156 2 1624 13 127.92
Georgia 8 252 154 4 1722 10 128.43
Florida 8 227 136 7 1762 7 129.12
Virginia 9 290 183 10 2086 11 129.15
Florida St. 8 231 140 10 1623 13 129.54
Temple 9 253 151 7 1771 13 129.91
Kentucky 8 233 138 7 1894 6 130.00
Kennesaw St. 8 265 161 3 1869 10 130.19
Baylor 9 273 171 7 1852 13 130.21
Army 8 228 147 6 1615 9 131.74
Penn St. 8 209 135 5 1331 12 132.25
Pittsburgh 9 309 191 10 2137 18 132.66
Kansas 9 276 178 4 1917 11 133.09
Hawaii 9 264 155 5 2029 11 133.23
Appalachian St. 8 293 178 9 2094 17 133.79
South Alabama 9 243 146 4 1697 14 134.46
Missouri St. 8 271 184 7 1900 11 135.02
Rice 9 264 158 3 1963 12 135.03
Minnesota 9 251 161 6 1831 11 135.10
Tulsa 8 251 158 5 1789 13 135.93
Colorado 9 252 140 3 1896 15 136.02
Cincinnati 9 296 194 2 2031 13 136.32
Georgia Tech 9 280 169 2 2070 13 136.35
Southern Cal 8 236 148 9 1696 15 136.43
Nevada 8 226 153 5 1699 7 136.64
Utah St. 8 283 171 6 2066 17 137.33
Georgia Southern 8 241 159 5 1825 9 137.76
Troy 9 236 155 7 1760 11 137.77
UCLA 8 220 137 3 1465 15 137.98
Washington St. 9 245 164 1 1629 12 138.14
Akron 9 276 172 9 2203 13 138.39
FIU 8 277 177 7 2044 15 138.70
Jacksonville St. 8 255 158 4 1926 13 139.09
TCU 8 276 173 9 2063 17 139.27
New Mexico St. 8 278 187 10 1993 16 139.28
Delaware 8 259 171 5 1889 13 139.99
UNLV 8 273 164 11 2196 17 140.13
Louisiana-Lafayette 9 240 163 7 1809 11 140.52
NC State 9 335 213 6 2632 15 140.77
Colorado St. 8 237 150 7 1818 14 141.31
Illinois 9 314 204 2 2225 18 142.13
Tennessee 9 309 207 6 2289 16 142.42
Vanderbilt 9 297 200 4 2094 17 142.76
Oregon St. 9 277 160 7 2224 19 142.79
E. Michigan 9 242 147 5 1919 15 143.68
Navy 8 254 163 4 2030 12 143.75
Tulane 8 248 159 6 1953 14 144.05
Ohio 8 235 155 7 1841 13 144.06
Ball St. 8 246 159 4 1837 15 144.23
Bowling Green 9 218 136 5 1811 11 144.23
Marshall 8 237 131 10 2130 16 144.61
West Virginia 9 287 183 10 2295 18 144.66
Purdue 9 240 147 3 2110 9 144.98
Syracuse 9 325 213 5 2410 20 145.06
Virginia Tech 9 254 171 4 1986 12 145.44
Kent St. 8 269 166 4 2085 18 145.93
FAU 8 221 143 0 1642 13 146.53
Duke 8 239 164 8 2106 8 146.99
Stanford 9 334 219 3 2642 17 147.01
New Mexico 9 303 212 4 2333 14 147.25
Arkansas 9 268 168 6 2218 16 147.43
Arkansas St. 9 258 175 5 2061 13 147.68
UTSA 8 255 159 7 2027 19 148.22
Boston College 9 287 185 5 2280 19 149.55
Michigan St. 9 271 184 3 2043 17 149.71
Louisiana-Monroe 9 269 166 4 2178 19 150.06
Texas State 8 252 168 3 1959 17 151.85
San Jose St. 8 280 182 6 2488 14 151.85
Wisconsin 8 228 158 4 1842 13 152.47
Georgia St. 8 230 150 2 1981 15 157.35
Umass 8 250 170 4 2049 22 162.69
Middle Tennessee 8 217 141 4 1854 20 163.47
Rutgers 9 241 158 4 2192 19 164.66
Charlotte 8 249 170 3 2161 20 165.27
Sam Houston St. 8 235 172 4 2128 15 166.92
Oklahoma St. 9 267 182 3 2454 23 171.55
UAB 8 199 130 3 1936 19 175.54
Air Force 8 218 153 4 2252 15 175.99

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up