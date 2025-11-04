NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Oregon
|8
|198
|97
|9
|997
|4
|88.86
|San Diego St.
|8
|253
|128
|10
|1262
|7
|93.72
|Arizona
|8
|237
|124
|12
|1242
|6
|94.57
|Nebraska
|9
|228
|127
|6
|1155
|3
|97.33
|Utah
|9
|248
|124
|8
|1411
|6
|99.32
|Iowa
|8
|215
|120
|9
|1208
|4
|100.78
|Ohio St.
|8
|210
|127
|5
|1064
|3
|102.99
|Indiana
|9
|259
|157
|13
|1515
|4
|104.81
|W. Kentucky
|9
|314
|170
|7
|1848
|6
|105.42
|Texas Tech
|9
|317
|176
|10
|1771
|9
|105.51
|Louisville
|8
|234
|129
|12
|1343
|9
|105.77
|Toledo
|8
|199
|105
|7
|1142
|8
|107.20
|Wake Forest
|8
|277
|156
|4
|1530
|7
|108.17
|BYU
|8
|245
|142
|12
|1511
|7
|109.40
|Southern Miss.
|8
|258
|150
|15
|1702
|6
|109.60
|Missouri
|8
|214
|116
|5
|1243
|9
|112.20
|Boise St.
|9
|245
|137
|11
|1511
|10
|112.21
|Wyoming
|9
|276
|152
|9
|1664
|11
|112.35
|LSU
|8
|243
|142
|10
|1529
|7
|112.57
|Louisiana Tech
|8
|306
|173
|13
|1927
|11
|112.80
|Oklahoma
|9
|274
|159
|5
|1636
|7
|112.96
|James Madison
|8
|211
|111
|9
|1369
|10
|114.22
|Liberty
|8
|240
|132
|6
|1511
|9
|115.26
|N. Illinois
|8
|211
|122
|7
|1342
|7
|115.56
|Alabama
|8
|209
|126
|8
|1304
|7
|116.09
|Memphis
|9
|299
|180
|12
|1968
|9
|117.40
|Miami
|8
|265
|158
|7
|1647
|9
|117.75
|Buffalo
|9
|272
|150
|4
|1658
|12
|117.97
|Northwestern
|8
|208
|125
|5
|1321
|6
|118.16
|Miami (Ohio)
|8
|268
|152
|9
|1625
|14
|118.17
|Notre Dame
|8
|294
|171
|16
|2069
|11
|118.74
|UCF
|8
|215
|131
|5
|1291
|8
|119.00
|North Texas
|9
|229
|133
|9
|1443
|11
|119.00
|South Carolina
|9
|259
|152
|9
|1715
|10
|120.10
|California
|9
|276
|171
|6
|1789
|7
|120.43
|Kansas St.
|9
|294
|165
|9
|2012
|12
|120.96
|Mississippi St.
|9
|283
|170
|11
|1861
|12
|121.53
|Cent. Michigan
|9
|281
|168
|10
|1833
|12
|121.56
|Maryland
|8
|276
|171
|15
|1810
|13
|121.72
|Michigan
|9
|296
|196
|11
|1834
|10
|121.98
|Mississippi
|9
|280
|164
|5
|1772
|12
|122.30
|Coastal Carolina
|8
|271
|162
|8
|1759
|12
|123.01
|East Carolina
|8
|250
|154
|4
|1696
|6
|123.31
|Fresno St.
|9
|253
|155
|12
|1559
|16
|124.41
|UTEP
|8
|231
|136
|3
|1564
|8
|124.58
|W. Michigan
|9
|241
|146
|6
|1636
|9
|124.95
|Arizona St.
|9
|293
|181
|6
|1904
|12
|125.78
|South Florida
|8
|332
|215
|10
|2179
|12
|125.79
|Old Dominion
|9
|267
|163
|8
|1742
|13
|125.93
|Texas
|9
|312
|198
|9
|2118
|11
|126.35
|Clemson
|8
|293
|180
|5
|1956
|11
|126.49
|North Carolina
|8
|258
|162
|5
|1684
|10
|126.53
|SMU
|9
|374
|216
|14
|2702
|18
|126.84
|Uconn
|9
|287
|180
|8
|1950
|11
|126.86
|Houston
|9
|268
|165
|6
|1840
|10
|127.07
|Washington
|8
|286
|182
|8
|1841
|13
|127.11
|Auburn
|9
|277
|173
|9
|2036
|8
|127.23
|Iowa St.
|9
|274
|164
|7
|1910
|12
|127.75
|Texas A&M
|8
|259
|156
|2
|1624
|13
|127.92
|Georgia
|8
|252
|154
|4
|1722
|10
|128.43
|Florida
|8
|227
|136
|7
|1762
|7
|129.12
|Virginia
|9
|290
|183
|10
|2086
|11
|129.15
|Florida St.
|8
|231
|140
|10
|1623
|13
|129.54
|Temple
|9
|253
|151
|7
|1771
|13
|129.91
|Kentucky
|8
|233
|138
|7
|1894
|6
|130.00
|Kennesaw St.
|8
|265
|161
|3
|1869
|10
|130.19
|Baylor
|9
|273
|171
|7
|1852
|13
|130.21
|Army
|8
|228
|147
|6
|1615
|9
|131.74
|Penn St.
|8
|209
|135
|5
|1331
|12
|132.25
|Pittsburgh
|9
|309
|191
|10
|2137
|18
|132.66
|Kansas
|9
|276
|178
|4
|1917
|11
|133.09
|Hawaii
|9
|264
|155
|5
|2029
|11
|133.23
|Appalachian St.
|8
|293
|178
|9
|2094
|17
|133.79
|South Alabama
|9
|243
|146
|4
|1697
|14
|134.46
|Missouri St.
|8
|271
|184
|7
|1900
|11
|135.02
|Rice
|9
|264
|158
|3
|1963
|12
|135.03
|Minnesota
|9
|251
|161
|6
|1831
|11
|135.10
|Tulsa
|8
|251
|158
|5
|1789
|13
|135.93
|Colorado
|9
|252
|140
|3
|1896
|15
|136.02
|Cincinnati
|9
|296
|194
|2
|2031
|13
|136.32
|Georgia Tech
|9
|280
|169
|2
|2070
|13
|136.35
|Southern Cal
|8
|236
|148
|9
|1696
|15
|136.43
|Nevada
|8
|226
|153
|5
|1699
|7
|136.64
|Utah St.
|8
|283
|171
|6
|2066
|17
|137.33
|Georgia Southern
|8
|241
|159
|5
|1825
|9
|137.76
|Troy
|9
|236
|155
|7
|1760
|11
|137.77
|UCLA
|8
|220
|137
|3
|1465
|15
|137.98
|Washington St.
|9
|245
|164
|1
|1629
|12
|138.14
|Akron
|9
|276
|172
|9
|2203
|13
|138.39
|FIU
|8
|277
|177
|7
|2044
|15
|138.70
|Jacksonville St.
|8
|255
|158
|4
|1926
|13
|139.09
|TCU
|8
|276
|173
|9
|2063
|17
|139.27
|New Mexico St.
|8
|278
|187
|10
|1993
|16
|139.28
|Delaware
|8
|259
|171
|5
|1889
|13
|139.99
|UNLV
|8
|273
|164
|11
|2196
|17
|140.13
|Louisiana-Lafayette
|9
|240
|163
|7
|1809
|11
|140.52
|NC State
|9
|335
|213
|6
|2632
|15
|140.77
|Colorado St.
|8
|237
|150
|7
|1818
|14
|141.31
|Illinois
|9
|314
|204
|2
|2225
|18
|142.13
|Tennessee
|9
|309
|207
|6
|2289
|16
|142.42
|Vanderbilt
|9
|297
|200
|4
|2094
|17
|142.76
|Oregon St.
|9
|277
|160
|7
|2224
|19
|142.79
|E. Michigan
|9
|242
|147
|5
|1919
|15
|143.68
|Navy
|8
|254
|163
|4
|2030
|12
|143.75
|Tulane
|8
|248
|159
|6
|1953
|14
|144.05
|Ohio
|8
|235
|155
|7
|1841
|13
|144.06
|Ball St.
|8
|246
|159
|4
|1837
|15
|144.23
|Bowling Green
|9
|218
|136
|5
|1811
|11
|144.23
|Marshall
|8
|237
|131
|10
|2130
|16
|144.61
|West Virginia
|9
|287
|183
|10
|2295
|18
|144.66
|Purdue
|9
|240
|147
|3
|2110
|9
|144.98
|Syracuse
|9
|325
|213
|5
|2410
|20
|145.06
|Virginia Tech
|9
|254
|171
|4
|1986
|12
|145.44
|Kent St.
|8
|269
|166
|4
|2085
|18
|145.93
|FAU
|8
|221
|143
|0
|1642
|13
|146.53
|Duke
|8
|239
|164
|8
|2106
|8
|146.99
|Stanford
|9
|334
|219
|3
|2642
|17
|147.01
|New Mexico
|9
|303
|212
|4
|2333
|14
|147.25
|Arkansas
|9
|268
|168
|6
|2218
|16
|147.43
|Arkansas St.
|9
|258
|175
|5
|2061
|13
|147.68
|UTSA
|8
|255
|159
|7
|2027
|19
|148.22
|Boston College
|9
|287
|185
|5
|2280
|19
|149.55
|Michigan St.
|9
|271
|184
|3
|2043
|17
|149.71
|Louisiana-Monroe
|9
|269
|166
|4
|2178
|19
|150.06
|Texas State
|8
|252
|168
|3
|1959
|17
|151.85
|San Jose St.
|8
|280
|182
|6
|2488
|14
|151.85
|Wisconsin
|8
|228
|158
|4
|1842
|13
|152.47
|Georgia St.
|8
|230
|150
|2
|1981
|15
|157.35
|Umass
|8
|250
|170
|4
|2049
|22
|162.69
|Middle Tennessee
|8
|217
|141
|4
|1854
|20
|163.47
|Rutgers
|9
|241
|158
|4
|2192
|19
|164.66
|Charlotte
|8
|249
|170
|3
|2161
|20
|165.27
|Sam Houston St.
|8
|235
|172
|4
|2128
|15
|166.92
|Oklahoma St.
|9
|267
|182
|3
|2454
|23
|171.55
|UAB
|8
|199
|130
|3
|1936
|19
|175.54
|Air Force
|8
|218
|153
|4
|2252
|15
|175.99
