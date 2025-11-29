NCAA Division III Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Muhlenberg 34, Union (N.Y.) 26
LaGrange 24, Framingham St. 21
Hanover 23, Grove City 15
Coe 44, Concordia Wisconsin 7
Wheaton (Ill.) 76, Crown (Minn.) 14
Chapman 18, Whitworth 16
Susquehanna 38, Wash. & Jeff. 32
Springfield 21, Cortland 7
Second Round
Saturday, November 29
Mount Union 49, Muhlenberg 7
John Carroll 35, Randolph-Macon 6
Trinity (Texas) 34, Hardin-Simmons 24
Berry 18, LaGrange 14
North Central (Ill.) 38, Hanover 6
Wis.-La Crosse 9, Hope 7
Wis.-Platteville 24, Alma 7
Bethel (Minn.) 51, Coe 26
Wheaton (Ill.) 28, Wartburg 24
DePauw 26, Wis.-Whitewater 23
Saint John’s (Minn.) 49, Monmouth (Ill.) 15
UW-River Falls 58, Chapman 7
Susquehanna 42, Chris. Newport 28
Eastern 28, Franklin & Marshall 24
Salisbury 35, Endicott 28
Johns Hopkins 34, Springfield 14
Third Round
Mount Union vs. John Carroll, TBA
Trinity (Texas) vs. Berry, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-winner vs. Wis.-La Crosse, TBA
Wis.-Platteville vs. Bethel (Minn.), TBA
Wheaton (Ill.) vs. DePauw, TBA
Saint John’s (Minn.) vs. UW-River Falls, TBA
Susquehanna vs. Eastern, TBA
Salisbury vs. Johns Hopkins, TBA
Quarterfinals
Mount Union-John Carroll-winner vs. Trinity (Texas)-Berry-winner, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Bethel (Minn.)-winner, TBA
Wheaton (Ill.)-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-UW-River Falls-winner, TBA
Susquehanna-Eastern-winner vs. Salisbury-Johns Hopkins-winner, TBA
Semifinals
Mount Union-John Carroll-Trinity (Texas)-Berry-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Bethel (Minn.)-winner, TBA
Wheaton (Ill.)-DePauw-Saint John’s (Minn.)-UW-River Falls-winner vs. Susquehanna-Eastern-Salisbury-Johns Hopkins-winner, TBA
Championship
Semifinal winners, TBA
