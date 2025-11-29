Live Radio
NCAA Division III Football Playoff Glance

The Associated Press

November 29, 2025, 4:10 PM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Muhlenberg 34, Union (N.Y.) 26

LaGrange 24, Framingham St. 21

Hanover 23, Grove City 15

Coe 44, Concordia Wisconsin 7

Wheaton (Ill.) 76, Crown (Minn.) 14

Chapman 18, Whitworth 16

Susquehanna 38, Wash. & Jeff. 32

Springfield 21, Cortland 7

Second Round

Saturday, November 29

Mount Union 49, Muhlenberg 7

John Carroll 35, Randolph-Macon 6

Trinity (Texas) 34, Hardin-Simmons 24

Berry 18, LaGrange 14

North Central (Ill.) 38, Hanover 6

Wis.-La Crosse 9, Hope 7

Wis.-Platteville 24, Alma 7

Bethel (Minn.) 51, Coe 26

Wheaton (Ill.) 28, Wartburg 24

DePauw 26, Wis.-Whitewater 23

Saint John’s (Minn.) 49, Monmouth (Ill.) 15

UW-River Falls 58, Chapman 7

Susquehanna 42, Chris. Newport 28

Eastern 28, Franklin & Marshall 24

Salisbury 35, Endicott 28

Johns Hopkins 34, Springfield 14

Third Round

Mount Union vs. John Carroll, TBA

Trinity (Texas) vs. Berry, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-winner vs. Wis.-La Crosse, TBA

Wis.-Platteville vs. Bethel (Minn.), TBA

Wheaton (Ill.) vs. DePauw, TBA

Saint John’s (Minn.) vs. UW-River Falls, TBA

Susquehanna vs. Eastern, TBA

Salisbury vs. Johns Hopkins, TBA

Quarterfinals

Mount Union-John Carroll-winner vs. Trinity (Texas)-Berry-winner, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Bethel (Minn.)-winner, TBA

Wheaton (Ill.)-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-UW-River Falls-winner, TBA

Susquehanna-Eastern-winner vs. Salisbury-Johns Hopkins-winner, TBA

Semifinals

Mount Union-John Carroll-Trinity (Texas)-Berry-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Bethel (Minn.)-winner, TBA

Wheaton (Ill.)-DePauw-Saint John’s (Minn.)-UW-River Falls-winner vs. Susquehanna-Eastern-Salisbury-Johns Hopkins-winner, TBA

Championship

Semifinal winners, TBA

