NCAA Division III Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Muhlenberg 34, Union (N.Y.) 26
LaGrange 24, Framingham St. 21
Hanover 23, Grove City 15
Coe 44, Concordia Wisconsin 7
Wheaton (Ill.) 76, Crown (Minn.) 14
Chapman 18, Whitworth 16
Susquehanna 38, Wash. & Jeff. 32
Springfield 21, Cortland 7
Second Round
Saturday, November 29
Mount Union vs. Muhlenberg, Noon
John Carroll vs. Randolph-Macon, Noon
Trinity (Texas) vs. Hardin-Simmons, 1 p.m.
Berry vs. LaGrange, Noon
North Central (Ill.) vs. Hanover, 1 p.m.
Hope vs. Wis.-La Crosse, Noon
Wis.-Platteville vs. Alma, 1 p.m.
Bethel (Minn.) vs. Coe, 1 p.m.
Wartburg vs. Wheaton (Ill.), 1 p.m.
Wis.-Whitewater vs. DePauw, 1 p.m.
Saint John’s (Minn.) vs. Monmouth (Ill.), 1 p.m.
UW-River Falls vs. Chapman, 1 p.m.
Chris. Newport vs. Susquehanna, Noon
Franklin & Marshall vs. Eastern, Noon
Salisbury vs. Endicott, Noon
Johns Hopkins vs. Springfield, Noon
Third Round
Mount Union-Muhlenberg-winner vs. John Carroll-Randolph-Macon-winner, TBA
Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-winner vs. Berry-LaGrange-winner, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-winner vs. Hope-Wis.-La Crosse-winner, TBA
Wis.-Platteville-Alma-winner vs. Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-winner vs. Wis.-Whitewater-DePauw-winner, TBA
Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-winner vs. UW-River Falls-Chapman-winner, TBA
Chris. Newport-Susquehanna-winner vs. Franklin & Marshall-Eastern-winner, TBA
Salisbury-Endicott-winner vs. Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA
Quarterfinals
Mount Union-Muhlenberg-John Carroll-Randolph-Macon-winner vs. Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-LaGrange-winner, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-Hope-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Chapman-winner, TBA
Chris. Newport-Susquehanna-Franklin & Marshall-Eastern-winner vs. Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA
Semifinals
Mount Union-Muhlenberg-John Carroll-Randolph-Macon-Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-LaGrange-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Hope-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-DePauw-Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Chapman-winner vs. Chris. Newport-Susquehanna-Franklin & Marshall-Eastern-Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA
Championship
Semifinal winners, TBA
