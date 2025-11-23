F1 Las Vegas Grand Prix Results

Saturday
At Las Vegas Street Circuit
Las Vegas, NV, United States.
Lap length: 6.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 50 laps, 1:21:08.429, 25 points.
2. (1) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 50, +20.741 seconds, 18.
3. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 50, +23.546, 15.
4. (5) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 50, +27.650, 12.
5. (17) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 50, +30.488, 10.
6. (9) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 50, +30.678, 8.
7. (3) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 50, +34.924, 6.
8. (8) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 50, +45.257, 4.
9. (11) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 50, +51.134, 2.
10. (19) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 50, +59.369, 1.
11. (13) Esteban Ocon, France, Haas, 50, +1:00.634.
12. (14) Oliver Bearman, England, Haas, 50, +1:10.549.
13. (7) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 50, +1:25.308.
14. (20) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 50, +1:26.974.
15. (10) Pierre Gasly, France, Alpine, 50, +1:31.701.
16. (6) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 49, 1L.
17. (15) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 49, 1L.
18. (16) Alexander Albon, Thailand, Williams, did not finish, 35.
19. (18) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, did not finish, 2.
20. (12) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 0.
___
Driver Standings
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 408 points.
2. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 378.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 366.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 291.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 222.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 149.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 132.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 47.
10. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 45.
11. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 44.
12. Oliver Bearman, England, Haas, 40.
13. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 40.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 36.
15. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 30.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 28.
18. Pierre Gasly, France, Alpine, 22.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 19.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 786.
2. Mercedes, 423.
3. Red Bull Racing, 391.
4. Ferrari, 371.
5. Williams, 117.
6. Racing Bulls, 86.
7. Aston Martin, 72.
8. Haas, 70.
9. KICK Sauber, 64.
10. Alpine, 22.
