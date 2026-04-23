World Tour Mutua Madrid Open Results

Thursday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Thursday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Terence Atmane, France, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-4, 7-5.
Alexander Blockx, Belgium, def. Cristian Garin, Chile, 4-6, 7-5, 7-5.
Yannick Hanfmann, Germany, def. Marcos Giron, United States, 6-4, 6-7 (3), 7-5.
Pablo Carreno Busta, Spain, def. Marton Fucsovics, Hungary, 4-6, 7-6 (5), 6-2.
Jaume Munar, Spain, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 6-1.
Fabian Marozsan, Hungary, def. Ethan Quinn, United States, 7-6 (5), 7-6 (6).
Mariano Navone, Argentina, def. Nuno Borges, Portugal, 6-3, 6-4.
Martin Damm Jr, United States, def. Alexei Popyrin, Australia, 7-6 (7), 6-4.
Adolfo Daniel Vallejo, Paraguay, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-4, 6-4.
Vilius Gaubas, Lithuania, def. Sebastian Baez, Argentina, 7-5, 6-1.
Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Patrick Kypson, United States, 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4).
Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-4, 6-4.
Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Gael Monfils, France, 6-3, 6-4.
Adam Walton, Australia, def. Martin Landaluce, Spain, 6-2, 6-3.
Daniel Merida, Spain, def. Marco Trungelliti, Argentina, 6-4, 1-6, 7-6 (6).
Nicolai Budkov Kjaer, Norway, def. Reilly Opelka, United States, 5-3, ret.
Women’s Singles
Round of 64
Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Petra Marcinko, Croatia, 6-4, 6-2.
Anna Bondar, Hungary, def. Elina Svitolina (7), Ukraine, 6-3, 6-4.
Jaqueline Cristian (29), Romania, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 3-6, 7-6 (5), 6-4.
Laura Samson, Czechia, def. Wang Xinyu (28), China, 2-6, 6-3, 6-0.
Diana Shnaider (18), Russia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 3-6, 7-5, 6-1.
Iga Swiatek (4), Poland, def. Daria Snigur, Ukraine, 6-1, 6-2.
Dalma Galfi, Hungary, def. Anna Kalinskaya (22), Russia, 6-3, 6-3.
Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Marie Bouzkova (23), Czechia, 6-4, 6-3.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Peyton Stearns, United States, 7-5, 6-3.
Jasmine Paolini (8), Italy, def. Laura Siegemund, Germany, 3-6, 6-2, 6-4.
Ann Li (31), United States, def. Alycia Parks, United States, 6-2, 6-7 (5), 6-3.
Naomi Osaka (14), Japan, def. Camila Osorio, Colombia, 6-2, 7-5.
Iva Jovic (15), United States, def. Magda Linette, Poland, 6-4, 6-1.
Leylah Fernandez (24), Canada, def. Julia Grabher, Austria, 6-2, 6-3.
Mirra Andreeva (9), Russia, def. Panna Udvardy, Hungary, 7-5, 6-2.
Hailey Baptiste (30), United States, def. Kaitlin Quevedo, Spain, 6-1, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 32
Zeynep Sonmez, Turkiye, and Alexandra Eala, Philippines, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Fanny Stollar, Hungary, 6-2, 6-2.
Aldila Sutjiadi and Janice Tjen, Indonesia, def. Marta Kostyuk, Ukraine, and Clara Tauson, Denmark, 6-3, 7-6 (1).
Coco Gauff and Robin Montgomery, United States, def. Irina Khromacheva, Russia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-3, 6-4.
Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (3), Belgium, def. Jessica Pegula and Caty McNally, United States, 6-2, 3-6, 10-7.
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Desirae Krawczyk, United States, 3-6, 6-1, 10-8.
