ECHL Glance

November 1, 2025, 10:13 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 5 4 0 1 0 9 23 15
Maine 5 3 1 1 0 7 18 13
Trois-Rivieres 4 3 1 0 0 6 16 13
Adirondack 4 2 1 0 1 5 11 9
Norfolk 4 2 1 1 0 5 11 9
Wheeling 3 2 1 0 0 4 13 14
Worcester 5 1 3 0 1 3 8 18
Greensboro 5 0 3 2 0 2 12 23

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Jacksonville 7 5 2 0 0 10 20 15
Atlanta 4 4 0 0 0 8 14 6
South Carolina 5 4 1 0 0 8 16 16
Savannah 4 2 0 1 1 6 19 14
Florida 6 3 3 0 0 6 14 10
Greenville 6 2 4 0 0 4 15 19
Orlando 6 1 5 0 0 2 12 23

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 5 4 1 0 0 8 20 11
Iowa 7 3 3 1 0 7 24 26
Bloomington 4 2 1 0 1 5 15 16
Toledo 3 2 1 0 0 4 12 7
Cincinnati 4 2 2 0 0 4 12 12
Indy 4 1 2 1 0 3 7 14
Kalamazoo 4 1 3 0 0 2 13 19

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 6 4 2 0 0 8 20 15
Idaho 7 4 3 0 0 8 26 29
Tahoe 7 4 3 0 0 8 31 25
Utah 8 3 4 1 0 7 22 22
Wichita 5 2 1 1 1 6 10 11
Rapid City 6 3 3 0 0 6 16 14
Allen 5 2 2 1 0 5 10 14
Tulsa 6 2 4 0 0 4 14 22

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Maine 2, Adirondack 1

Trois-Rivieres 6, Greensboro 3

Greenville 3, Orlando 2

Reading 2, Worcester 1

Bloomington 4, Kalamazoo 2

Fort Wayne 5, Iowa 3

Florida 2, Wichita 1

Tulsa 4, Kansas City 2

Allen 3, Rapid City 2

Jacksonville 3, Utah 2

Tahoe 5, Idaho 2

Saturday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Reading at Worcester, 6:05 p.m.

Fort Wayne at Iowa, 7 p.m.

Florida at Wichita, 7:05 p.m.

South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 7:05 p.m.

Norfolk at Wheeling, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Indy at Toledo, 7:15 p.m.

Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Indy at Kalamazoo, 3 p.m.

Reading at Maine, 3 p.m.

South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.

Wichita at Tulsa, 4:05 p.m.

Norfolk at Wheeling, 4:10 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

South Carolina at Orlando, 10:30 a.m.

