All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|5
|4
|0
|1
|0
|9
|23
|15
|Maine
|5
|3
|1
|1
|0
|7
|18
|13
|Trois-Rivieres
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|16
|13
|Adirondack
|4
|2
|1
|0
|1
|5
|11
|9
|Norfolk
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|11
|9
|Wheeling
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|13
|14
|Worcester
|5
|1
|3
|0
|1
|3
|8
|18
|Greensboro
|5
|0
|3
|2
|0
|2
|12
|23
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Jacksonville
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|20
|15
|Atlanta
|4
|4
|0
|0
|0
|8
|14
|6
|South Carolina
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|16
|16
|Savannah
|4
|2
|0
|1
|1
|6
|19
|14
|Florida
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|14
|10
|Greenville
|6
|2
|4
|0
|0
|4
|15
|19
|Orlando
|6
|1
|5
|0
|0
|2
|12
|23
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|20
|11
|Iowa
|7
|3
|3
|1
|0
|7
|24
|26
|Bloomington
|4
|2
|1
|0
|1
|5
|15
|16
|Toledo
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|7
|Cincinnati
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|12
|12
|Indy
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|7
|14
|Kalamazoo
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|13
|19
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|20
|15
|Idaho
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|26
|29
|Tahoe
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|31
|25
|Utah
|8
|3
|4
|1
|0
|7
|22
|22
|Wichita
|5
|2
|1
|1
|1
|6
|10
|11
|Rapid City
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|16
|14
|Allen
|5
|2
|2
|1
|0
|5
|10
|14
|Tulsa
|6
|2
|4
|0
|0
|4
|14
|22
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Maine 2, Adirondack 1
Trois-Rivieres 6, Greensboro 3
Greenville 3, Orlando 2
Reading 2, Worcester 1
Bloomington 4, Kalamazoo 2
Fort Wayne 5, Iowa 3
Florida 2, Wichita 1
Tulsa 4, Kansas City 2
Allen 3, Rapid City 2
Jacksonville 3, Utah 2
Tahoe 5, Idaho 2
Saturday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Reading at Worcester, 6:05 p.m.
Fort Wayne at Iowa, 7 p.m.
Florida at Wichita, 7:05 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Tulsa at Kansas City, 7:05 p.m.
Norfolk at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Indy at Toledo, 7:15 p.m.
Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Maine, 3 p.m.
South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.
Wichita at Tulsa, 4:05 p.m.
Norfolk at Wheeling, 4:10 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
South Carolina at Orlando, 10:30 a.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.