CME Group Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 20, 2025, 4:49 PM

Thursday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

First Round

Somi Lee 32-32—64 -8
Allisen Corpuz 33-33—66 -6
Nasa Hataoka 35-32—67 -5
Jin Hee Im 33-34—67 -5
Sei Young Kim 33-34—67 -5
Jeeno Thitikul 34-33—67 -5
Pajaree Anannarukarn 32-36—68 -4
Jenny Bae 34-34—68 -4
Brooke Henderson 35-33—68 -4
Esther Henseleit 33-35—68 -4
Chisato Iwai 35-33—68 -4
Grace Kim 33-35—68 -4
Stephanie Kyriacou 34-34—68 -4
Minjee Lee 35-33—68 -4
Madelene Sagstrom 35-33—68 -4
Carlota Ciganda 35-34—69 -3
Manon De Roey 35-34—69 -3
Nataliya Guseva 37-32—69 -3
Charley Hull 33-36—69 -3
Minami Katsu 38-31—69 -3
A Lim Kim 33-36—69 -3
Jin Young Ko 35-34—69 -3
Lydia Ko 37-32—69 -3
Nanna Koerstz Madsen 37-32—69 -3
Jennifer Kupcho 36-33—69 -3
Lucy Li 36-33—69 -3
Gaby Lopez 35-34—69 -3
Brooke Matthews 33-36—69 -3
Hae-Ran Ryu 34-35—69 -3
Rio Takeda 35-34—69 -3
Patty Tavatanakit 35-34—69 -3
Andrea Lee 36-34—70 -2
Leona Maguire 37-33—70 -2
Sarah Schmelzel 34-36—70 -2
Maja Stark 35-35—70 -2
Lexi Thompson 33-37—70 -2
Miranda Wang 34-36—70 -2
Lottie Woad 37-33—70 -2
Miyu Yamashita 35-35—70 -2
Nelly Korda 37-34—71 -1
Ingrid Lindblad 32-39—71 -1
Yealimi Noh 34-37—71 -1
Angel Yin 35-36—71 -1
Hye Jin Choi 35-37—72 E
Ayaka Furue 34-38—72 E
Linn Grant 36-36—72 E
Akie Iwai 36-36—72 E
Megan Khang 37-35—72 E
Auston Kim 34-38—72 E
Mi Hyang Lee 37-35—72 E
Ruoning Yin 37-35—72 E
Celine Boutier 37-36—73 +1
Lauren Coughlin 37-36—73 +1
Lindy Duncan 40-33—73 +1
Ariya Jutanugarn 36-37—73 +1
Mao Saigo 39-34—73 +1
Hyo Joo Kim 39-35—74 +2
Yan Liu 36-38—74 +2
Chanettee Wannasaen 40-34—74 +2
Hannah Green 38-38—76 +4

