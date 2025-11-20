CME Group Tour Championship Par Scores

Thursday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,734; Par: 72
First Round
|Somi Lee
|32-32—64
|-8
|Allisen Corpuz
|33-33—66
|-6
|Nasa Hataoka
|35-32—67
|-5
|Jin Hee Im
|33-34—67
|-5
|Sei Young Kim
|33-34—67
|-5
|Jeeno Thitikul
|34-33—67
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|32-36—68
|-4
|Jenny Bae
|34-34—68
|-4
|Brooke Henderson
|35-33—68
|-4
|Esther Henseleit
|33-35—68
|-4
|Chisato Iwai
|35-33—68
|-4
|Grace Kim
|33-35—68
|-4
|Stephanie Kyriacou
|34-34—68
|-4
|Minjee Lee
|35-33—68
|-4
|Madelene Sagstrom
|35-33—68
|-4
|Carlota Ciganda
|35-34—69
|-3
|Manon De Roey
|35-34—69
|-3
|Nataliya Guseva
|37-32—69
|-3
|Charley Hull
|33-36—69
|-3
|Minami Katsu
|38-31—69
|-3
|A Lim Kim
|33-36—69
|-3
|Jin Young Ko
|35-34—69
|-3
|Lydia Ko
|37-32—69
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|37-32—69
|-3
|Jennifer Kupcho
|36-33—69
|-3
|Lucy Li
|36-33—69
|-3
|Gaby Lopez
|35-34—69
|-3
|Brooke Matthews
|33-36—69
|-3
|Hae-Ran Ryu
|34-35—69
|-3
|Rio Takeda
|35-34—69
|-3
|Patty Tavatanakit
|35-34—69
|-3
|Andrea Lee
|36-34—70
|-2
|Leona Maguire
|37-33—70
|-2
|Sarah Schmelzel
|34-36—70
|-2
|Maja Stark
|35-35—70
|-2
|Lexi Thompson
|33-37—70
|-2
|Miranda Wang
|34-36—70
|-2
|Lottie Woad
|37-33—70
|-2
|Miyu Yamashita
|35-35—70
|-2
|Nelly Korda
|37-34—71
|-1
|Ingrid Lindblad
|32-39—71
|-1
|Yealimi Noh
|34-37—71
|-1
|Angel Yin
|35-36—71
|-1
|Hye Jin Choi
|35-37—72
|E
|Ayaka Furue
|34-38—72
|E
|Linn Grant
|36-36—72
|E
|Akie Iwai
|36-36—72
|E
|Megan Khang
|37-35—72
|E
|Auston Kim
|34-38—72
|E
|Mi Hyang Lee
|37-35—72
|E
|Ruoning Yin
|37-35—72
|E
|Celine Boutier
|37-36—73
|+1
|Lauren Coughlin
|37-36—73
|+1
|Lindy Duncan
|40-33—73
|+1
|Ariya Jutanugarn
|36-37—73
|+1
|Mao Saigo
|39-34—73
|+1
|Hyo Joo Kim
|39-35—74
|+2
|Yan Liu
|36-38—74
|+2
|Chanettee Wannasaen
|40-34—74
|+2
|Hannah Green
|38-38—76
|+4
