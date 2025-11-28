BMW Australian PGA Championship Scores

Friday At Royal Queensland GC Brisbane, Australia Purse: $1.6 million Yardage: 7,085; Par: 71 Second Round Kazuma Kobori, New Zealand…
Friday
At Royal Queensland GC
Brisbane, Australia
Purse: $1.6 million
Yardage: 7,085; Par: 71
Second Round
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-63—132
|Anthony Quayle, Australia
|67-66—133
|Wenyi Ding, China
|67-66—133
|Brett Rankin, Australia
|64-69—133
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-65—134
|Min Woo Lee, Australia
|68-66—134
|Christopher Wood, Australia
|68-66—134
|Tom Vaillant, France
|70-64—134
|Marc Leishman, Australia
|67-68—135
|David Puig, Spain
|68-67—135
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-67—135
|Cameron Davis, Australia
|68-67—135
|Marco Penge, England
|70-65—135
|Tapio Pulkkanen, Finland
|67-68—135
|Bernd Wiesberger, Austria
|70-65—135
|Josele Ballester, Spain
|68-67—135
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|63-72—135
|Adam Scott, Australia
|68-68—136
|Adam Brady, Australia
|68-68—136
|Clement Charmasson, France
|67-69—136
|Daniel Gale, Australia
|65-71—136
|Geoff Ogilvy, Australia
|69-68—137
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-65—137
|Nick Voke, New Zealand
|71-66—137
|Davis Bryant, United States
|70-67—137
|Sebastian Munoz, Colombia
|68-69—137
|Ryan Fox, New Zealand
|67-70—137
|Tobias Jonsson, Sweden
|71-66—137
|James Marchesani, Australia
|69-68—137
|James Morrison, England
|68-69—137
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-69—138
|Alex Fitzpatrick, England
|68-70—138
|Harrison Crowe, Australia
|69-69—138
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|64-74—138
|Clement Sordet, France
|71-67—138
|Yannik Paul, Germany
|70-68—138
|Freddy Schott, Germany
|71-67—138
|Shubhankar Sharma, India
|69-69—138
|Jack Thompson, Australia
|73-65—138
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|69-69—138
|Oliver Bekker, South Africa
|71-67—138
|Tyler Wood, New Zealand
|69-69—138
|Jordan Gumberg, United States
|69-69—138
|Nathan Barbieri, Australia
|70-68—138
|Josh Geary, New Zealand
|68-71—139
|Ryan Peake, Australia
|71-68—139
|Abraham Ancer, Mexico
|69-70—139
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-70—139
|David Law, Scotland
|69-70—139
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-67—139
|Curtis Luck, Australia
|68-71—139
|Jason Scrivener, Australia
|69-70—139
|Lachlan Barker, Australia
|69-71—140
|Elvis Smylie, Australia
|69-71—140
|Austin Bautista, Australia
|68-72—140
|Adam Bland, Australia
|72-68—140
|Will Florimo, Australia
|72-68—140
|Denzel Ieremia, New Zealand
|72-68—140
|Wade Ormsby, Australia
|68-72—140
|Sam Bairstow, England
|71-69—140
|Rafael Campos, Puerto Rico
|73-67—140
|Quinnton Croker, Australia
|71-69—140
|Gregorio De Leo, Italy
|71-69—140
|Stefano Mazzoli, Italy
|70-70—140
|Jake McLeod, Australia
|70-70—140
|Carlos Ortiz, Mexico
|71-69—140
|Jack Buchanan, Australia
|71-69—140
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|70-70—140
|Jack Senior, England
|70-70—140
|Ugo Coussaud, France
|71-69—140
|Matthew Griffin, Australia
|70-70—140
|Eddie Pepperell, England
|71-69—140
|Thomas Sims, Australia
|71-69—140
|Michael Wright, Australia
|71-69—140
|Ryan Van Velzen, South Africa
|72-68—140
|Robin Williams, South Africa
|70-70—140
|Andrew Martin, Australia
|70-70—140
Missed Cut
|Adri Arnaus, Spain
|70-71—141
|Matthew Baldwin, England
|71-70—141
|Fred Biondi, Brazil
|72-69—141
|Cory Crawford, Australia
|69-72—141
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|Gavin Fairfax, Australia
|70-71—141
|Andreas Halvorsen, Norway
|71-70—141
|Andrew Johnston, England
|74-67—141
|Brendan Jones, Australia
|75-66—141
|Nathan Kimsey, England
|69-72—141
|Renato Paratore, Italy
|69-72—141
|Maximilian Steinlechner, Austria
|69-72—141
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-70—141
|Haydn Barron, Australia
|71-71—142
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|68-74—142
|Andrew Campbell, Australia
|72-70—142
|Jak Carter, Australia
|71-71—142
|Jayden Ford, New Zealand
|72-70—142
|Michael Hollick, South Africa
|73-69—142
|Cameron John, Australia
|72-70—142
|Joaquin Niemann, Chile
|71-71—142
|Matias Sanchez, Australia
|70-72—142
|Mitchell Smith, Australia
|73-69—142
|Callum Tarren, England
|71-71—142
|Mike Toorop, Netherlands
|71-71—142
|Jack Yule, England
|72-70—142
|Darcy Brereton, Australia
|74-69—143
|Greg Chalmers, Australia
|73-70—143
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-72—143
|Jeffrey Guan, Australia
|72-71—143
|Matt Jones, Australia
|71-72—143
|Douglas Klein, Australia
|72-71—143
|Alex Simpson, Australia
|71-72—143
|Daniel Young, Scotland
|72-71—143
|James Conran, Australia
|72-72—144
|Jordan Doull, Australia
|71-73—144
|Ben Eccles, Australia
|74-70—144
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|73-71—144
|Tim Hart, Australia
|73-71—144
|Ben Henkel, Australia
|76-68—144
|Christopher Malec, United States
|72-72—144
|Connor McDade, Australia
|70-74—144
|Jack Munro, Australia
|71-73—144
|Brett Rumford, Australia
|73-71—144
|Cameron Smith, Australia
|69-75—144
|Cameron Adam, Scotland
|75-70—145
|Aaron Cockerill, Canada
|72-73—145
|Marcus Fraser, Australia
|74-71—145
|Dylan Gardner, Australia
|75-70—145
|Hunter Logan, United States
|74-71—145
|Connor McKinney, Australia
|72-73—145
|Mako Thompson, New Zealand
|71-74—145
|Filippo Celli, Italy
|73-73—146
|Andres Gallegos, Argentina
|74-72—146
|Simon Hawkes, Australia
|73-73—146
|Tyler Hodge, New Zealand
|74-72—146
|Mason Lee, New Zealand
|75-71—146
|Jediah Morgan, Australia
|73-73—146
|Jason Norris, Australia
|71-75—146
|Blake Proverbs, Australia
|72-74—146
|Quim Vidal, Spain
|74-72—146
|Kameron Williams, United States
|72-74—146
|Joshua Berry, England
|70-77—147
|Lachlan Chamberlain, Australia
|79-68—147
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|74-73—147
|Rod Pampling, Australia
|75-72—147
|Jye Pickin, Australia
|72-75—147
|Jimmy Zheng, New Zealand
|76-71—147
|Andrew Evans, Australia
|75-73—148
|Corey Lamb, Australia
|76-72—148
|Brody Martin, Australia
|78-71—149
|David Micheluzzi, Australia
|75-74—149
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|72-77—149
|Peter Lonard, Australia
|73-77—150
|Jay Mackenzie, Australia
|76-74—150
|William Bruyeres, Australia
|75-77—152
|Phoenix Campbell, Australia
|78-74—152
|Jasper Stubbs, Australia
|75-77—152
|Brady Watt, Australia
|76-77—153
