BMW Australian PGA Championship Scores

The Associated Press

November 28, 2025, 8:10 PM

Friday

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,085; Par: 71

Second Round

Kazuma Kobori, New Zealand 69-63—132
Anthony Quayle, Australia 67-66—133
Wenyi Ding, China 67-66—133
Brett Rankin, Australia 64-69—133
Ricardo Gouveia, Portugal 69-65—134
Min Woo Lee, Australia 68-66—134
Christopher Wood, Australia 68-66—134
Tom Vaillant, France 70-64—134
Marc Leishman, Australia 67-68—135
David Puig, Spain 68-67—135
Daniel Hillier, New Zealand 68-67—135
Cameron Davis, Australia 68-67—135
Marco Penge, England 70-65—135
Tapio Pulkkanen, Finland 67-68—135
Bernd Wiesberger, Austria 70-65—135
Josele Ballester, Spain 68-67—135
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 63-72—135
Adam Scott, Australia 68-68—136
Adam Brady, Australia 68-68—136
Clement Charmasson, France 67-69—136
Daniel Gale, Australia 65-71—136
Geoff Ogilvy, Australia 69-68—137
Daniel Rodrigues, Portugal 72-65—137
Nick Voke, New Zealand 71-66—137
Davis Bryant, United States 70-67—137
Sebastian Munoz, Colombia 68-69—137
Ryan Fox, New Zealand 67-70—137
Tobias Jonsson, Sweden 71-66—137
James Marchesani, Australia 69-68—137
James Morrison, England 68-69—137
Jonathan Broomhead, South Africa 69-69—138
Alex Fitzpatrick, England 68-70—138
Harrison Crowe, Australia 69-69—138
Rocco Repetto Taylor, Spain 64-74—138
Clement Sordet, France 71-67—138
Yannik Paul, Germany 70-68—138
Freddy Schott, Germany 71-67—138
Shubhankar Sharma, India 69-69—138
Jack Thompson, Australia 73-65—138
Sudarshan Yellamaraju, Canada 69-69—138
Oliver Bekker, South Africa 71-67—138
Tyler Wood, New Zealand 69-69—138
Jordan Gumberg, United States 69-69—138
Nathan Barbieri, Australia 70-68—138
Josh Geary, New Zealand 68-71—139
Ryan Peake, Australia 71-68—139
Abraham Ancer, Mexico 69-70—139
Yuto Katsuragawa, Japan 69-70—139
David Law, Scotland 69-70—139
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-67—139
Curtis Luck, Australia 68-71—139
Jason Scrivener, Australia 69-70—139
Lachlan Barker, Australia 69-71—140
Elvis Smylie, Australia 69-71—140
Austin Bautista, Australia 68-72—140
Adam Bland, Australia 72-68—140
Will Florimo, Australia 72-68—140
Denzel Ieremia, New Zealand 72-68—140
Wade Ormsby, Australia 68-72—140
Sam Bairstow, England 71-69—140
Rafael Campos, Puerto Rico 73-67—140
Quinnton Croker, Australia 71-69—140
Gregorio De Leo, Italy 71-69—140
Stefano Mazzoli, Italy 70-70—140
Jake McLeod, Australia 70-70—140
Carlos Ortiz, Mexico 71-69—140
Jack Buchanan, Australia 71-69—140
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-70—140
Jack Senior, England 70-70—140
Ugo Coussaud, France 71-69—140
Matthew Griffin, Australia 70-70—140
Eddie Pepperell, England 71-69—140
Thomas Sims, Australia 71-69—140
Michael Wright, Australia 71-69—140
Ryan Van Velzen, South Africa 72-68—140
Robin Williams, South Africa 70-70—140
Andrew Martin, Australia 70-70—140

Missed Cut

Adri Arnaus, Spain 70-71—141
Matthew Baldwin, England 71-70—141
Fred Biondi, Brazil 72-69—141
Cory Crawford, Australia 69-72—141
Sean Crocker, United States 70-71—141
Gavin Fairfax, Australia 70-71—141
Andreas Halvorsen, Norway 71-70—141
Andrew Johnston, England 74-67—141
Brendan Jones, Australia 75-66—141
Nathan Kimsey, England 69-72—141
Renato Paratore, Italy 69-72—141
Maximilian Steinlechner, Austria 69-72—141
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70—141
Haydn Barron, Australia 71-71—142
Rafa Cabrera Bello, Spain 68-74—142
Andrew Campbell, Australia 72-70—142
Jak Carter, Australia 71-71—142
Jayden Ford, New Zealand 72-70—142
Michael Hollick, South Africa 73-69—142
Cameron John, Australia 72-70—142
Joaquin Niemann, Chile 71-71—142
Matias Sanchez, Australia 70-72—142
Mitchell Smith, Australia 73-69—142
Callum Tarren, England 71-71—142
Mike Toorop, Netherlands 71-71—142
Jack Yule, England 72-70—142
Darcy Brereton, Australia 74-69—143
Greg Chalmers, Australia 73-70—143
Joel Girrbach, Switzerland 71-72—143
Jeffrey Guan, Australia 72-71—143
Matt Jones, Australia 71-72—143
Douglas Klein, Australia 72-71—143
Alex Simpson, Australia 71-72—143
Daniel Young, Scotland 72-71—143
James Conran, Australia 72-72—144
Jordan Doull, Australia 71-73—144
Ben Eccles, Australia 74-70—144
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-71—144
Tim Hart, Australia 73-71—144
Ben Henkel, Australia 76-68—144
Christopher Malec, United States 72-72—144
Connor McDade, Australia 70-74—144
Jack Munro, Australia 71-73—144
Brett Rumford, Australia 73-71—144
Cameron Smith, Australia 69-75—144
Cameron Adam, Scotland 75-70—145
Aaron Cockerill, Canada 72-73—145
Marcus Fraser, Australia 74-71—145
Dylan Gardner, Australia 75-70—145
Hunter Logan, United States 74-71—145
Connor McKinney, Australia 72-73—145
Mako Thompson, New Zealand 71-74—145
Filippo Celli, Italy 73-73—146
Andres Gallegos, Argentina 74-72—146
Simon Hawkes, Australia 73-73—146
Tyler Hodge, New Zealand 74-72—146
Mason Lee, New Zealand 75-71—146
Jediah Morgan, Australia 73-73—146
Jason Norris, Australia 71-75—146
Blake Proverbs, Australia 72-74—146
Quim Vidal, Spain 74-72—146
Kameron Williams, United States 72-74—146
Joshua Berry, England 70-77—147
Lachlan Chamberlain, Australia 79-68—147
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 74-73—147
Rod Pampling, Australia 75-72—147
Jye Pickin, Australia 72-75—147
Jimmy Zheng, New Zealand 76-71—147
Andrew Evans, Australia 75-73—148
Corey Lamb, Australia 76-72—148
Brody Martin, Australia 78-71—149
David Micheluzzi, Australia 75-74—149
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-77—149
Peter Lonard, Australia 73-77—150
Jay Mackenzie, Australia 76-74—150
William Bruyeres, Australia 75-77—152
Phoenix Campbell, Australia 78-74—152
Jasper Stubbs, Australia 75-77—152
Brady Watt, Australia 76-77—153

