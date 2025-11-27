Live Radio
BMW Australian PGA Championship Par Scores

The Associated Press

November 27, 2025, 8:10 PM

Thursday

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,085; Par: 71

First Round

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-31—63 -8
Brett Rankin, Australia 31-33—64 -7
Rocco Repetto Taylor, Spain 29-35—64 -7
Daniel Gale, Australia 34-31—65 -6
Marc Leishman, Australia 35-32—67 -4
Clement Charmasson, France 36-31—67 -4
Wenyi Ding, China 35-32—67 -4
Ryan Fox, New Zealand 34-33—67 -4
Tapio Pulkkanen, Finland 34-33—67 -4
Anthony Quayle, Australia 34-33—67 -4
Daniel Hillier, New Zealand 34-34—68 -3
Christopher Wood, Australia 30-38—68 -3
Cameron Davis, Australia 37-31—68 -3
Sebastian Munoz, Colombia 33-35—68 -3
Josele Ballester, Spain 34-34—68 -3
Adam Brady, Australia 35-33—68 -3
Alex Fitzpatrick, England 37-31—68 -3
Josh Geary, New Zealand 36-32—68 -3
Min Woo Lee, Australia 36-32—68 -3
Curtis Luck, Australia 34-34—68 -3
James Morrison, England 35-33—68 -3
Wade Ormsby, Australia 35-33—68 -3
David Puig, Spain 35-33—68 -3
Adam Scott, Australia 34-34—68 -3
Austin Bautista, Australia 35-33—68 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-33—68 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 35-34—69 -2
Geoff Ogilvy, Australia 34-35—69 -2
Harrison Crowe, Australia 34-35—69 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 36-33—69 -2
Abraham Ancer, Mexico 34-35—69 -2
Cory Crawford, Australia 36-33—69 -2
Jordan Gumberg, United States 35-34—69 -2
Nathan Kimsey, England 35-34—69 -2
David Law, Scotland 36-33—69 -2
Renato Paratore, Italy 36-33—69 -2
Shubhankar Sharma, India 36-33—69 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 34-35—69 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 36-33—69 -2
James Marchesani, Australia 36-33—69 -2
Jason Scrivener, Australia 35-34—69 -2
Cameron Smith, Australia 36-33—69 -2
Elvis Smylie, Australia 35-34—69 -2
Maximilian Steinlechner, Austria 35-34—69 -2
Tyler Wood, Australia 34-35—69 -2
Sudarshan Yellamaraju, Canada 33-36—69 -2
Lachlan Barker, Australia 37-32—69 -2
Tom Vaillant, France 33-37—70 -1
Jack Senior, England 36-34—70 -1
Bernd Wiesberger, Austria 36-34—70 -1
Nathan Barbieri, Australia 39-31—70 -1
Davis Bryant, United States 34-36—70 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-34—70 -1
Andrew Martin, Australia 34-36—70 -1
Joshua Berry, England 38-32—70 -1
Sean Crocker, United States 35-35—70 -1
Matthew Griffin, Australia 36-34—70 -1
Stefano Mazzoli, Italy 36-34—70 -1
Jake McLeod, Australia 38-32—70 -1
Yannik Paul, Germany 34-36—70 -1
Marco Penge, England 34-36—70 -1
Robin Williams, South Africa 35-35—70 -1
Gavin Fairfax, Australia 33-37—70 -1
Matias Sanchez, Australia 38-32—70 -1
Adri Arnaus, Spain 34-36—70 -1
Connor McDade, Australia 32-38—70 -1
Oliver Bekker, South Africa 34-37—71 E
Jack Buchanan, Australia 36-35—71 E
Tobias Jonsson, Sweden 38-33—71 E
Jack Munro, Australia 37-34—71 E
Ryan Peake, Australia 35-36—71 E
Freddy Schott, Germany 36-35—71 E
Michael Wright, Australia 35-36—71 E
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-36—71 E
Clement Sordet, France 35-36—71 E
Mako Thompson, New Zealand 33-38—71 E
Sam Bairstow, England 36-35—71 E
Haydn Barron, Australia 37-34—71 E
Jak Carter, Australia 37-34—71 E
Ugo Coussaud, France 39-32—71 E
Quinnton Croker, Australia 37-34—71 E
Gregorio De Leo, Italy 34-37—71 E
Joel Girrbach, Switzerland 36-35—71 E
Andreas Halvorsen, Norway 37-34—71 E
Matt Jones, Australia 35-36—71 E
Jason Norris, Australia 35-36—71 E
Carlos Ortiz, Mexico 37-34—71 E
Eddie Pepperell, England 36-35—71 E
Alex Simpson, Australia 37-34—71 E
Thomas Sims, Australia 36-35—71 E
Callum Tarren, England 35-36—71 E
Mike Toorop, Netherlands 37-34—71 E
Nick Voke, New Zealand 35-36—71 E
Matthew Baldwin, England 35-36—71 E
Jordan Doull, Australia 34-37—71 E
Joaquin Niemann, Chile 36-35—71 E
Denzel Ieremia, New Zealand 36-36—72 +1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-34—72 +1
James Conran, Australia 35-37—72 +1
Fred Biondi, Brazil 37-35—72 +1
Adam Bland, Australia 34-38—72 +1
Andrew Campbell, Australia 37-35—72 +1
Will Florimo, Australia 36-36—72 +1
Jayden Ford, New Zealand 36-36—72 +1
Jeffrey Guan, Australia 36-36—72 +1
Cameron John, Australia 37-35—72 +1
Douglas Klein, Australia 36-36—72 +1
Christopher Malec, United States 34-38—72 +1
Connor McKinney, Australia 37-35—72 +1
Kerry Mountcastle, New Zealand 38-34—72 +1
Blake Proverbs, Australia 36-36—72 +1
Daniel Rodrigues, Portugal 35-37—72 +1
Ryan Van Velzen, South Africa 37-35—72 +1
Jack Yule, England 36-36—72 +1
Aaron Cockerill, Canada 38-34—72 +1
Daniel Young, Scotland 35-37—72 +1
Jye Pickin, Australia 37-35—72 +1
Kameron Williams, United States 36-36—72 +1
Greg Chalmers, Australia 36-37—73 +2
Rafael Campos, Puerto Rico 37-36—73 +2
Filippo Celli, Italy 35-38—73 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-35—73 +2
Tim Hart, Australia 36-37—73 +2
Simon Hawkes, Australia 39-34—73 +2
Jediah Morgan, Australia 36-37—73 +2
Brett Rumford, Australia 37-36—73 +2
Mitchell Smith, Australia 38-35—73 +2
Jack Thompson, Australia 38-35—73 +2
Michael Hollick, South Africa 38-35—73 +2
Peter Lonard, Australia 38-35—73 +2
Tyler Hodge, New Zealand 37-37—74 +3
Andrew Johnston, England 36-38—74 +3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 38-36—74 +3
Darcy Brereton, Australia 37-37—74 +3
Ben Eccles, Australia 38-36—74 +3
Marcus Fraser, Australia 38-36—74 +3
Andres Gallegos, Argentina 38-36—74 +3
Hunter Logan, United States 38-36—74 +3
Quim Vidal, Spain 37-37—74 +3
Brendan Jones, Australia 36-39—75 +4
Dylan Gardner, Australia 40-35—75 +4
Cameron Adam, Scotland 41-34—75 +4
William Bruyeres, Australia 38-37—75 +4
Andrew Evans, Australia 37-38—75 +4
Mason Lee, New Zealand 40-35—75 +4
Rod Pampling, Australia 38-37—75 +4
Jasper Stubbs, Australia 36-39—75 +4
David Micheluzzi, Australia 36-39—75 +4
Ben Henkel, Australia 43-33—76 +5
Corey Lamb, Australia 36-40—76 +5
Brady Watt, Australia 40-36—76 +5
Jimmy Zheng, New Zealand 39-37—76 +5
Jay Mackenzie, Australia 39-37—76 +5
Phoenix Campbell, Australia 39-39—78 +7
Brody Martin, Australia 36-42—78 +7
Lachlan Chamberlain, Australia 38-41—79 +8

