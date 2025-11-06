Live Radio
Home » Sports » Abu Dhabi HSBC Championship…

Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 7:56 AM

Thursday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

First Round

Tommy Fleetwood, England 32-32—64 -8
Kazuma Kobori, New Zealand 34-30—64 -8
Shane Lowry, Ireland 32-32—64 -8
Adrien Saddier, France 32-32—64 -8
Richard Sterne, South Africa 29-35—64 -8
Nacho Elvira, Spain 33-32—65 -7
Nicolai Hojgaard, Denmark 34-31—65 -7
Michael Kim, United States 33-32—65 -7
Keita Nakajima, Japan 32-33—65 -7
Alex Noren, Sweden 32-33—65 -7
Andy Sullivan, England 31-34—65 -7
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 31-34—65 -7
Marcus Armitage, England 33-33—66 -6
Alex Fitzpatrick, England 32-34—66 -6
Tyrrell Hatton, England 34-32—66 -6
Daniel Hillier, New Zealand 33-33—66 -6
Richard Mansell, England 33-33—66 -6
Aaron Rai, England 31-35—66 -6
Elvis Smylie, Australia 34-32—66 -6
Ugo Coussaud, France 34-33—67 -5
Matt Fitzpatrick, England 33-34—67 -5
Calum Hill, Scotland 33-34—67 -5
Oliver Lindell, Finland 32-35—67 -5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 33-34—67 -5
Marco Penge, England 33-34—67 -5
Kristoffer Reitan, Norway 32-35—67 -5
Ludvig Aberg, Sweden 35-33—68 -4
Thriston Lawrence, South Africa 33-35—68 -4
Mikael Lindberg, Sweden 33-35—68 -4
Joost Luiten, Netherlands 34-34—68 -4
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-34—68 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 33-35—68 -4
Andrea Pavan, Italy 35-33—68 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-34—68 -4
Jordan L. Smith, England 33-35—68 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-33—69 -3
Daniel Brown, England 33-36—69 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 33-36—69 -3
Laurie Canter, England 35-34—69 -3
Joe Dean, England 33-36—69 -3
Alejandro Del Rey, Spain 35-34—69 -3
Manuel Elvira, Spain 32-37—69 -3
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69 -3
Hao-Tong Li, China 35-34—69 -3
Robert MacIntyre, Scotland 34-35—69 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-33—69 -3
John Parry, England 33-36—69 -3
Martin Couvra, France 36-34—70 -2
Grant Forrest, Scotland 37-33—70 -2
Romain Langasque, France 36-34—70 -2
Francesco Laporta, Italy 35-35—70 -2
Connor Syme, Scotland 36-34—70 -2
Jorge Campillo, Spain 33-38—71 -1
Todd Clements, England 35-36—71 -1
Ryan Gerard, United States 35-36—71 -1
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71 -1
Patrick Reed, United States 34-37—71 -1
Johannes Veerman, United States 34-37—71 -1
Ewen Ferguson, Scotland 36-36—72 E
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-35—72 E
Joakim Lagergren, Sweden 34-38—72 E
Junghwan Lee, South Korea 37-35—72 E
Benjamin Schmidt, England 38-34—72 E
Marcel Schneider, Germany 36-36—72 E
Darius Van Driel, Netherlands 37-35—72 E
Matthew Jordan, England 35-38—73 +1
Shaun Norris, South Africa 35-38—73 +1
Dylan Naidoo, South Africa 37-37—74 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 36-38—74 +2
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75 +3
Tom McKibbin, Northern Ireland 38-37—75 +3
Ryggs Johnston, United States 39-38—77 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up