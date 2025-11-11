Live Radio
2025 U.S. Soccer Schedule

The Associated Press

November 11, 2025, 1:52 PM

All Times EST

(Won 9, Lost 6, 1 Tie)

Saturday, Jan. 18 — United States 3, Venezuela 1

Wednesday, Jan. 22 — United States 3, Costa Rica 0

a-Thursday, March 20 — Panama 1, United States 0

a-Sunday, March 23 — Canada 2, United States 1

Saturday, June 7 — Turkey 2, United States 1

Tuesday, June 10 — Switzerland 4, United States 0

b-Sunday, June 15 — United States 5, Trinidad and Tobago 0

b-Thursday, June 19 — United States 1, Saudi Arabia 0

b-Sunday, June 22 — United States 2, Haiti 1

b-Sunday, June 29 — United States 2, Costa Rica 2, U.S. won 4-3 on penalty kicks

b-Wednesday, July 2 — United States 2, Guatemala 1

b-Sunday, July 6 — Mexico 2, United States 1

Saturday, Sept. 6 — South Korea 2, United States 0

Tuesday, Sept. 9 — United States 2, Japan 0

Friday, Oct. 10 — United States 1, Ecuador 1

Tuesday, Oct. 14 — United States 2, Australia 1

Saturday, Nov. 15 — vs. Paraguay at Chester, Pa., 5:07 p.m.

Tuesday, Nov. 18 — vs. Uruguay at Tampa, Fla., 7:07 p.m.

___

a-CONCACAF Nations League

b-CONCACAF Gold Cup

