Sports on TV for Monday, Oct. 27

(All times Eastern)
Monday, Oct. 27
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
9 p.m.
ESPNU — Exhibition: Arkansas at Memphis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPNU — Exhibition: Vanderbilt at Memphis
COLLEGE GOLF
3 p.m.
GOLF — The 2025 East Lake Cup: First Round, East Lake Golf Club, Atlanta
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 3
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Cleveland at Detroit
9:30 p.m.
PEACOCK — Denver at Minnesota
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Washington at Kansas City
ESPN — Washington at Kansas City
ESPN2 — Washington at Kansas City (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — St. Louis at Pittsburgh
SOCCER (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — MLS Eastern Conference Playoff: Columbus Crew at FC Cincinnati, First Round – Game 1
9 p.m.
FS1 — MLS Western Conference Playoff: Seattle at Minnesota, First Round – Game 1
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds
11 p.m.
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds
2 a.m. (Tuesday)
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA, & Chennai-WTA Early Rounds
