Sports on TV for Monday, Oct. 27

The Associated Press

October 26, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Oct. 27

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

9 p.m.

ESPNU — Exhibition: Arkansas at Memphis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ESPNU — Exhibition: Vanderbilt at Memphis

COLLEGE GOLF

3 p.m.

GOLF — The 2025 East Lake Cup: First Round, East Lake Golf Club, Atlanta

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 3

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Cleveland at Detroit

9:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Minnesota

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Washington at Kansas City

ESPN — Washington at Kansas City

ESPN2 — Washington at Kansas City (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — St. Louis at Pittsburgh

SOCCER (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — MLS Eastern Conference Playoff: Columbus Crew at FC Cincinnati, First Round – Game 1

9 p.m.

FS1 — MLS Western Conference Playoff: Seattle at Minnesota, First Round – Game 1

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

11 p.m.

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA & Chennai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — Paris-ATP, Jiujiang-WTA, Hong Kong-WTA, & Chennai-WTA Early Rounds

