Sports Betting Line

The Associated Press

October 21, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA CHARGERS 3 (44½) Minnesota

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (44½) Miami
at HOUSTON (42½) San Francisco
at PHILADELPHIA 7 (43½) NY Giants
at BALTIMORE (50½) Chicago
Buffalo (46½) at CAROLINA
at CINCINNATI (43½) NY Jets
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
Tampa Bay (47½) at NEW ORLEANS
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (46½) Tennessee
at DENVER 3 (48½) Dallas
Green Bay 3 (44½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 10½ (48½) Washington

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kennesaw State (49½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at LOUISIANA TECH (50½) Western Kentucky

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE 10½ (54½) Middle Tennessee
Missouri State (51½) at NEW MEXICO STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Alabama (55½) at GEORGIA STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
North Texas 27½ 27½ (60½) at CHARLOTTE
at VIRGINIA TECH (50½) Cal
Boise State 21½ 21½ (50½) at NEVADA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GEORGIA TECH 17½ 17½ (54½) Syracuse
Ohio 10½ 12½ (59½) at EASTERN MICHIGAN
SMU (54½) at WAKE FOREST
at NEBRASKA (43½) Northwestern
at KANSAS (56½) Kansas State
at OKLAHOMA (53½) Ole Miss
Bowling Green (48½) at KENT STATE
Virginia 11½ 10½ (52½) at NORTH CAROLINA
at INDIANA 24½ 24½ (53½) UCLA
South Florida (64½) at MEMPHIS
at OLD DOMINION 13½ 13½ (63½) Appalachian State
Rutgers (59½) at PURDUE
at ARKANSAS (57½) Auburn
at BUFFALO (47½) Akron
at NEW MEXICO (62½) Utah State
UConn 10½ (48½) at RICE
at VANDERBILT (51½) Missouri
at WASHINGTON (55½) Illinois
at SOUTHERN MISS 13½ 11½ (50½) UL Monroe
Temple (54½) at TULSA
at WASHINGTON STATE (47½) Toledo
at NAVY 14½ 15½ (62½) Florida Atlantic
at MIAMI (OH) (41½) Western Michigan
at IOWA STATE (49½) BYU
at NORTHERN ILLINOIS (41½) Ball State
at PITTSBURGH (57½) NC State
Alabama 13½ 11½ (47½) at SOUTH CAROLINA
at CENTRAL MICHIGAN 16½ 16½ (46½) UMass
San Diego State (48½) at FRESNO STATE
at IOWA (38½) Minnesota
at CINCINNATI (67½) Baylor
at TEXAS TECH 36½ 38½ (56½) Oklahoma State
Texas (44½) at MISSISSIPPI STATE
TCU 14½ 14½ (56½) at WEST VIRGINIA
at MIAMI (FL) 28½ 30½ (45½) Stanford
at TROY (48½) Louisiana
at ARKANSAS STATE (62½) Georgia Southern
at OREGON 34½ 34½ (44½) Wisconsin
at LOUISVILLE 22½ 25½ (55½) Boston College
at WYOMING (46½) Colorado State
Texas A&M (48½) at LSU
Michigan 12½ 13½ (48½) at MICHIGAN STATE
Tennessee (53½) at KENTUCKY
at ARIZONA STATE (46½) Houston
at UTAH 13½ (49½) Colorado

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA CITY 7 (227½) Houston
Golden State 2 (225½) at LA LAKERS

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Vancouver -113 at PITTSBURGH -106
Edmonton -134 at OTTAWA +112
at WASHINGTON -275 Seattle +220
at N.Y ISLANDERS -215 San Jose +176
at TORONTO -120 New Jersey +100
Florida -152 at BOSTON +126
at DALLAS -200 Columbus +164
at ST. LOUIS -132 Los Angeles +110
at NASHVILLE -140 Anaheim +116
Colorado -140 at UTAH +116

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

