Sports Betting Line

The Associated Press

October 6, 2025, 12:56 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (41½) at NY GIANTS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Denver 7 (43½) at NY JETS
at JACKSONVILLE (44½) Seattle
at INDIANAPOLIS 3 (46½) Arizona
LA Rams (45½) at BALTIMORE
New England (45½) at NEW ORLEANS
LA Chargers (44½) at MIAMI
at PITTSBURGH (38½) Cleveland
Dallas (48½) at CAROLINA
at LAS VEGAS (40½) Tennessee
at TAMPA BAY (47½) San Francisco
at GREEN BAY 13½ 14½ (43½) Cincinnati
at KANSAS CITY (48½) Detroit

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (50½) at ATLANTA
at WASHINGTON (50½) Chicago

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri State (51½) at MIDDLE TENNESSEE
Liberty (46½) at UTEP

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (45½) at KENNESAW STATE
at TULANE (54½) East Carolina
Jacksonville State (55½) at SAM HOUSTON
Southern Miss (60½) at GEORGIA SOUTHERN

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NORTH TEXAS (67½) South Florida
Fresno State (45½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ 10½ (59½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Toledo (49½) at BOWLING GREEN
at CINCINNATI 10½ (55½) UCF
at ARMY 14½ 17½ (46½) Charlotte
at FLORIDA STATE (58½) Pittsburgh
at MICHIGAN STATE (55½) UCLA
Alabama (53½) at MISSOURI
at SMU 20½ 18½ (55½) Stanford
Houston 13½ (47½) at OKLAHOMA STATE
Miami (OH) (45½) at AKRON
Ohio State 13½ 15½ (51½) at ILLINOIS
at JAMES MADISON 17½ 17½ (46½) Louisiana
at OLE MISS 34½ 33½ (58½) Washington State
at EASTERN MICHIGAN (49½) Northern Illinois
at KENT STATE (49½) UMass
at PENN STATE 20½ 22½ (48½) Northwestern
Old Dominion 13½ 14½ (54½) at MARSHALL
at TEXAS (42½) Oklahoma
TCU (57½) at KANSAS STATE
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (54½) Virginia Tech
at NOTRE DAME 22½ 22½ (62½) NC State
Nebraska (48½) at MARYLAND
Appalachian State (56½) at GEORGIA STATE
at WESTERN MICHIGAN (42½) Ball State
Iowa State (52½) at COLORADO
at OREGON 10½ (55½) Indiana
at UNLV (68½) Air Force
Wake Forest (51½) at OREGON STATE
Navy (52½) at TEMPLE
at TENNESSEE 12½ 13½ (69½) Arkansas
at FLORIDA ATLANTIC (70½) UAB
Iowa (37½) at WISCONSIN
UL Monroe (43½) at COASTAL CAROLINA
at TEXAS A&M (46½) Florida
San Jose State (48½) at WYOMING
Clemson 14½ 13½ (53½) at BOSTON COLLEGE
at USC (56½) Michigan
Georgia (46½) at AUBURN
at TEXAS TECH 11½ 14½ (60½) Kansas
at UTSA 12½ 12½ (49½) Rice
at MINNESOTA (52½) Purdue
at LSU (44½) South Carolina
BYU (47½) at ARIZONA
at TEXAS STATE 10½ 10½ (54½) Troy
at BOISE STATE 16½ 16½ (59½) New Mexico
at UTAH (49½) Arizona State
San Diego State (41½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (58½) Utah State

MLB

Monday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -132 at PHILADELPHIA +112
Chicago Cubs -120 at MILWAUKEE +102

