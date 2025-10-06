NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Philadelphia 8½ 7½ (41½) at NY GIANTS Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|8½
|7½
|(41½)
|at NY GIANTS
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Denver
|6½
|7
|(43½)
|at NY JETS
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(44½)
|Seattle
|at INDIANAPOLIS
|3
|5½
|(46½)
|Arizona
|LA Rams
|4½
|7½
|(45½)
|at BALTIMORE
|New England
|3½
|3½
|(45½)
|at NEW ORLEANS
|LA Chargers
|5½
|4½
|(44½)
|at MIAMI
|at PITTSBURGH
|6½
|5½
|(38½)
|Cleveland
|Dallas
|4½
|3½
|(48½)
|at CAROLINA
|at LAS VEGAS
|6½
|6½
|(40½)
|Tennessee
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(47½)
|San Francisco
|at GREEN BAY
|13½
|14½
|(43½)
|Cincinnati
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(48½)
|Detroit
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|5½
|4½
|(50½)
|at ATLANTA
|at WASHINGTON
|4½
|4½
|(50½)
|Chicago
College Football
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri State
|2½
|2½
|(51½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Liberty
|1½
|2½
|(46½)
|at UTEP
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|7½
|6½
|(45½)
|at KENNESAW STATE
|at TULANE
|8½
|6½
|(54½)
|East Carolina
|Jacksonville State
|8½
|9½
|(55½)
|at SAM HOUSTON
|Southern Miss
|2½
|2½
|(60½)
|at GEORGIA SOUTHERN
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NORTH TEXAS
|1½
|1½
|(67½)
|South Florida
|Fresno State
|6½
|6½
|(45½)
|at COLORADO STATE
|at WASHINGTON
|10½
|10½
|(59½)
|Rutgers
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Toledo
|8½
|9½
|(49½)
|at BOWLING GREEN
|at CINCINNATI
|9½
|10½
|(55½)
|UCF
|at ARMY
|14½
|17½
|(46½)
|Charlotte
|at FLORIDA STATE
|9½
|9½
|(58½)
|Pittsburgh
|at MICHIGAN STATE
|4½
|7½
|(55½)
|UCLA
|Alabama
|6½
|3½
|(53½)
|at MISSOURI
|at SMU
|20½
|18½
|(55½)
|Stanford
|Houston
|9½
|13½
|(47½)
|at OKLAHOMA STATE
|Miami (OH)
|9½
|9½
|(45½)
|at AKRON
|Ohio State
|13½
|15½
|(51½)
|at ILLINOIS
|at JAMES MADISON
|17½
|17½
|(46½)
|Louisiana
|at OLE MISS
|34½
|33½
|(58½)
|Washington State
|at EASTERN MICHIGAN
|1½
|1½
|(49½)
|Northern Illinois
|at KENT STATE
|1½
|2½
|(49½)
|UMass
|at PENN STATE
|20½
|22½
|(48½)
|Northwestern
|Old Dominion
|13½
|14½
|(54½)
|at MARSHALL
|at TEXAS
|3½
|2½
|(42½)
|Oklahoma
|TCU
|1½
|1½
|(57½)
|at KANSAS STATE
|at GEORGIA TECH
|15½
|14½
|(54½)
|Virginia Tech
|at NOTRE DAME
|22½
|22½
|(62½)
|NC State
|Nebraska
|6½
|5½
|(48½)
|at MARYLAND
|Appalachian State
|2½
|2½
|(56½)
|at GEORGIA STATE
|at WESTERN MICHIGAN
|9½
|9½
|(42½)
|Ball State
|Iowa State
|4½
|4½
|(52½)
|at COLORADO
|at OREGON
|10½
|8½
|(55½)
|Indiana
|at UNLV
|5½
|6½
|(68½)
|Air Force
|Wake Forest
|6½
|2½
|(51½)
|at OREGON STATE
|Navy
|7½
|8½
|(52½)
|at TEMPLE
|at TENNESSEE
|12½
|13½
|(69½)
|Arkansas
|at FLORIDA ATLANTIC
|4½
|4½
|(70½)
|UAB
|Iowa
|1½
|3½
|(37½)
|at WISCONSIN
|UL Monroe
|2½
|2½
|(43½)
|at COASTAL CAROLINA
|at TEXAS A&M
|7½
|8½
|(46½)
|Florida
|San Jose State
|1½
|2½
|(48½)
|at WYOMING
|Clemson
|14½
|13½
|(53½)
|at BOSTON COLLEGE
|at USC
|1½
|2½
|(56½)
|Michigan
|Georgia
|4½
|4½
|(46½)
|at AUBURN
|at TEXAS TECH
|11½
|14½
|(60½)
|Kansas
|at UTSA
|12½
|12½
|(49½)
|Rice
|at MINNESOTA
|9½
|9½
|(52½)
|Purdue
|at LSU
|9½
|9½
|(44½)
|South Carolina
|BYU
|1½
|1½
|(47½)
|at ARIZONA
|at TEXAS STATE
|10½
|10½
|(54½)
|Troy
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(59½)
|New Mexico
|at UTAH
|2½
|4½
|(49½)
|Arizona State
|San Diego State
|5½
|6½
|(41½)
|at NEVADA
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|2½
|1½
|(58½)
|Utah State
MLB
Monday
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-132
|at PHILADELPHIA
|+112
|Chicago Cubs
|-120
|at MILWAUKEE
|+102
