NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Dallas 2½ 1½ (48½) at NY JETS at NEW ORLEANS 1½ 1½ (41½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|2½
|1½
|(48½)
|at NY JETS
|at NEW ORLEANS
|1½
|1½
|(41½)
|NY Giants
|Houston
|9½
|1½
|(40½)
|at BALTIMORE
|Miami
|1½
|1½
|(44½)
|at CAROLINA
|at INDIANAPOLIS
|6½
|7
|(47½)
|Las Vegas
|at PHILADELPHIA
|4½
|4½
|(44½)
|Denver
|at ARIZONA
|8½
|7½
|(41½)
|Tennessee
|at SEATTLE
|1½
|3½
|(44½)
|Tampa Bay
|Detroit
|7½
|9½
|(49½)
|at CINCINNATI
|at LA CHARGERS
|3
|2½
|(47½)
|Washington
|at BUFFALO
|10½
|8½
|(49½)
|New England
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Kansas City
|2½
|3
|(45½)
|at JACKSONVILLE
College Football
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Missouri State
|2½
|2½
|(52½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|Liberty
|1½
|2½
|(45½)
|at UTEP
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Louisiana Tech
|7½
|6½
|(45½)
|at KENNESAW STATE
|at TULANE
|8½
|6½
|(54½)
|East Carolina
|Jacksonville State
|8½
|9½
|(55½)
|at SAM HOUSTON
|Southern Miss
|2½
|2½
|(59½)
|at GEORGIA SOUTHERN
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NORTH TEXAS
|1½
|1½
|(63½)
|South Florida
|Fresno State
|6½
|6½
|(45½)
|at COLORADO STATE
|at WASHINGTON
|10½
|9½
|(58½)
|Rutgers
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Alabama
|6½
|4½
|(55½)
|at MISSOURI
|at ARMY
|14½
|16½
|(46½)
|Charlotte
|at FLORIDA STATE
|9½
|9½
|(61½)
|Pittsburgh
|at SMU
|20½
|18½
|(56½)
|Stanford
|Houston
|9½
|13½
|(47½)
|at OKLAHOMA STATE
|Ohio State
|13½
|15½
|(48½)
|at ILLINOIS
|at MICHIGAN STATE
|4½
|7½
|(55½)
|UCLA
|at CINCINNATI
|9½
|11½
|(55½)
|UCF
|at OLE MISS
|34½
|33½
|(57½)
|Washington State
|at PENN STATE
|20½
|21½
|(48½)
|Northwestern
|at UNLV
|5½
|6½
|(63½)
|Air Force
|at GEORGIA TECH
|15½
|14½
|(53½)
|Virginia Tech
|at TEXAS
|3½
|3½
|(42½)
|Oklahoma
|TCU
|1½
|1½
|(56½)
|at KANSAS STATE
|Iowa State
|4½
|5½
|(52½)
|at COLORADO
|Nebraska
|6½
|6½
|(50½)
|at MARYLAND
|at NOTRE DAME
|22½
|21½
|(62½)
|NC State
|at OREGON
|10½
|9½
|(53½)
|Indiana
|Wake Forest
|6½
|2½
|(54½)
|at OREGON STATE
|at TENNESSEE
|12½
|13½
|(69½)
|Arkansas
|Iowa
|1½
|3½
|(37½)
|at WISCONSIN
|at TEXAS A&M
|7½
|8½
|(45½)
|Florida
|San Jose State
|1½
|1½
|(49½)
|at WYOMING
|Clemson
|14½
|12½
|(53½)
|at BOSTON COLLEGE
|Georgia
|4½
|4½
|(47½)
|at AUBURN
|at TEXAS TECH
|11½
|14½
|(58½)
|Kansas
|at USC
|1½
|2½
|(54½)
|Michigan
|at MINNESOTA
|9½
|9½
|(53½)
|Purdue
|at LSU
|9½
|9½
|(41½)
|South Carolina
|BYU
|1½
|2½
|(49½)
|at ARIZONA
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(59½)
|New Mexico
|at UTAH
|2½
|5½
|(50½)
|Arizona State
|San Diego State
|5½
|6½
|(42½)
|at NEVADA
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HAWAII
|2½
|2½
|(60½)
|Utah State
MLB
Monday
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|LA Dodgers
|-130
|at PHILADELPHIA
|+110
|Chicago Cubs
|-120
|at MILWAUKEE
|+102
