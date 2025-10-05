Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 5, 2025, 11:40 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (48½) at NY JETS
at NEW ORLEANS (41½) NY Giants
Houston (40½) at BALTIMORE
Miami (44½) at CAROLINA
at INDIANAPOLIS 7 (47½) Las Vegas
at PHILADELPHIA (44½) Denver
at ARIZONA (41½) Tennessee
at SEATTLE (44½) Tampa Bay
Detroit (49½) at CINCINNATI
at LA CHARGERS 3 (47½) Washington
at BUFFALO 10½ (49½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (45½) at JACKSONVILLE

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Missouri State (52½) at MIDDLE TENNESSEE
Liberty (45½) at UTEP

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisiana Tech (45½) at KENNESAW STATE
at TULANE (54½) East Carolina
Jacksonville State (55½) at SAM HOUSTON
Southern Miss (59½) at GEORGIA SOUTHERN

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NORTH TEXAS (63½) South Florida
Fresno State (45½) at COLORADO STATE
at WASHINGTON 10½ (58½) Rutgers

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Alabama (55½) at MISSOURI
at ARMY 14½ 16½ (46½) Charlotte
at FLORIDA STATE (61½) Pittsburgh
at SMU 20½ 18½ (56½) Stanford
Houston 13½ (47½) at OKLAHOMA STATE
Ohio State 13½ 15½ (48½) at ILLINOIS
at MICHIGAN STATE (55½) UCLA
at CINCINNATI 11½ (55½) UCF
at OLE MISS 34½ 33½ (57½) Washington State
at PENN STATE 20½ 21½ (48½) Northwestern
at UNLV (63½) Air Force
at GEORGIA TECH 15½ 14½ (53½) Virginia Tech
at TEXAS (42½) Oklahoma
TCU (56½) at KANSAS STATE
Iowa State (52½) at COLORADO
Nebraska (50½) at MARYLAND
at NOTRE DAME 22½ 21½ (62½) NC State
at OREGON 10½ (53½) Indiana
Wake Forest (54½) at OREGON STATE
at TENNESSEE 12½ 13½ (69½) Arkansas
Iowa (37½) at WISCONSIN
at TEXAS A&M (45½) Florida
San Jose State (49½) at WYOMING
Clemson 14½ 12½ (53½) at BOSTON COLLEGE
Georgia (47½) at AUBURN
at TEXAS TECH 11½ 14½ (58½) Kansas
at USC (54½) Michigan
at MINNESOTA (53½) Purdue
at LSU (41½) South Carolina
BYU (49½) at ARIZONA
at BOISE STATE 16½ 16½ (59½) New Mexico
at UTAH (50½) Arizona State
San Diego State (42½) at NEVADA

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (60½) Utah State

MLB

Monday

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -130 at PHILADELPHIA +110
Chicago Cubs -120 at MILWAUKEE +102

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up