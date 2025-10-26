Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

October 26, 2025, 11:41 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ATLANTA (44½) Miami
at BALTIMORE (44½) Chicago
at NEW ENGLAND 7 (40½) Cleveland
at CINCINNATI (44½) NY Jets
Buffalo (47½) at CAROLINA
at HOUSTON (41½) San Francisco
at PHILADELPHIA (43½) NY Giants
Tampa Bay (46½) at NEW ORLEANS
at DENVER (51½) Dallas
at INDIANAPOLIS 12½ 14½ (47½) Tennessee
Green Bay 3 3 (45½) at PITTSBURGH

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY 11½ (47½) Washington

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
James Madison (60½) at TEXAS STATE
at KENNESAW STATE 14½ (48½) UTEP

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Jacksonville State (53½) at MIDDLE TENNESSEE
at MISSOURI STATE (52½) Florida International

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Marshall (57½) at COASTAL CAROLINA
Tulane (55½) at UTSA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis 13½ 13½ (54½) at RICE
at SYRACUSE (48½) North Carolina
at LOUISIANA TECH 16½ 16½ (49½) Sam Houston

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NORTH TEXAS (65½) Navy
at OHIO STATE 17½ 20½ (44½) Penn State
at UCONN 10½ 10½ (64½) UAB
at ILLINOIS 10½ 11½ (60½) Rutgers
at TEXAS (45½) Vanderbilt
Army (49½) at AIR FORCE
at CLEMSON (53½) Duke
East Carolina (57½) at TEMPLE
Louisville 15½ 12½ (52½) at VIRGINIA TECH
Georgia (50½) at FLORIDA
Pittsburgh 13½ 14½ (52½) at STANFORD
Indiana 22½ 23½ (52½) at MARYLAND
Old Dominion 13½ 14½ (51½) at UL MONROE
at SOUTH ALABAMA (53½) Louisiana
at MINNESOTA (44½) Michigan State
at KANSAS 22½ 22½ (53½) Oklahoma State
at ARKANSAS (65½) Mississippi State
at OLE MISS 13½ 13½ (52½) South Carolina
at MICHIGAN 18½ 19½ (49½) Purdue
at SAN DIEGO STATE 10½ (47½) Wyoming
Washington State (50½) at OREGON STATE
at TENNESSEE (56½) Oklahoma
USC (57½) at NEBRASKA
at AUBURN 10½ (47½) Kentucky
at FLORIDA STATE 10½ (53½) Wake Forest
at TROY (55½) Arkansas State
at SAN JOSE STATE (55½) Hawaii

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at SAN ANTONIO 11½ (227½) Brooklyn
at DETROIT (227½) Boston
at CLEVELAND (233½) Milwaukee
at WASHINGTON (238½) Charlotte
New York (228½) at MIAMI
at MINNESOTA 12½ (228½) Indiana
at DALLAS (232½) Toronto
LA Lakers (228½) at SACRAMENTO
at LA CLIPPERS (225½) Portland

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -132 Colorado +110
at TAMPA BAY -142 Vegas +118
at WINNIPEG -160 Utah +132
at MINNESOTA -205 San Jose +168
Dallas -154 at NASHVILLE +128
Los Angeles -156 at CHICAGO +130
New York -134 at CALGARY +112
Edmonton -137 at VANCOUVER +114

