NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at ATLANTA 5½ 6½ (44½) Miami at BALTIMORE 6½ 2½ (44½) Chicago at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ATLANTA
|5½
|6½
|(44½)
|Miami
|at BALTIMORE
|6½
|2½
|(44½)
|Chicago
|at NEW ENGLAND
|6½
|7
|(40½)
|Cleveland
|at CINCINNATI
|2½
|6½
|(44½)
|NY Jets
|Buffalo
|7½
|7½
|(47½)
|at CAROLINA
|at HOUSTON
|1½
|2½
|(41½)
|San Francisco
|at PHILADELPHIA
|7½
|7½
|(43½)
|NY Giants
|Tampa Bay
|5½
|3½
|(46½)
|at NEW ORLEANS
|at DENVER
|4½
|3½
|(51½)
|Dallas
|at INDIANAPOLIS
|12½
|14½
|(47½)
|Tennessee
|Green Bay
|3
|3
|(45½)
|at PITTSBURGH
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|6½
|11½
|(47½)
|Washington
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|James Madison
|8½
|6½
|(60½)
|at TEXAS STATE
|at KENNESAW STATE
|14½
|9½
|(48½)
|UTEP
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Jacksonville State
|6½
|5½
|(53½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|at MISSOURI STATE
|6½
|3½
|(52½)
|Florida International
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Marshall
|3½
|4½
|(57½)
|at COASTAL CAROLINA
|Tulane
|5½
|5½
|(55½)
|at UTSA
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Memphis
|13½
|13½
|(54½)
|at RICE
|at SYRACUSE
|1½
|1½
|(48½)
|North Carolina
|at LOUISIANA TECH
|16½
|16½
|(49½)
|Sam Houston
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NORTH TEXAS
|6½
|6½
|(65½)
|Navy
|at OHIO STATE
|17½
|20½
|(44½)
|Penn State
|at UCONN
|10½
|10½
|(64½)
|UAB
|at ILLINOIS
|10½
|11½
|(60½)
|Rutgers
|at TEXAS
|3½
|2½
|(45½)
|Vanderbilt
|Army
|2½
|1½
|(49½)
|at AIR FORCE
|at CLEMSON
|2½
|3½
|(53½)
|Duke
|East Carolina
|4½
|3½
|(57½)
|at TEMPLE
|Louisville
|15½
|12½
|(52½)
|at VIRGINIA TECH
|Georgia
|7½
|7½
|(50½)
|at FLORIDA
|Pittsburgh
|13½
|14½
|(52½)
|at STANFORD
|Indiana
|22½
|23½
|(52½)
|at MARYLAND
|Old Dominion
|13½
|14½
|(51½)
|at UL MONROE
|at SOUTH ALABAMA
|6½
|4½
|(53½)
|Louisiana
|at MINNESOTA
|4½
|4½
|(44½)
|Michigan State
|at KANSAS
|22½
|22½
|(53½)
|Oklahoma State
|at ARKANSAS
|4½
|4½
|(65½)
|Mississippi State
|at OLE MISS
|13½
|13½
|(52½)
|South Carolina
|at MICHIGAN
|18½
|19½
|(49½)
|Purdue
|at SAN DIEGO STATE
|7½
|10½
|(47½)
|Wyoming
|Washington State
|2½
|2½
|(50½)
|at OREGON STATE
|at TENNESSEE
|3½
|3½
|(56½)
|Oklahoma
|USC
|5½
|6½
|(57½)
|at NEBRASKA
|at AUBURN
|10½
|9½
|(47½)
|Kentucky
|at FLORIDA STATE
|10½
|7½
|(53½)
|Wake Forest
|at TROY
|5½
|6½
|(55½)
|Arkansas State
|at SAN JOSE STATE
|2½
|2½
|(55½)
|Hawaii
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN ANTONIO
|11½
|(227½)
|Brooklyn
|at DETROIT
|3½
|(227½)
|Boston
|at CLEVELAND
|6½
|(233½)
|Milwaukee
|at WASHINGTON
|2½
|(238½)
|Charlotte
|New York
|2½
|(228½)
|at MIAMI
|at MINNESOTA
|12½
|(228½)
|Indiana
|at DALLAS
|1½
|(232½)
|Toronto
|LA Lakers
|2½
|(228½)
|at SACRAMENTO
|at LA CLIPPERS
|7½
|(225½)
|Portland
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-132
|Colorado
|+110
|at TAMPA BAY
|-142
|Vegas
|+118
|at WINNIPEG
|-160
|Utah
|+132
|at MINNESOTA
|-205
|San Jose
|+168
|Dallas
|-154
|at NASHVILLE
|+128
|Los Angeles
|-156
|at CHICAGO
|+130
|New York
|-134
|at CALGARY
|+112
|Edmonton
|-137
|at VANCOUVER
|+114
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.