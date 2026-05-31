Charles Schwab Challenge Par Scores

Sunday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Russell Henley (500), $1,782,000
|66-66-69-67—268
|-12
|Eric Cole (300), $1,079,100
|67-68-63-70—268
|-12
|Ben Griffin (145), $524,700
|68-68-68-65—269
|-11
|Mac Meissner (145), $524,700
|66-67-67-69—269
|-11
|Alex Smalley (145), $524,700
|65-67-69-68—269
|-11
|Michael Brennan (89), $322,988
|67-66-69-68—270
|-10
|Nicolas Echavarria (89), $322,988
|66-71-65-68—270
|-10
|J.J. Spaun (89), $322,988
|64-68-68-70—270
|-10
|Gary Woodland (89), $322,988
|65-69-69-67—270
|-10
|Steven Fisk (70), $249,975
|68-69-69-65—271
|-9
|Ryan Gerard (70), $249,975
|64-67-68-72—271
|-9
|Mackenzie Hughes (70), $249,975
|66-67-69-69—271
|-9
|Hideki Matsuyama (57), $193,875
|66-65-70-71—272
|-8
|Jordan L. Smith (57), $193,875
|65-65-74-68—272
|-8
|Justin Thomas (57), $193,875
|69-67-67-69—272
|-8
|Michael Thorbjornsen (53), $170,775
|66-65-71-71—273
|-7
|Ludvig Aberg (47), $141,075
|66-68-69-71—274
|-6
|A.J. Ewart (47), $141,075
|70-63-71-70—274
|-6
|Rico Hoey (47), $141,075
|68-69-71-66—274
|-6
|Michael Kim (47), $141,075
|70-67-69-68—274
|-6
|Andrew Putnam (47), $141,075
|64-70-70-70—274
|-6
|Zachary Bauchou (37), $92,400
|71-66-69-69—275
|-5
|Pierceson Coody (37), $92,400
|71-67-68-69—275
|-5
|Brice Garnett (37), $92,400
|66-66-74-69—275
|-5
|Brian Harman (37), $92,400
|65-66-72-72—275
|-5
|Max Homa (37), $92,400
|66-71-71-67—275
|-5
|Matt Kuchar (37), $92,400
|67-68-70-70—275
|-5
|Akshay Bhatia (29), $69,300
|67-65-71-73—276
|-4
|Doug Ghim (29), $69,300
|65-69-69-73—276
|-4
|Keita Nakajima (29), $69,300
|69-66-71-70—276
|-4
|Brandt Snedeker (29), $69,300
|70-68-70-68—276
|-4
|Christiaan Bezuidenhout (24), $59,070
|68-68-67-74—277
|-3
|Lanto Griffin (24), $59,070
|71-67-72-67—277
|-3
|Garrick Higgo (24), $59,070
|69-65-75-68—277
|-3
|Keegan Bradley (18), $47,237
|65-69-73-71—278
|-2
|Lee Hodges (18), $47,237
|64-71-70-73—278
|-2
|John Keefer (18), $47,237
|71-67-67-73—278
|-2
|Max McGreevy (18), $47,237
|67-70-70-71—278
|-2
|J.T. Poston (18), $47,237
|69-67-73-69—278
|-2
|Davis Thompson (18), $47,237
|69-67-70-72—278
|-2
|Kevin Yu (18), $47,237
|65-70-72-71—278
|-2
|Chandler Blanchet (10), $29,766
|68-68-69-74—279
|-1
|Ricky Castillo (10), $29,766
|65-69-74-71—279
|-1
|Joel Dahmen (10), $29,766
|69-66-75-69—279
|-1
|Emiliano Grillo (10), $29,766
|70-66-73-70—279
|-1
|Billy Horschel (10), $29,766
|65-71-70-73—279
|-1
|Jeffrey Kang (10), $29,766
|68-69-71-71—279
|-1
|Robert MacIntyre (10), $29,766
|68-68-70-73—279
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen (10), $29,766
|65-69-73-72—279
|-1
|Adrien Saddier (10), $29,766
|69-67-72-71—279
|-1
|Austin Smotherman (10), $29,766
|68-68-71-72—279
|-1
|Sam Stevens (10), $29,766
|68-70-69-72—279
|-1
|Kevin Streelman (10), $29,766
|68-69-74-68—279
|-1
|Luke Clanton (6), $22,968
|65-70-77-68—280
|E
|Patrick Fishburn (6), $22,968
|70-68-71-71—280
|E
|Takumi Kanaya (6), $22,968
|69-69-73-69—280
|E
|Tom Kim (6), $22,968
|64-72-70-74—280
|E
|Andrew Novak (6), $22,968
|69-65-73-73—280
|E
|Seamus Power (6), $22,968
|69-69-74-68—280
|E
|Nick Dunlap (5), $21,780
|70-67-73-71—281
|+1
|Mark Hubbard (5), $21,780
|68-69-74-70—281
|+1
|Matthew McCarty (5), $21,780
|64-71-75-71—281
|+1
|Taylor Moore (5), $21,780
|69-68-71-73—281
|+1
|Patrick Rodgers (5), $21,780
|69-69-73-70—281
|+1
|Sahith Theegala (5), $21,780
|67-70-71-73—281
|+1
|Ryo Hisatsune (4), $21,087
|66-68-79-69—282
|+2
|Austin Eckroat (3), $20,691
|68-69-70-76—283
|+3
|Thorbjorn Olesen (3), $20,691
|69-67-80-67—283
|+3
|Jackson Suber (3), $20,691
|69-69-70-75—283
|+3
|Erik Van Rooyen (3), $20,295
|65-72-74-73—284
|+4
|Lucas Glover (3), $19,899
|70-68-75-72—285
|+5
|Tom Hoge (3), $19,899
|68-67-79-71—285
|+5
|Davis Riley (3), $19,899
|66-71-73-75—285
|+5
|Kevin Roy (3), $19,404
|67-70-73-76—286
|+6
|Adam Schenk (3), $19,404
|66-71-70-79—286
|+6
