Charles Schwab Challenge Scores

The Associated Press

May 31, 2026, 6:05 PM

Sunday

At Colonial Country Club

Fort Worth, Texas

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,289; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Eric Cole 67-68-63-70—268
x-Russell Henley 66-66-69-67—268
Ben Griffin 68-68-68-65—269
Mac Meissner 66-67-67-69—269
Alex Smalley 65-67-69-68—269
Michael Brennan 67-66-69-68—270
Nicolas Echavarria 66-71-65-68—270
J.J. Spaun 64-68-68-70—270
Gary Woodland 65-69-69-67—270
Steven Fisk 68-69-69-65—271
Ryan Gerard 64-67-68-72—271
Mackenzie Hughes 66-67-69-69—271
Hideki Matsuyama 66-65-70-71—272
Jordan L. Smith 65-65-74-68—272
Justin Thomas 69-67-67-69—272
Michael Thorbjornsen 66-65-71-71—273
Ludvig Aberg 66-68-69-71—274
A.J. Ewart 70-63-71-70—274
Rico Hoey 68-69-71-66—274
Michael Kim 70-67-69-68—274
Andrew Putnam 64-70-70-70—274
Zachary Bauchou 71-66-69-69—275
Pierceson Coody 71-67-68-69—275
Brice Garnett 66-66-74-69—275
Brian Harman 65-66-72-72—275
Max Homa 66-71-71-67—275
Matt Kuchar 67-68-70-70—275
Akshay Bhatia 67-65-71-73—276
Doug Ghim 65-69-69-73—276
Keita Nakajima 69-66-71-70—276
Brandt Snedeker 70-68-70-68—276
Christiaan Bezuidenhout 68-68-67-74—277
Lanto Griffin 71-67-72-67—277
Garrick Higgo 69-65-75-68—277
Keegan Bradley 65-69-73-71—278
Lee Hodges 64-71-70-73—278
John Keefer 71-67-67-73—278
Max McGreevy 67-70-70-71—278
J.T. Poston 69-67-73-69—278
Davis Thompson 69-67-70-72—278
Kevin Yu 65-70-72-71—278
Chandler Blanchet 68-68-69-74—279
Ricky Castillo 65-69-74-71—279
Joel Dahmen 69-66-75-69—279
Emiliano Grillo 70-66-73-70—279
Billy Horschel 65-71-70-73—279
Jeffrey Kang 68-69-71-71—279
Robert MacIntyre 68-68-70-73—279
Rasmus Neergaard-Petersen 65-69-73-72—279
Adrien Saddier 69-67-72-71—279
Austin Smotherman 68-68-71-72—279
Sam Stevens 68-70-69-72—279
Kevin Streelman 68-69-74-68—279
Luke Clanton 65-70-77-68—280
Patrick Fishburn 70-68-71-71—280
Takumi Kanaya 69-69-73-69—280
Tom Kim 64-72-70-74—280
Andrew Novak 69-65-73-73—280
Seamus Power 69-69-74-68—280
Nick Dunlap 70-67-73-71—281
Mark Hubbard 68-69-74-70—281
Matthew McCarty 64-71-75-71—281
Taylor Moore 69-68-71-73—281
Patrick Rodgers 69-69-73-70—281
Sahith Theegala 67-70-71-73—281
Ryo Hisatsune 66-68-79-69—282
Austin Eckroat 68-69-70-76—283
Thorbjorn Olesen 69-67-80-67—283
Jackson Suber 69-69-70-75—283
Erik Van Rooyen 65-72-74-73—284
Lucas Glover 70-68-75-72—285
Tom Hoge 68-67-79-71—285
Davis Riley 66-71-73-75—285
Kevin Roy 67-70-73-76—286
Adam Schenk 66-71-70-79—286

