Charles Schwab Challenge Scores

Sunday
At Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,289; Par: 70
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Eric Cole
|67-68-63-70—268
|x-Russell Henley
|66-66-69-67—268
|Ben Griffin
|68-68-68-65—269
|Mac Meissner
|66-67-67-69—269
|Alex Smalley
|65-67-69-68—269
|Michael Brennan
|67-66-69-68—270
|Nicolas Echavarria
|66-71-65-68—270
|J.J. Spaun
|64-68-68-70—270
|Gary Woodland
|65-69-69-67—270
|Steven Fisk
|68-69-69-65—271
|Ryan Gerard
|64-67-68-72—271
|Mackenzie Hughes
|66-67-69-69—271
|Hideki Matsuyama
|66-65-70-71—272
|Jordan L. Smith
|65-65-74-68—272
|Justin Thomas
|69-67-67-69—272
|Michael Thorbjornsen
|66-65-71-71—273
|Ludvig Aberg
|66-68-69-71—274
|A.J. Ewart
|70-63-71-70—274
|Rico Hoey
|68-69-71-66—274
|Michael Kim
|70-67-69-68—274
|Andrew Putnam
|64-70-70-70—274
|Zachary Bauchou
|71-66-69-69—275
|Pierceson Coody
|71-67-68-69—275
|Brice Garnett
|66-66-74-69—275
|Brian Harman
|65-66-72-72—275
|Max Homa
|66-71-71-67—275
|Matt Kuchar
|67-68-70-70—275
|Akshay Bhatia
|67-65-71-73—276
|Doug Ghim
|65-69-69-73—276
|Keita Nakajima
|69-66-71-70—276
|Brandt Snedeker
|70-68-70-68—276
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68-67-74—277
|Lanto Griffin
|71-67-72-67—277
|Garrick Higgo
|69-65-75-68—277
|Keegan Bradley
|65-69-73-71—278
|Lee Hodges
|64-71-70-73—278
|John Keefer
|71-67-67-73—278
|Max McGreevy
|67-70-70-71—278
|J.T. Poston
|69-67-73-69—278
|Davis Thompson
|69-67-70-72—278
|Kevin Yu
|65-70-72-71—278
|Chandler Blanchet
|68-68-69-74—279
|Ricky Castillo
|65-69-74-71—279
|Joel Dahmen
|69-66-75-69—279
|Emiliano Grillo
|70-66-73-70—279
|Billy Horschel
|65-71-70-73—279
|Jeffrey Kang
|68-69-71-71—279
|Robert MacIntyre
|68-68-70-73—279
|Rasmus Neergaard-Petersen
|65-69-73-72—279
|Adrien Saddier
|69-67-72-71—279
|Austin Smotherman
|68-68-71-72—279
|Sam Stevens
|68-70-69-72—279
|Kevin Streelman
|68-69-74-68—279
|Luke Clanton
|65-70-77-68—280
|Patrick Fishburn
|70-68-71-71—280
|Takumi Kanaya
|69-69-73-69—280
|Tom Kim
|64-72-70-74—280
|Andrew Novak
|69-65-73-73—280
|Seamus Power
|69-69-74-68—280
|Nick Dunlap
|70-67-73-71—281
|Mark Hubbard
|68-69-74-70—281
|Matthew McCarty
|64-71-75-71—281
|Taylor Moore
|69-68-71-73—281
|Patrick Rodgers
|69-69-73-70—281
|Sahith Theegala
|67-70-71-73—281
|Ryo Hisatsune
|66-68-79-69—282
|Austin Eckroat
|68-69-70-76—283
|Thorbjorn Olesen
|69-67-80-67—283
|Jackson Suber
|69-69-70-75—283
|Erik Van Rooyen
|65-72-74-73—284
|Lucas Glover
|70-68-75-72—285
|Tom Hoge
|68-67-79-71—285
|Davis Riley
|66-71-73-75—285
|Kevin Roy
|67-70-73-76—286
|Adam Schenk
|66-71-70-79—286
