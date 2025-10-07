Live Radio
NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Nebraska 5 119 60 3 459 1 80.55
Arizona 5 150 77 7 736 0 83.22
Oregon 5 119 62 5 617 2 92.80
Oklahoma 5 123 64 1 592 1 93.52
Toledo 5 136 73 3 659 2 94.82
Indiana 5 126 75 7 667 1 95.50
Texas Tech 5 167 88 8 894 5 97.96
BYU 5 128 73 7 737 2 99.62
North Texas 5 125 67 6 679 4 100.19
San Diego St. 5 154 80 3 790 5 101.86
Mississippi 5 156 81 3 862 4 102.95
Missouri 5 134 65 3 707 6 103.13
Ohio St. 5 122 71 2 622 2 103.15
James Madison 5 126 66 3 687 4 103.90
W. Kentucky 6 199 106 5 1194 4 105.27
Louisiana Tech 5 196 108 11 1202 6 105.49
Old Dominion 5 140 82 5 745 4 105.56
Louisville 5 129 70 6 752 5 106.72
Wake Forest 5 179 104 2 913 5 107.93
LSU 5 173 101 7 1043 4 108.56
Memphis 6 211 123 9 1348 4 109.68
Texas 5 152 92 5 903 3 110.36
Maryland 5 189 114 9 1108 6 110.51
Houston 5 154 95 5 906 3 111.04
Utah 5 123 69 6 798 4 111.57
UCF 5 126 79 5 754 3 112.89
Wyoming 5 156 88 3 886 6 112.96
Alabama 5 105 64 5 652 3 113.02
Mississippi St. 6 171 101 8 1031 7 113.86
South Carolina 5 135 77 6 901 4 113.99
East Carolina 5 147 89 3 932 2 114.21
Miami (Ohio) 5 164 95 6 933 8 114.50
Miami 5 157 94 5 945 5 114.57
UNLV 5 206 119 9 1356 8 117.14
Penn St. 5 144 88 4 784 7 117.33
Southern Miss. 5 162 100 8 1149 3 117.54
Iowa St. 6 189 113 6 1171 7 117.71
Temple 5 152 92 5 920 6 117.82
Georgia Tech 5 153 83 1 952 6 118.15
Liberty 5 126 70 3 814 5 118.16
Michigan 5 172 112 7 1032 6 118.89
Northwestern 5 136 80 2 825 5 118.97
N. Illinois 5 133 76 3 854 5 118.97
Washington 5 175 109 5 1028 7 119.12
W. Michigan 6 176 106 5 1123 6 119.39
Florida 5 136 76 4 981 4 120.30
Rice 6 168 92 3 1148 6 120.38
Texas A&M 5 150 90 2 902 6 121.05
Buffalo 6 198 116 2 1209 8 121.19
California 6 187 119 5 1244 4 121.23
Iowa 5 138 81 2 924 4 121.61
Uconn 6 201 123 5 1337 6 121.94
Notre Dame 5 176 101 8 1290 7 122.99
Boise St. 5 133 76 5 931 6 123.31
Kansas St. 6 178 100 4 1250 7 123.65
Clemson 5 179 115 3 1173 5 125.16
Kansas 6 200 129 3 1309 6 126.38
Tulsa 6 178 113 5 1222 6 126.66
South Florida 5 182 116 6 1233 7 126.74
Tulane 5 174 101 6 1257 8 127.00
South Alabama 6 148 84 2 1015 7 127.27
SMU 5 216 121 9 1617 11 127.37
Arizona St. 5 183 116 4 1214 8 129.17
Florida St. 5 146 89 6 979 9 129.41
Army 5 155 96 3 1083 6 129.53
Pittsburgh 5 167 106 4 1136 7 129.66
Kentucky 5 149 91 6 1243 3 129.74
Fresno St. 6 183 117 9 1189 12 130.31
Coastal Carolina 5 165 100 4 1152 8 130.40
NC State 6 217 141 3 1459 8 130.86
Texas State 5 159 103 1 1000 7 130.88
Hawaii 6 158 101 4 1126 6 131.26
Baylor 6 188 118 5 1354 8 131.99
Tennessee 5 184 122 4 1296 7 133.68
Virginia 6 195 122 4 1440 8 134.03
UTEP 5 130 81 2 928 6 134.42
Georgia 5 161 101 4 1156 8 134.47
Utah St. 5 157 93 5 1130 11 136.45
Vanderbilt 6 199 133 4 1335 11 137.41
Cent. Michigan 6 181 113 7 1354 11 137.59
Nevada 5 157 109 4 1173 5 137.60
Delaware 5 162 108 4 1196 7 138.00
Georgia Southern 5 138 87 4 1092 6 138.06
Appalachian St. 5 175 110 6 1317 10 138.07
Navy 5 139 85 3 1070 7 138.12
Troy 5 121 80 2 850 6 138.18
FIU 5 192 122 4 1379 11 138.61
Syracuse 6 251 160 4 1747 15 138.74
Auburn 5 148 94 2 1138 6 138.78
Illinois 6 208 133 2 1514 10 139.03
Boston College 5 169 106 2 1154 11 139.19
Kennesaw St. 5 163 106 1 1191 7 139.35
Duke 6 182 123 8 1516 6 139.64
Colorado 6 169 100 2 1313 9 139.64
Missouri St. 5 158 110 3 1195 5 139.80
Marshall 5 149 82 6 1224 11 140.35
Ohio 6 175 113 7 1421 9 141.75
Louisiana-Lafayette 5 125 88 3 899 6 141.85
Colorado St. 5 125 79 3 1007 6 141.91
Arkansas 5 158 98 4 1285 8 141.99
New Mexico St. 5 163 109 5 1230 9 142.34
Rutgers 5 136 87 2 1092 6 143.04
Southern Cal 5 162 102 6 1255 11 143.04
Ball St. 5 166 107 0 1239 8 143.06
North Carolina 5 165 116 4 1231 8 144.12
FAU 5 142 90 0 1012 9 144.16
Jacksonville St. 5 141 91 3 1133 7 144.16
New Mexico 5 172 118 3 1356 7 144.77
West Virginia 6 172 107 6 1407 11 145.05
Georgia St. 5 143 93 2 1178 6 145.28
Minnesota 5 136 90 3 999 9 145.31
Louisiana-Monroe 5 183 115 4 1384 13 145.44
Akron 6 194 124 3 1576 10 146.07
TCU 5 157 104 6 1246 10 146.28
Michigan St. 5 163 110 3 1248 10 148.36
Bowling Green 5 136 87 3 1166 7 148.56
E. Michigan 6 165 100 2 1351 11 148.96
Stanford 5 201 134 1 1575 11 149.55
Washington St. 5 131 91 0 899 9 149.78
Wisconsin 5 142 91 3 1208 8 149.91
Virginia Tech 6 162 108 3 1351 9 151.35
UTSA 5 164 106 3 1336 11 151.54
San Jose St. 5 161 104 4 1452 8 151.78
Cincinnati 5 171 121 0 1310 9 152.48
Charlotte 5 171 115 2 1291 13 153.42
Kent St. 5 160 101 2 1312 12 154.26
Oregon St. 6 184 114 4 1626 14 156.95
Umass 5 162 110 3 1244 14 157.22
Arkansas St. 6 176 120 4 1569 11 159.15
Purdue 5 120 83 0 1242 4 167.11
Sam Houston St. 5 171 121 2 1542 12 167.33
UCLA 5 108 79 0 876 10 171.84
Oklahoma St. 5 156 106 3 1473 14 173.03
Middle Tennessee 5 121 82 3 1080 13 173.24
UAB 5 102 63 1 1085 10 181.51
Air Force 5 146 104 2 1562 11 183.22

Sports
