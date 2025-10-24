NASCAR Craftsman Truck Slim Jim 200 Results

Friday
At Martinsville Speedway
Ridgeway, Va.
Lap length: 0.53 miles
(Start position in parentheses)
1. (4) Corey Heim, Toyota, 203 laps, 60 points.
2. (5) Kaden Honeycutt, Toyota, 203, 42.
3. (1) Layne Riggs, Ford, 203, 47.
4. (21) Brent Crews, Toyota, 203, 38.
5. (16) Corey LaJoie, Chevrolet, 203, 32.
6. (18) Chandler Smith, Ford, 203, 31.
7. (3) Ty Majeski, Ford, 203, 48.
8. (12) Tanner Gray, Toyota, 203, 41.
9. (6) Tyler Ankrum, Chevrolet, 203, 40.
10. (13) Brenden Queen, Chevrolet, 203, 0.
11. (2) Giovanni Ruggiero, Toyota, 203, 29.
12. (8) Grant Enfinger, Chevrolet, 203, 40.
13. (19) Jack Wood, Chevrolet, 203, 24.
14. (11) Ben Rhodes, Ford, 203, 24.
15. (29) Patrick Staropoli, Toyota, 203, 0.
16. (26) Timmy Hill, Toyota, 203, 21.
17. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, 203, 20.
18. (22) Jake Garcia, Ford, 203, 19.
19. (14) Dawson Sutton, Chevrolet, 203, 18.
20. (31) Justin S Carroll, Chevrolet, 203, 17.
21. (20) Bayley Currey, Chevrolet, 203, 16.
22. (25) Conner Jones, Chevrolet, 203, 17.
23. (32) Frankie Muniz, Ford, 203, 14.
24. (27) Casey Mears, Ford, 201, 13.
25. (30) Logan Bearden, Chevrolet, 197, 0.
26. (24) Toni Breidinger, Toyota, 196, 11.
27. (23) Matt Mills, Chevrolet, 194, 10.
28. (10) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 189, 9.
29. (15) Matt Crafton, Ford, brakes, 180, 8.
30. (17) Connor Mosack, Chevrolet, accident, 179, 7.
31. (9) Daniel Hemric, Chevrolet, engine, 163, 6.
32. (33) Alan Waller, Ford, accident, 136, 5.
33. (34) Norm Benning, Chevrolet, tooslow, 114, 4.
34. (7) Rajah Caruth, Chevrolet, accident, 72, 5.
35. (35) Clayton Green, Ford, electrical, 0, 2.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 58.339 mph.
Time of Race: 1 hour, 49 minutes, 49 seconds.
Margin of Victory: .451 seconds.
Caution Flags: 11 for 75 laps.
Lead Changes: 10 among 6 drivers.
Lap Leaders: L.Riggs 0-27; T.Majeski 28-47; C.Heim 48-106; B.Crews 107-110; G.Ruggiero 111-135; B.Crews 136-161; C.Smith 162; B.Crews 163-184; C.Heim 185; B.Crews 186; C.Heim 187-203
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 3 times for 77 laps; B.Crews, 4 times for 53 laps; L.Riggs, 1 time for 27 laps; G.Ruggiero, 1 time for 25 laps; T.Majeski, 1 time for 20 laps; C.Smith, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 10; L.Riggs, 3; C.Smith, 2; R.Caruth, 1; T.Ankrum, 1; D.Hemric, 1; G.Ruggiero, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 3167; 2. R.Caruth, 3096; 3. T.Ankrum, 3090; 4. K.Honeycutt, 3087; 5. T.Majeski, 3082; 6. L.Riggs, 3081; 7. D.Hemric, 3055; 8. G.Enfinger, 3047; 9. C.Smith, 2119; 10. J.Garcia, 2093; 11. G.Ruggiero, 666; 12. B.Rhodes, 600; 13. T.Gray, 531; 14. C.Mosack, 497; 15. M.Crafton, 462; 16. A.Perez De Lara, 456.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
