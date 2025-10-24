Live Radio
NASCAR Craftsman Truck Slim Jim 200 Results

The Associated Press

October 24, 2025, 8:48 PM

Friday

At Martinsville Speedway

Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (4) Corey Heim, Toyota, 203 laps, 60 points.

2. (5) Kaden Honeycutt, Toyota, 203, 42.

3. (1) Layne Riggs, Ford, 203, 47.

4. (21) Brent Crews, Toyota, 203, 38.

5. (16) Corey LaJoie, Chevrolet, 203, 32.

6. (18) Chandler Smith, Ford, 203, 31.

7. (3) Ty Majeski, Ford, 203, 48.

8. (12) Tanner Gray, Toyota, 203, 41.

9. (6) Tyler Ankrum, Chevrolet, 203, 40.

10. (13) Brenden Queen, Chevrolet, 203, 0.

11. (2) Giovanni Ruggiero, Toyota, 203, 29.

12. (8) Grant Enfinger, Chevrolet, 203, 40.

13. (19) Jack Wood, Chevrolet, 203, 24.

14. (11) Ben Rhodes, Ford, 203, 24.

15. (29) Patrick Staropoli, Toyota, 203, 0.

16. (26) Timmy Hill, Toyota, 203, 21.

17. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, 203, 20.

18. (22) Jake Garcia, Ford, 203, 19.

19. (14) Dawson Sutton, Chevrolet, 203, 18.

20. (31) Justin S Carroll, Chevrolet, 203, 17.

21. (20) Bayley Currey, Chevrolet, 203, 16.

22. (25) Conner Jones, Chevrolet, 203, 17.

23. (32) Frankie Muniz, Ford, 203, 14.

24. (27) Casey Mears, Ford, 201, 13.

25. (30) Logan Bearden, Chevrolet, 197, 0.

26. (24) Toni Breidinger, Toyota, 196, 11.

27. (23) Matt Mills, Chevrolet, 194, 10.

28. (10) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 189, 9.

29. (15) Matt Crafton, Ford, brakes, 180, 8.

30. (17) Connor Mosack, Chevrolet, accident, 179, 7.

31. (9) Daniel Hemric, Chevrolet, engine, 163, 6.

32. (33) Alan Waller, Ford, accident, 136, 5.

33. (34) Norm Benning, Chevrolet, tooslow, 114, 4.

34. (7) Rajah Caruth, Chevrolet, accident, 72, 5.

35. (35) Clayton Green, Ford, electrical, 0, 2.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 58.339 mph.

Time of Race: 1 hour, 49 minutes, 49 seconds.

Margin of Victory: .451 seconds.

Caution Flags: 11 for 75 laps.

Lead Changes: 10 among 6 drivers.

Lap Leaders: L.Riggs 0-27; T.Majeski 28-47; C.Heim 48-106; B.Crews 107-110; G.Ruggiero 111-135; B.Crews 136-161; C.Smith 162; B.Crews 163-184; C.Heim 185; B.Crews 186; C.Heim 187-203

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 3 times for 77 laps; B.Crews, 4 times for 53 laps; L.Riggs, 1 time for 27 laps; G.Ruggiero, 1 time for 25 laps; T.Majeski, 1 time for 20 laps; C.Smith, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Heim, 10; L.Riggs, 3; C.Smith, 2; R.Caruth, 1; T.Ankrum, 1; D.Hemric, 1; G.Ruggiero, 1; S.Friesen, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Heim, 3167; 2. R.Caruth, 3096; 3. T.Ankrum, 3090; 4. K.Honeycutt, 3087; 5. T.Majeski, 3082; 6. L.Riggs, 3081; 7. D.Hemric, 3055; 8. G.Enfinger, 3047; 9. C.Smith, 2119; 10. J.Garcia, 2093; 11. G.Ruggiero, 666; 12. B.Rhodes, 600; 13. T.Gray, 531; 14. C.Mosack, 497; 15. M.Crafton, 462; 16. A.Perez De Lara, 456.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

