ECHL Glance

The Associated Press

October 24, 2025, 10:00 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 3 2 0 1 0 5 13 7
Trois-Rivieres 2 2 0 0 0 4 9 6
Norfolk 3 2 1 0 0 4 9 6
Wheeling 1 1 0 0 0 2 5 3
Adirondack 2 1 1 0 0 2 6 6
Maine 2 1 1 0 0 2 5 4
Greensboro 3 0 2 1 0 1 2 9
Worcester 3 0 3 0 0 0 4 14

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 3 3 0 0 0 6 12 6
Jacksonville 3 3 0 0 0 6 9 3
Florida 3 2 1 0 0 4 11 5
South Carolina 3 2 1 0 0 4 10 13
Savannah 3 1 0 1 1 4 16 13
Greenville 4 1 3 0 0 2 11 15
Orlando 4 1 3 0 0 2 8 16

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Iowa 4 3 1 0 0 6 17 12
Fort Wayne 2 2 0 0 0 4 10 5
Toledo 1 1 0 0 0 2 4 1
Bloomington 1 0 0 0 1 1 5 6
Cincinnati 1 0 1 0 0 0 3 5
Indy 2 0 2 0 0 0 1 8
Kalamazoo 2 0 2 0 0 0 6 11

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 3 2 1 0 0 4 15 15
Utah 3 1 1 1 0 3 6 8
Allen 1 1 0 0 0 2 3 2
Kansas City 2 1 1 0 0 2 5 7
Rapid City 2 1 1 0 0 2 7 5
Tulsa 2 1 1 0 0 2 6 6
Tahoe 3 1 2 0 0 2 15 15
Wichita 1 0 0 0 1 1 2 3

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Atlanta 5, Orlando 3

Savannah 9, South Carolina 4

Friday’s Games

Iowa 5, Kalamazoo 1

Reading 4, Greensboro 1

Trois-Rivieres 3, Adirondack 1

Jacksonville 4, Greenville 2

Norfolk 4, Worcester 1

Savannah at Orlando, ppd

Atlanta at Florida, 7:30 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.

Toledo at Bloomington, 8 p.m.

Tahoe at Tulsa, 8:05 p.m.

Kansas City at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Utah at Idaho, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Iowa at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Wheeling at Maine, 6 p.m.

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Savannah, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Toledo at Bloomington, 8 p.m.

Kansas City at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Wheeling at Maine, 3 p.m.

Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

