ECHL Glance

The Associated Press

October 30, 2025, 11:43 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 4 3 0 1 0 7 21 14
Maine 4 2 1 1 0 5 16 12
Norfolk 4 2 1 1 0 5 11 9
Adirondack 3 2 1 0 0 4 10 7
Trois-Rivieres 3 2 1 0 0 4 10 10
Wheeling 3 2 1 0 0 4 13 14
Worcester 4 1 3 0 0 2 7 16
Greensboro 4 0 2 2 0 2 9 17

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 4 4 0 0 0 8 14 6
South Carolina 5 4 1 0 0 8 16 16
Jacksonville 6 4 2 0 0 8 17 13
Savannah 4 2 0 1 1 6 19 14
Florida 5 2 3 0 0 4 12 9
Greenville 5 1 4 0 0 2 12 17
Orlando 5 1 4 0 0 2 10 20

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Iowa 6 3 2 1 0 7 21 21
Fort Wayne 4 3 1 0 0 6 15 8
Toledo 3 2 1 0 0 4 12 7
Cincinnati 4 2 2 0 0 4 12 12
Bloomington 3 1 1 0 1 3 11 14
Indy 4 1 2 1 0 3 7 14
Kalamazoo 3 1 2 0 0 2 11 15

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 5 4 1 0 0 8 18 11
Idaho 6 4 2 0 0 8 24 24
Utah 7 3 3 1 0 7 20 19
Wichita 4 2 0 1 1 6 9 9
Rapid City 5 3 2 0 0 6 14 11
Tahoe 6 3 3 0 0 6 26 23
Allen 4 1 2 1 0 3 7 12
Tulsa 5 1 4 0 0 2 10 20

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

South Carolina 4, Orlando 2

Fort Wayne 4, Iowa 0

Wichita 2, Florida 1

Rapid City 2, Allen 1

Idaho 5, Tahoe 2

Jacksonville 3, Utah 1

Thursday’s Games

Indy 2, Cincinnati 1

Utah 6, Jacksonville 4

Friday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Reading at Worcester, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Florida at Wichita, 8:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.

Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Reading at Worcester, 6:05 p.m.

Fort Wayne at Iowa, 7 p.m.

Florida at Wichita, 7:05 p.m.

South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 7:05 p.m.

Norfolk at Wheeling, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Indy at Toledo, 7:15 p.m.

Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Indy at Kalamazoo, 3 p.m.

Reading at Maine, 3 p.m.

South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.

Wichita at Tulsa, 4:05 p.m.

Norfolk at Wheeling, 4:10 p.m.

