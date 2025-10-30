All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|4
|3
|0
|1
|0
|7
|21
|14
|Maine
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|16
|12
|Norfolk
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|11
|9
|Adirondack
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|10
|7
|Trois-Rivieres
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|10
|10
|Wheeling
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|13
|14
|Worcester
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|7
|16
|Greensboro
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|9
|17
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|4
|4
|0
|0
|0
|8
|14
|6
|South Carolina
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|16
|16
|Jacksonville
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|17
|13
|Savannah
|4
|2
|0
|1
|1
|6
|19
|14
|Florida
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|12
|9
|Greenville
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|12
|17
|Orlando
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|10
|20
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Iowa
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|21
|21
|Fort Wayne
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|15
|8
|Toledo
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|7
|Cincinnati
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|12
|12
|Bloomington
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|11
|14
|Indy
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|7
|14
|Kalamazoo
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|11
|15
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|18
|11
|Idaho
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|24
|24
|Utah
|7
|3
|3
|1
|0
|7
|20
|19
|Wichita
|4
|2
|0
|1
|1
|6
|9
|9
|Rapid City
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|14
|11
|Tahoe
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|26
|23
|Allen
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|7
|12
|Tulsa
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|10
|20
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
South Carolina 4, Orlando 2
Fort Wayne 4, Iowa 0
Wichita 2, Florida 1
Rapid City 2, Allen 1
Idaho 5, Tahoe 2
Jacksonville 3, Utah 1
Thursday’s Games
Indy 2, Cincinnati 1
Utah 6, Jacksonville 4
Friday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Florida at Wichita, 8:05 p.m.
Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.
Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Reading at Worcester, 6:05 p.m.
Fort Wayne at Iowa, 7 p.m.
Florida at Wichita, 7:05 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Tulsa at Kansas City, 7:05 p.m.
Norfolk at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Indy at Toledo, 7:15 p.m.
Bloomington at Cincinnati, 7:35 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Maine, 3 p.m.
South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.
Wichita at Tulsa, 4:05 p.m.
Norfolk at Wheeling, 4:10 p.m.
