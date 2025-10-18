Dominion Energy Charity Classic Tour Scores

Saturday
At James River Course
Richmond, Va.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,025; Par: 72
Second Round
|Ernie Els
|66-67—133
|Bernhard Langer
|68-67—135
|Y.E. Yang
|68-67—135
|Retief Goosen
|68-68—136
|Justin Leonard
|66-70—136
|Thomas Bjorn
|69-68—137
|Greg Chalmers
|68-69—137
|Ricardo Gonzalez
|72-65—137
|Mike Weir
|69-68—137
|Steve Allan
|66-72—138
|Fredrik Jacobson
|68-70—138
|Tag Ridings
|71-67—138
|Darren Clarke
|70-69—139
|Steve Flesch
|72-67—139
|Richard Green
|70-69—139
|Cameron Percy
|69-70—139
|Heath Slocum
|73-66—139
|Jason Caron
|71-69—140
|K.J. Choi
|71-69—140
|Stewart Cink
|70-70—140
|Scott Hend
|73-67—140
|Mark Hensby
|70-70—140
|Jeff Maggert
|70-70—140
|Boo Weekley
|74-66—140
|Michael Wright
|69-71—140
|Alex Cejka
|69-72—141
|Harrison Frazar
|70-71—141
|Brian Gay
|71-70—141
|Matt Gogel
|74-67—141
|Jerry Kelly
|71-70—141
|Rod Pampling
|71-70—141
|Scott Parel
|72-69—141
|Dicky Pride
|69-72—141
|Paul Stankowski
|71-70—141
|Charlie Wi
|69-72—141
|Doug Barron
|74-68—142
|Shane Bertsch
|69-73—142
|Ken Duke
|73-69—142
|David Duval
|71-71—142
|Padraig Harrington
|72-70—142
|Bo Van Pelt
|71-71—142
|Steven Alker
|74-69—143
|Stephen Ames
|70-73—143
|Stuart Appleby
|71-72—143
|David Bransdon
|71-72—143
|Thongchai Jaidee
|71-72—143
|Miguel Angel Jimenez
|72-71—143
|Felipe Aguilar
|71-73—144
|Billy Andrade
|74-70—144
|Angel Cabrera
|71-73—144
|Tommy Gainey
|72-72—144
|Brendan Jones
|76-68—144
|Soren Kjeldsen
|72-72—144
|Kirk Triplett
|72-72—144
|Mark Wilson
|72-72—144
|Joe Durant
|70-75—145
|Hiroyuki Fujita
|73-72—145
|Tim Petrovic
|75-70—145
|Brett Quigley
|75-70—145
|Chris DiMarco
|76-70—146
|Robert Karlsson
|73-73—146
|Scott McCarron
|74-72—146
|Vijay Singh
|74-72—146
|Ken Tanigawa
|74-72—146
|Chad Campbell
|76-71—147
|Timothy O’Neal
|71-76—147
|Kevin Sutherland
|75-73—148
|Mario Tiziani
|75-73—148
|Paul Goydos
|74-77—151
