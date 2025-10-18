Live Radio
Dominion Energy Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

October 18, 2025, 5:15 PM

Saturday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

Second Round

Ernie Els 66-67—133
Bernhard Langer 68-67—135
Y.E. Yang 68-67—135
Retief Goosen 68-68—136
Justin Leonard 66-70—136
Thomas Bjorn 69-68—137
Greg Chalmers 68-69—137
Ricardo Gonzalez 72-65—137
Mike Weir 69-68—137
Steve Allan 66-72—138
Fredrik Jacobson 68-70—138
Tag Ridings 71-67—138
Darren Clarke 70-69—139
Steve Flesch 72-67—139
Richard Green 70-69—139
Cameron Percy 69-70—139
Heath Slocum 73-66—139
Jason Caron 71-69—140
K.J. Choi 71-69—140
Stewart Cink 70-70—140
Scott Hend 73-67—140
Mark Hensby 70-70—140
Jeff Maggert 70-70—140
Boo Weekley 74-66—140
Michael Wright 69-71—140
Alex Cejka 69-72—141
Harrison Frazar 70-71—141
Brian Gay 71-70—141
Matt Gogel 74-67—141
Jerry Kelly 71-70—141
Rod Pampling 71-70—141
Scott Parel 72-69—141
Dicky Pride 69-72—141
Paul Stankowski 71-70—141
Charlie Wi 69-72—141
Doug Barron 74-68—142
Shane Bertsch 69-73—142
Ken Duke 73-69—142
David Duval 71-71—142
Padraig Harrington 72-70—142
Bo Van Pelt 71-71—142
Steven Alker 74-69—143
Stephen Ames 70-73—143
Stuart Appleby 71-72—143
David Bransdon 71-72—143
Thongchai Jaidee 71-72—143
Miguel Angel Jimenez 72-71—143
Felipe Aguilar 71-73—144
Billy Andrade 74-70—144
Angel Cabrera 71-73—144
Tommy Gainey 72-72—144
Brendan Jones 76-68—144
Soren Kjeldsen 72-72—144
Kirk Triplett 72-72—144
Mark Wilson 72-72—144
Joe Durant 70-75—145
Hiroyuki Fujita 73-72—145
Tim Petrovic 75-70—145
Brett Quigley 75-70—145
Chris DiMarco 76-70—146
Robert Karlsson 73-73—146
Scott McCarron 74-72—146
Vijay Singh 74-72—146
Ken Tanigawa 74-72—146
Chad Campbell 76-71—147
Timothy O’Neal 71-76—147
Kevin Sutherland 75-73—148
Mario Tiziani 75-73—148
Paul Goydos 74-77—151

