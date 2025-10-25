Bank of Utah Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

October 25, 2025, 1:04 PM

Friday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

Second Round

Michael Brennan 67-65—132
David Ford 67-65—132
Pierceson Coody 69-64—133
Justin Lower 66-67—133
Jackson Suber 66-67—133
Connor Howe 68-66—134
Takumi Kanaya 66-68—134
Matthew McCarty 69-65—134
Ben Silverman 68-66—134
Thorbjorn Olesen 65-70—135
Sam Ryder 69-66—135
Sahith Theegala 68-67—135
Braden Thornberry 68-67—135
Austin Cook 67-69—136
Rico Hoey 68-68—136
Max Homa 70-66—136
Ben Kohles 67-69—136
David Lipsky 65-71—136
Max McGreevy 68-68—136
Mac Meissner 67-69—136
Taylor Moore 71-65—136
Kaito Onishi 67-69—136
Doc Redman 68-68—136
Kevin Yu 67-69—136
Zac Blair 68-69—137
Luke Clanton 71-66—137
Ryan Gerard 66-71—137
Harry Higgs 67-70—137
Stephan Jaeger 72-65—137
Jeremy Paul 69-68—137
Adam Schenk 69-68—137
Greyson Sigg 67-70—137
Tim Widing 69-68—137
Francesco Molinari 67-71—138
Christiaan Bezuidenhout 70-68—138
Hayden Buckley 68-70—138
Doug Ghim 68-70—138
Tom Hoge 68-70—138
Billy Horschel 72-66—138
Kurt Kitayama 68-70—138
Patton Kizzire 68-70—138
Paul Peterson 66-72—138
Isaiah Salinda 68-70—138
Hayden Springer 72-66—138
Karl Vilips 68-70—138
Vince Whaley 68-70—138
Trey Mullinax 68-70—138
Frankie Capan 66-73—139
Cameron Champ 66-73—139
Harrison Endycott 67-72—139
Sebastian Moss 69-70—139
Victor Perez 69-70—139
Chad Ramey 68-71—139
Patrick Rodgers 68-71—139
Jesper Svensson 65-74—139
Michael Thorbjornsen 70-69—139
Kevin Velo 69-70—139
Kris Ventura 69-70—139
Trevor Cone 68-72—140
Quade Cummins 72-68—140
Jason Day 68-72—140
Seamus Power 70-70—140
Kevin Roy 73-67—140
Brandt Snedeker 71-69—140
Owen Stamper 72-68—140
Adam Svensson 70-70—140
Danny Walker 74-66—140
Gordon Sargent 71-WD
Emiliano Grillo 68-WD
Camilo Villegas 73-WD
Aldrich Potgieter 71-WD
Vince Covello 81-WD

Missed Cut

Ricky Castillo 69-72—141
Noah Goodwin 68-73—141
Nick Hardy 73-68—141
Lee Hodges 69-72—141
Alex Noren 67-74—141
Antoine Rozner 68-73—141
David Skinns 71-70—141
Mason Andersen 68-74—142
Rafael Campos 71-71—142
Joel Dahmen 73-69—142
Nick Dunlap 66-76—142
Patrick Fishburn 70-72—142
Adam Hadwin 74-68—142
Ben Martin 70-72—142
Chandler Phillips 74-68—142
Anders Albertson 75-68—143
James Hahn 71-72—143
Joe Highsmith 68-75—143
Mark Hubbard 74-69—143
Chan Kim 73-70—143
Maverick McNealy 71-72—143
Ryan Palmer 72-71—143
Thomas Rosenmueller 68-75—143
Dylan Wu 72-71—143
Norman Xiong 72-71—143
Joseph Bramlett 73-71—144
Steven Fisk 75-69—144
Ryo Hisatsune 74-70—144
Martin Laird 71-73—144
Taylor Dickson 73-72—145
Brice Garnett 73-72—145
Beau Hossler 75-70—145
Philip Knowles 72-73—145
Luke List 68-77—145
Carson Lundell 70-75—145
Matthew NeSmith 72-73—145
John Pak 75-70—145
Andrew Putnam 71-74—145
Alex Smalley 74-71—145
Matt Wallace 71-74—145
Yi Cao 79-67—146
Will Gordon 77-69—146
Chesson Hadley 70-76—146
Matteo Manassero 75-71—146
Taylor Montgomery 73-73—146
William Mouw 72-74—146
Preston Summerhays 77-69—146
Davis Thompson 73-73—146
Will Chandler 69-78—147
Henrik Norlander 73-74—147
Kevin Streelman 72-75—147
Scott Piercy 72-76—148
Kihei Akina 77-72—149
Matthew Riedel 73-76—149
Cristobal Del Solar 75-75—150
Carson Young 72-78—150
Gavin Cohen 74-77—151
David Liechty 77-74—151
Tommy Sharp 75-82—157

