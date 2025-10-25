Bank of Utah Championship Scores

Friday At Black Desert Golf Course Ivins, Utah Purse: $6 million Yardage: 7,421; Par: 71 Second Round Michael Brennan 67-65—132…
Friday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
Second Round
|Michael Brennan
|67-65—132
|David Ford
|67-65—132
|Pierceson Coody
|69-64—133
|Justin Lower
|66-67—133
|Jackson Suber
|66-67—133
|Connor Howe
|68-66—134
|Takumi Kanaya
|66-68—134
|Matthew McCarty
|69-65—134
|Ben Silverman
|68-66—134
|Thorbjorn Olesen
|65-70—135
|Sam Ryder
|69-66—135
|Sahith Theegala
|68-67—135
|Braden Thornberry
|68-67—135
|Austin Cook
|67-69—136
|Rico Hoey
|68-68—136
|Max Homa
|70-66—136
|Ben Kohles
|67-69—136
|David Lipsky
|65-71—136
|Max McGreevy
|68-68—136
|Mac Meissner
|67-69—136
|Taylor Moore
|71-65—136
|Kaito Onishi
|67-69—136
|Doc Redman
|68-68—136
|Kevin Yu
|67-69—136
|Zac Blair
|68-69—137
|Luke Clanton
|71-66—137
|Ryan Gerard
|66-71—137
|Harry Higgs
|67-70—137
|Stephan Jaeger
|72-65—137
|Jeremy Paul
|69-68—137
|Adam Schenk
|69-68—137
|Greyson Sigg
|67-70—137
|Tim Widing
|69-68—137
|Francesco Molinari
|67-71—138
|Christiaan Bezuidenhout
|70-68—138
|Hayden Buckley
|68-70—138
|Doug Ghim
|68-70—138
|Tom Hoge
|68-70—138
|Billy Horschel
|72-66—138
|Kurt Kitayama
|68-70—138
|Patton Kizzire
|68-70—138
|Paul Peterson
|66-72—138
|Isaiah Salinda
|68-70—138
|Hayden Springer
|72-66—138
|Karl Vilips
|68-70—138
|Vince Whaley
|68-70—138
|Trey Mullinax
|68-70—138
|Frankie Capan
|66-73—139
|Cameron Champ
|66-73—139
|Harrison Endycott
|67-72—139
|Sebastian Moss
|69-70—139
|Victor Perez
|69-70—139
|Chad Ramey
|68-71—139
|Patrick Rodgers
|68-71—139
|Jesper Svensson
|65-74—139
|Michael Thorbjornsen
|70-69—139
|Kevin Velo
|69-70—139
|Kris Ventura
|69-70—139
|Trevor Cone
|68-72—140
|Quade Cummins
|72-68—140
|Jason Day
|68-72—140
|Seamus Power
|70-70—140
|Kevin Roy
|73-67—140
|Brandt Snedeker
|71-69—140
|Owen Stamper
|72-68—140
|Adam Svensson
|70-70—140
|Danny Walker
|74-66—140
|Gordon Sargent
|71-WD
|Emiliano Grillo
|68-WD
|Camilo Villegas
|73-WD
|Aldrich Potgieter
|71-WD
|Vince Covello
|81-WD
Missed Cut
|Ricky Castillo
|69-72—141
|Noah Goodwin
|68-73—141
|Nick Hardy
|73-68—141
|Lee Hodges
|69-72—141
|Alex Noren
|67-74—141
|Antoine Rozner
|68-73—141
|David Skinns
|71-70—141
|Mason Andersen
|68-74—142
|Rafael Campos
|71-71—142
|Joel Dahmen
|73-69—142
|Nick Dunlap
|66-76—142
|Patrick Fishburn
|70-72—142
|Adam Hadwin
|74-68—142
|Ben Martin
|70-72—142
|Chandler Phillips
|74-68—142
|Anders Albertson
|75-68—143
|James Hahn
|71-72—143
|Joe Highsmith
|68-75—143
|Mark Hubbard
|74-69—143
|Chan Kim
|73-70—143
|Maverick McNealy
|71-72—143
|Ryan Palmer
|72-71—143
|Thomas Rosenmueller
|68-75—143
|Dylan Wu
|72-71—143
|Norman Xiong
|72-71—143
|Joseph Bramlett
|73-71—144
|Steven Fisk
|75-69—144
|Ryo Hisatsune
|74-70—144
|Martin Laird
|71-73—144
|Taylor Dickson
|73-72—145
|Brice Garnett
|73-72—145
|Beau Hossler
|75-70—145
|Philip Knowles
|72-73—145
|Luke List
|68-77—145
|Carson Lundell
|70-75—145
|Matthew NeSmith
|72-73—145
|John Pak
|75-70—145
|Andrew Putnam
|71-74—145
|Alex Smalley
|74-71—145
|Matt Wallace
|71-74—145
|Yi Cao
|79-67—146
|Will Gordon
|77-69—146
|Chesson Hadley
|70-76—146
|Matteo Manassero
|75-71—146
|Taylor Montgomery
|73-73—146
|William Mouw
|72-74—146
|Preston Summerhays
|77-69—146
|Davis Thompson
|73-73—146
|Will Chandler
|69-78—147
|Henrik Norlander
|73-74—147
|Kevin Streelman
|72-75—147
|Scott Piercy
|72-76—148
|Kihei Akina
|77-72—149
|Matthew Riedel
|73-76—149
|Cristobal Del Solar
|75-75—150
|Carson Young
|72-78—150
|Gavin Cohen
|74-77—151
|David Liechty
|77-74—151
|Tommy Sharp
|75-82—157
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.