Bank of Utah Championship Par Scores

Friday At Black Desert Golf Course Ivins, Utah Purse: $6 million Yardage: 7,421; Par: 71 Second Round Michael Brennan 67-65—132…
Friday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
Second Round
|Michael Brennan
|67-65—132
|-10
|David Ford
|67-65—132
|-10
|Pierceson Coody
|69-64—133
|-9
|Justin Lower
|66-67—133
|-9
|Jackson Suber
|66-67—133
|-9
|Connor Howe
|68-66—134
|-8
|Takumi Kanaya
|66-68—134
|-8
|Matthew McCarty
|69-65—134
|-8
|Ben Silverman
|68-66—134
|-8
|Thorbjorn Olesen
|65-70—135
|-7
|Sam Ryder
|69-66—135
|-7
|Sahith Theegala
|68-67—135
|-7
|Braden Thornberry
|68-67—135
|-7
|Austin Cook
|67-69—136
|-6
|Rico Hoey
|68-68—136
|-6
|Max Homa
|70-66—136
|-6
|Ben Kohles
|67-69—136
|-6
|David Lipsky
|65-71—136
|-6
|Max McGreevy
|68-68—136
|-6
|Mac Meissner
|67-69—136
|-6
|Taylor Moore
|71-65—136
|-6
|Kaito Onishi
|67-69—136
|-6
|Doc Redman
|68-68—136
|-6
|Kevin Yu
|67-69—136
|-6
|Zac Blair
|68-69—137
|-5
|Luke Clanton
|71-66—137
|-5
|Ryan Gerard
|66-71—137
|-5
|Harry Higgs
|67-70—137
|-5
|Stephan Jaeger
|72-65—137
|-5
|Jeremy Paul
|69-68—137
|-5
|Adam Schenk
|69-68—137
|-5
|Greyson Sigg
|67-70—137
|-5
|Tim Widing
|69-68—137
|-5
|Francesco Molinari
|67-71—138
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|70-68—138
|-4
|Hayden Buckley
|68-70—138
|-4
|Doug Ghim
|68-70—138
|-4
|Tom Hoge
|68-70—138
|-4
|Billy Horschel
|72-66—138
|-4
|Kurt Kitayama
|68-70—138
|-4
|Patton Kizzire
|68-70—138
|-4
|Paul Peterson
|66-72—138
|-4
|Isaiah Salinda
|68-70—138
|-4
|Hayden Springer
|72-66—138
|-4
|Karl Vilips
|68-70—138
|-4
|Vince Whaley
|68-70—138
|-4
|Trey Mullinax
|68-70—138
|-4
|Frankie Capan
|66-73—139
|-3
|Cameron Champ
|66-73—139
|-3
|Harrison Endycott
|67-72—139
|-3
|Sebastian Moss
|69-70—139
|-3
|Victor Perez
|69-70—139
|-3
|Chad Ramey
|68-71—139
|-3
|Patrick Rodgers
|68-71—139
|-3
|Jesper Svensson
|65-74—139
|-3
|Michael Thorbjornsen
|70-69—139
|-3
|Kevin Velo
|69-70—139
|-3
|Kris Ventura
|69-70—139
|-3
|Trevor Cone
|68-72—140
|-2
|Quade Cummins
|72-68—140
|-2
|Jason Day
|68-72—140
|-2
|Seamus Power
|70-70—140
|-2
|Kevin Roy
|73-67—140
|-2
|Brandt Snedeker
|71-69—140
|-2
|Owen Stamper
|72-68—140
|-2
|Adam Svensson
|70-70—140
|-2
|Danny Walker
|74-66—140
|-2
|Gordon Sargent
|71-WD
|
|Emiliano Grillo
|68-WD
|
|Camilo Villegas
|73-WD
|
|Aldrich Potgieter
|71-WD
|
|Vince Covello
|81-WD
|
Missed Cut
|Ricky Castillo
|69-72—141
|-1
|Noah Goodwin
|68-73—141
|-1
|Nick Hardy
|73-68—141
|-1
|Lee Hodges
|69-72—141
|-1
|Alex Noren
|67-74—141
|-1
|Antoine Rozner
|68-73—141
|-1
|David Skinns
|71-70—141
|-1
|Mason Andersen
|68-74—142
|E
|Rafael Campos
|71-71—142
|E
|Joel Dahmen
|73-69—142
|E
|Nick Dunlap
|66-76—142
|E
|Patrick Fishburn
|70-72—142
|E
|Adam Hadwin
|74-68—142
|E
|Ben Martin
|70-72—142
|E
|Chandler Phillips
|74-68—142
|E
|Anders Albertson
|75-68—143
|+1
|James Hahn
|71-72—143
|+1
|Joe Highsmith
|68-75—143
|+1
|Mark Hubbard
|74-69—143
|+1
|Chan Kim
|73-70—143
|+1
|Maverick McNealy
|71-72—143
|+1
|Ryan Palmer
|72-71—143
|+1
|Thomas Rosenmueller
|68-75—143
|+1
|Dylan Wu
|72-71—143
|+1
|Norman Xiong
|72-71—143
|+1
|Joseph Bramlett
|73-71—144
|+2
|Steven Fisk
|75-69—144
|+2
|Ryo Hisatsune
|74-70—144
|+2
|Martin Laird
|71-73—144
|+2
|Taylor Dickson
|73-72—145
|+3
|Brice Garnett
|73-72—145
|+3
|Beau Hossler
|75-70—145
|+3
|Philip Knowles
|72-73—145
|+3
|Luke List
|68-77—145
|+3
|Carson Lundell
|70-75—145
|+3
|Matthew NeSmith
|72-73—145
|+3
|John Pak
|75-70—145
|+3
|Andrew Putnam
|71-74—145
|+3
|Alex Smalley
|74-71—145
|+3
|Matt Wallace
|71-74—145
|+3
|Yi Cao
|79-67—146
|+4
|Will Gordon
|77-69—146
|+4
|Chesson Hadley
|70-76—146
|+4
|Matteo Manassero
|75-71—146
|+4
|Taylor Montgomery
|73-73—146
|+4
|William Mouw
|72-74—146
|+4
|Preston Summerhays
|77-69—146
|+4
|Davis Thompson
|73-73—146
|+4
|Will Chandler
|69-78—147
|+5
|Henrik Norlander
|73-74—147
|+5
|Kevin Streelman
|72-75—147
|+5
|Scott Piercy
|72-76—148
|+6
|Kihei Akina
|77-72—149
|+7
|Matthew Riedel
|73-76—149
|+7
|Cristobal Del Solar
|75-75—150
|+8
|Carson Young
|72-78—150
|+8
|Gavin Cohen
|74-77—151
|+9
|David Liechty
|77-74—151
|+9
|Tommy Sharp
|75-82—157
|+15
