Bank of Utah Championship Par Scores

The Associated Press

October 25, 2025, 1:04 PM

Friday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

Second Round

Michael Brennan 67-65—132 -10
David Ford 67-65—132 -10
Pierceson Coody 69-64—133 -9
Justin Lower 66-67—133 -9
Jackson Suber 66-67—133 -9
Connor Howe 68-66—134 -8
Takumi Kanaya 66-68—134 -8
Matthew McCarty 69-65—134 -8
Ben Silverman 68-66—134 -8
Thorbjorn Olesen 65-70—135 -7
Sam Ryder 69-66—135 -7
Sahith Theegala 68-67—135 -7
Braden Thornberry 68-67—135 -7
Austin Cook 67-69—136 -6
Rico Hoey 68-68—136 -6
Max Homa 70-66—136 -6
Ben Kohles 67-69—136 -6
David Lipsky 65-71—136 -6
Max McGreevy 68-68—136 -6
Mac Meissner 67-69—136 -6
Taylor Moore 71-65—136 -6
Kaito Onishi 67-69—136 -6
Doc Redman 68-68—136 -6
Kevin Yu 67-69—136 -6
Zac Blair 68-69—137 -5
Luke Clanton 71-66—137 -5
Ryan Gerard 66-71—137 -5
Harry Higgs 67-70—137 -5
Stephan Jaeger 72-65—137 -5
Jeremy Paul 69-68—137 -5
Adam Schenk 69-68—137 -5
Greyson Sigg 67-70—137 -5
Tim Widing 69-68—137 -5
Francesco Molinari 67-71—138 -4
Christiaan Bezuidenhout 70-68—138 -4
Hayden Buckley 68-70—138 -4
Doug Ghim 68-70—138 -4
Tom Hoge 68-70—138 -4
Billy Horschel 72-66—138 -4
Kurt Kitayama 68-70—138 -4
Patton Kizzire 68-70—138 -4
Paul Peterson 66-72—138 -4
Isaiah Salinda 68-70—138 -4
Hayden Springer 72-66—138 -4
Karl Vilips 68-70—138 -4
Vince Whaley 68-70—138 -4
Trey Mullinax 68-70—138 -4
Frankie Capan 66-73—139 -3
Cameron Champ 66-73—139 -3
Harrison Endycott 67-72—139 -3
Sebastian Moss 69-70—139 -3
Victor Perez 69-70—139 -3
Chad Ramey 68-71—139 -3
Patrick Rodgers 68-71—139 -3
Jesper Svensson 65-74—139 -3
Michael Thorbjornsen 70-69—139 -3
Kevin Velo 69-70—139 -3
Kris Ventura 69-70—139 -3
Trevor Cone 68-72—140 -2
Quade Cummins 72-68—140 -2
Jason Day 68-72—140 -2
Seamus Power 70-70—140 -2
Kevin Roy 73-67—140 -2
Brandt Snedeker 71-69—140 -2
Owen Stamper 72-68—140 -2
Adam Svensson 70-70—140 -2
Danny Walker 74-66—140 -2
Gordon Sargent 71-WD
Emiliano Grillo 68-WD
Camilo Villegas 73-WD
Aldrich Potgieter 71-WD
Vince Covello 81-WD

Missed Cut

Ricky Castillo 69-72—141 -1
Noah Goodwin 68-73—141 -1
Nick Hardy 73-68—141 -1
Lee Hodges 69-72—141 -1
Alex Noren 67-74—141 -1
Antoine Rozner 68-73—141 -1
David Skinns 71-70—141 -1
Mason Andersen 68-74—142 E
Rafael Campos 71-71—142 E
Joel Dahmen 73-69—142 E
Nick Dunlap 66-76—142 E
Patrick Fishburn 70-72—142 E
Adam Hadwin 74-68—142 E
Ben Martin 70-72—142 E
Chandler Phillips 74-68—142 E
Anders Albertson 75-68—143 +1
James Hahn 71-72—143 +1
Joe Highsmith 68-75—143 +1
Mark Hubbard 74-69—143 +1
Chan Kim 73-70—143 +1
Maverick McNealy 71-72—143 +1
Ryan Palmer 72-71—143 +1
Thomas Rosenmueller 68-75—143 +1
Dylan Wu 72-71—143 +1
Norman Xiong 72-71—143 +1
Joseph Bramlett 73-71—144 +2
Steven Fisk 75-69—144 +2
Ryo Hisatsune 74-70—144 +2
Martin Laird 71-73—144 +2
Taylor Dickson 73-72—145 +3
Brice Garnett 73-72—145 +3
Beau Hossler 75-70—145 +3
Philip Knowles 72-73—145 +3
Luke List 68-77—145 +3
Carson Lundell 70-75—145 +3
Matthew NeSmith 72-73—145 +3
John Pak 75-70—145 +3
Andrew Putnam 71-74—145 +3
Alex Smalley 74-71—145 +3
Matt Wallace 71-74—145 +3
Yi Cao 79-67—146 +4
Will Gordon 77-69—146 +4
Chesson Hadley 70-76—146 +4
Matteo Manassero 75-71—146 +4
Taylor Montgomery 73-73—146 +4
William Mouw 72-74—146 +4
Preston Summerhays 77-69—146 +4
Davis Thompson 73-73—146 +4
Will Chandler 69-78—147 +5
Henrik Norlander 73-74—147 +5
Kevin Streelman 72-75—147 +5
Scott Piercy 72-76—148 +6
Kihei Akina 77-72—149 +7
Matthew Riedel 73-76—149 +7
Cristobal Del Solar 75-75—150 +8
Carson Young 72-78—150 +8
Gavin Cohen 74-77—151 +9
David Liechty 77-74—151 +9
Tommy Sharp 75-82—157 +15

