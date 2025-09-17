Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 17, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO 11½ (49½) Miami

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Green Bay 7 (42½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
Atlanta (43½) at CAROLINA
at JACKSONVILLE (43½) Houston
at WASHINGTON (44½) Las Vegas
at TAMPA BAY (44½) NY Jets
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at MINNESOTA 3 (42½) Cincinnati
at LA CHARGERS (45½) Denver
at SEATTLE 7 (41½) New Orleans
at CHICAGO (50½) Dallas
at SAN FRANCISCO 3 (43½) Arizona
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (51½) Detroit

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Rice (44½) at CHARLOTTE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA STATE 14½ 11½ (54½) Tulsa
Iowa (45½) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (64½) SMU
at CLEMSON 16½ 17½ (55½) Syracuse
at WISCONSIN 10½ (44½) Maryland
at LOUISVILLE 25½ 26½ (52½) Bowling Green
North Texas (50½) at ARMY
UNLV (49½) at MIAMI (OH)
at UTAH (57½) Texas Tech
Arkansas (62½) at MEMPHIS
at TENNESSEE 43½ 39½ (69½) UAB
at OREGON 34½ 35½ (55½) Oregon State
at FLORIDA STATE 44½ 45½ (55½) Kent State
at UCF (47½) North Carolina
at NOTRE DAME 26½ 24½ (54½) Purdue
at UCONN 20½ 21½ (52½) Ball State
at OKLAHOMA (48½) Auburn
at OLE MISS 13½ 11½ (61½) Tulane
James Madison (46½) at LIBERTY
Toledo 12½ 13½ (51½) at WESTERN MICHIGAN
at BUFFALO (42½) Troy
Michigan (45½) at NEBRASKA
Louisiana (50½) at EASTERN MICHIGAN
at DUKE (59½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 21½ (49½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 23½ (51½) Temple
Arkansas State (56½) at KENNESAW STATE
at FLORIDA INTERNATIONAL (55½) Delaware
at KANSAS 11½ 13½ (55½) West Virginia
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (50½) Coastal Carolina
at MISSOURI 11½ (47½) South Carolina
Marshall (47½) at MIDDLE TENNESSEE
Boise State 10½ (51½) at AIR FORCE
at WESTERN KENTUCKY 11½ 11½ (54½) Nevada
at BAYLOR (59½) Arizona State
Washington 20½ 20½ (52½) at WASHINGTON STATE
at MIAMI (FL) (51½) Florida
at INDIANA (52½) Illinois
BYU (49½) at EAST CAROLINA
at LOUISIANA TECH (50½) Southern Miss
at VIRGINIA 16½ 16½ (48½) Stanford
at VANDERBILT 27½ 27½ (53½) Georgia State
at TEXAS 41½ 39½ (51½) Sam Houston
at UTEP (46½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 12½ (48½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 18½ (56½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (47½) at HAWAII

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Baltimore -118 at CHICAGO WHITE SOX +100
at DETROIT -154 Cleveland +130
at BOSTON -184 Athletics +154
Toronto -132 at TAMPA BAY +112
N.Y Yankees -176 at MINNESOTA +148
Seattle OFF at KANSAS CITY OFF
Texas -126 at HOUSTON +108

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -154 at PITTSBURGH +130
Cincinnati -112 at ST. LOUIS -104
San Francisco -110 at ARIZONA -106
Atlanta -152 at WASHINGTON +128
San Diego OFF at N.Y METS OFF
Miami -164 at COLORADO +138
at LA DODGERS -142 Philadelphia +120

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -196 LA Angels +164

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

