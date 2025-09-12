Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 12, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (43½) New England
Buffalo (46½) at NY JETS
at PITTSBURGH 3 (39½) Seattle
at BALTIMORE 12½ 11½ (45½) Cleveland
at DALLAS 3 (44½) NY Giants
LA Rams (41½) at TENNESSEE
at DETROIT (47½) Chicago
San Francisco 3 (40½) at NEW ORLEANS
at CINCINNATI (49½) Jacksonville
Denver 3 (43½) at INDIANAPOLIS
at ARIZONA (44½) Carolina
Philadelphia (46½) at KANSAS CITY
at MINNESOTA (44½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (42½) Tampa Bay
LA Chargers 3 (46½) at LAS VEGAS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANA 41½ 48½ (59½) Indiana State
at SYRACUSE 35½ 37½ (66½) Colgate
at HOUSTON (44½) Colorado
Kansas State (54½) at ARIZONA
at UCLA 13½ 15½ (52½) New Mexico

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MICHIGAN 27½ 27½ (42½) Central Michigan
Clemson (51½) at GEORGIA TECH
Memphis (50½) at TROY
at ALABAMA 18½ 21½ (45½) Wisconsin
at MARYLAND 29½ 29½ (50½) Towson
Oregon 28½ 27½ (48½) at NORTHWESTERN
at BAYLOR 46½ 47½ (58½) Samford
Buffalo 22½ 21½ (47½) at KENT STATE
Oklahoma 27½ 21½ (51½) at TEMPLE
at AUBURN 25½ 24½ (54½) South Alabama
at MISSOURI 24½ 27½ (47½) Louisiana
UConn 10½ (52½) at DELAWARE
Georgia (49½) at TENNESSEE
at NORTH TEXAS (57½) Washington State
at TEXAS TECH 22½ 23½ (62½) Oregon State
at PENN STATE 48½ 48½ (55½) Villanova
Pittsburgh (56½) at WEST VIRGINIA
SMU 26½ 27½ (60½) at MISSOURI STATE
at NORTH CAROLINA 21½ 21½ (46½) Richmond
USC 20½ 21½ (59½) at PURDUE
Iowa State 20½ 21½ (55½) at ARKANSAS STATE
at TEXAS 41½ 40½ (51½) UTEP
at MIAMI (FL) 15½ 17½ (56½) South Florida
Liberty (51½) at BOWLING GREEN
at NEVADA (49½) Middle Tennessee
at FLORIDA INTERNATIONAL (58½) Florida Atlantic
at VIRGINIA TECH (50½) Old Dominion
at ILLINOIS 28½ 27½ (50½) Western Michigan
at OHIO STATE 34½ 30½ (50½) Ohio
at OLE MISS (62½) Arkansas
Appalachian State (56½) at SOUTHERN MISS
at GEORGIA SOUTHERN (58½) Jacksonville State
at IOWA 34½ 34½ (42½) UMass
at NOTRE DAME (50½) Texas A&M
East Carolina (57½) at COASTAL CAROLINA
at KENTUCKY 25½ 24½ (46½) Eastern Michigan
at LSU (46½) Florida
at LOUISIANA TECH (43½) New Mexico State
at SOUTH CAROLINA (48½) Vanderbilt
Navy 13½ 14½ (52½) at TULSA
Utah 23½ 23½ (46½) at WYOMING
at TCU 36½ 37½ (56½) Abilene Christian
at TULANE (52½) Duke
at UAB 10½ 11½ (57½) Akron
Air Force (51½) at UTAH STATE
Boston College 10½ 13½ (44½) at STANFORD
at ARIZONA STATE 13½ 17½ (60½) Texas State
Minnesota (41½) at CAL

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TORONTO -134 Baltimore +114
at CLEVELAND -174 Chicago White Sox +146
N.Y Yankees -122 at BOSTON +104
at SEATTLE -164 LA Angels +138

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -110 at WASHINGTON -106
at MILWAUKEE -184 St. Louis +154
at SAN DIEGO -310 Colorado +250
LA Dodgers -154 at SAN FRANCISCO +130

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -172 Tampa Bay +144
at PHILADELPHIA -132 Kansas City +112
Detroit -210 at MIAMI +176
Texas OFF at N.Y METS OFF
Houston -132 at ATLANTA +112
at MINNESOTA -132 Arizona +112
at ATHLETICS -120 Cincinnati +102

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up