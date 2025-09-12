NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MIAMI 2½ 1½ (43½) New England Buffalo 7½ 6½ (46½) at NY…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|1½
|(43½)
|New England
|Buffalo
|7½
|6½
|(46½)
|at NY JETS
|at PITTSBURGH
|2½
|3
|(39½)
|Seattle
|at BALTIMORE
|12½
|11½
|(45½)
|Cleveland
|at DALLAS
|3
|4½
|(44½)
|NY Giants
|LA Rams
|5½
|5½
|(41½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|5½
|6½
|(47½)
|Chicago
|San Francisco
|7½
|3
|(40½)
|at NEW ORLEANS
|at CINCINNATI
|4½
|3½
|(49½)
|Jacksonville
|Denver
|3
|2½
|(43½)
|at INDIANAPOLIS
|at ARIZONA
|5½
|6½
|(44½)
|Carolina
|Philadelphia
|1½
|1½
|(46½)
|at KANSAS CITY
|at MINNESOTA
|4½
|3½
|(44½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|2½
|(42½)
|Tampa Bay
|LA Chargers
|2½
|3
|(46½)
|at LAS VEGAS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANA
|41½
|48½
|(59½)
|Indiana State
|at SYRACUSE
|35½
|37½
|(66½)
|Colgate
|at HOUSTON
|2½
|3½
|(44½)
|Colorado
|Kansas State
|1½
|1½
|(54½)
|at ARIZONA
|at UCLA
|13½
|15½
|(52½)
|New Mexico
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MICHIGAN
|27½
|27½
|(42½)
|Central Michigan
|Clemson
|9½
|3½
|(51½)
|at GEORGIA TECH
|Memphis
|6½
|3½
|(50½)
|at TROY
|at ALABAMA
|18½
|21½
|(45½)
|Wisconsin
|at MARYLAND
|29½
|29½
|(50½)
|Towson
|Oregon
|28½
|27½
|(48½)
|at NORTHWESTERN
|at BAYLOR
|46½
|47½
|(58½)
|Samford
|Buffalo
|22½
|21½
|(47½)
|at KENT STATE
|Oklahoma
|27½
|21½
|(51½)
|at TEMPLE
|at AUBURN
|25½
|24½
|(54½)
|South Alabama
|at MISSOURI
|24½
|27½
|(47½)
|Louisiana
|UConn
|10½
|9½
|(52½)
|at DELAWARE
|Georgia
|7½
|4½
|(49½)
|at TENNESSEE
|at NORTH TEXAS
|5½
|5½
|(57½)
|Washington State
|at TEXAS TECH
|22½
|23½
|(62½)
|Oregon State
|at PENN STATE
|48½
|48½
|(55½)
|Villanova
|Pittsburgh
|1½
|7½
|(56½)
|at WEST VIRGINIA
|SMU
|26½
|27½
|(60½)
|at MISSOURI STATE
|at NORTH CAROLINA
|21½
|21½
|(46½)
|Richmond
|USC
|20½
|21½
|(59½)
|at PURDUE
|Iowa State
|20½
|21½
|(55½)
|at ARKANSAS STATE
|at TEXAS
|41½
|40½
|(51½)
|UTEP
|at MIAMI (FL)
|15½
|17½
|(56½)
|South Florida
|Liberty
|5½
|5½
|(51½)
|at BOWLING GREEN
|at NEVADA
|7½
|9½
|(49½)
|Middle Tennessee
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|3½
|2½
|(58½)
|Florida Atlantic
|at VIRGINIA TECH
|8½
|6½
|(50½)
|Old Dominion
|at ILLINOIS
|28½
|27½
|(50½)
|Western Michigan
|at OHIO STATE
|34½
|30½
|(50½)
|Ohio
|at OLE MISS
|9½
|6½
|(62½)
|Arkansas
|Appalachian State
|2½
|3½
|(56½)
|at SOUTHERN MISS
|at GEORGIA SOUTHERN
|4½
|3½
|(58½)
|Jacksonville State
|at IOWA
|34½
|34½
|(42½)
|UMass
|at NOTRE DAME
|7½
|6½
|(50½)
|Texas A&M
|East Carolina
|7½
|7½
|(57½)
|at COASTAL CAROLINA
|at KENTUCKY
|25½
|24½
|(46½)
|Eastern Michigan
|at LSU
|6½
|7½
|(46½)
|Florida
|at LOUISIANA TECH
|9½
|9½
|(43½)
|New Mexico State
|at SOUTH CAROLINA
|9½
|3½
|(48½)
|Vanderbilt
|Navy
|13½
|14½
|(52½)
|at TULSA
|Utah
|23½
|23½
|(46½)
|at WYOMING
|at TCU
|36½
|37½
|(56½)
|Abilene Christian
|at TULANE
|4½
|1½
|(52½)
|Duke
|at UAB
|10½
|11½
|(57½)
|Akron
|Air Force
|4½
|4½
|(51½)
|at UTAH STATE
|Boston College
|10½
|13½
|(44½)
|at STANFORD
|at ARIZONA STATE
|13½
|17½
|(60½)
|Texas State
|Minnesota
|4½
|2½
|(41½)
|at CAL
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TORONTO
|-134
|Baltimore
|+114
|at CLEVELAND
|-174
|Chicago White Sox
|+146
|N.Y Yankees
|-122
|at BOSTON
|+104
|at SEATTLE
|-164
|LA Angels
|+138
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Pittsburgh
|-110
|at WASHINGTON
|-106
|at MILWAUKEE
|-184
|St. Louis
|+154
|at SAN DIEGO
|-310
|Colorado
|+250
|LA Dodgers
|-154
|at SAN FRANCISCO
|+130
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CHICAGO CUBS
|-172
|Tampa Bay
|+144
|at PHILADELPHIA
|-132
|Kansas City
|+112
|Detroit
|-210
|at MIAMI
|+176
|Texas
|OFF
|at N.Y METS
|OFF
|Houston
|-132
|at ATLANTA
|+112
|at MINNESOTA
|-132
|Arizona
|+112
|at ATHLETICS
|-120
|Cincinnati
|+102
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
